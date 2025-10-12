A-Klassen-Spitzenspiel geht an Tabellenführer

Alzey-Worms. Der SV Horchheim II bleibt nach dem Sieg im Spitzenspiel in der A-Klasse Alzey-Worms an der Tabellenspitze, allerdings punktgleich mit der TSG Pfeddersheim II.

Pfeddersheims Trainer Björn Miehe war begeistert. „Das war ein überragendes A-Klasse-Spiel mit einem sehr hohen Tempo.“ Die schnelle TSG-Führung von Felix Born (1.) glich Sascha Halva aus (38.). Daniel Fuchs brachte im zweiten Durchgang die Gäste in Führung (46.). Nico Schwuchow (60.) und Deniz Yetim (63.) drehten die Partie wieder in eine TSG-Führung. Den Ausgleich durch Robin Wotschke (65.) beantwortete Dominik Müller, der einen Foulelfmeter zum 4:3 verwandelte (90.+1). „Kompliment an Mauchenheim/Freimersheim. Das Spiel hätte eigentlich keinen Sieger verdient. Es war ein typisches Unentschieden-Spiel“, erklärte Miehe.

„Das war ein geiles Kerbespiel vor einer guten Kulisse von gut 250 Zuschauern“, war Rhenania-Trainer Steffen Keller nach der Partie sehr zufrieden. Sebastian Desch (17.) und Dennis Bauer (32.) brachten die Gastgeber mit 2:0 in Front. Lars Krier traf für Leiselheim zum Anschluss (42.). Max Grau stellte aber noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (43.). Jonas Werle (52., 80.) und Timo Widder (74.) schraubten das Ergebnis in der zweiten Halbzeit in die Höhe. Dabei handelte sich Leiselheims Peter Schwahn noch den roten Karton ein (75.). „Wir haben uns mit sechs schönen Toren belohnt. Jetzt können wir auf der Kerb Gas geben“, freute sich Keller.

Im Spiel zwischen dem Ersten gegen den Zweiten setzte sich der Tabellenführer aus Horchheim durch. „Das war ein gutes Spiel. Da war Tempo drin und es gab gute offensive Aktionen“, war SVH-Horchheim Trainer Michael Denschlag voll des Lobes. Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit durch Wasi Azami (63.) und Paul Lawall (77.). „Unsere Abwehr hat gut gestanden. Wir haben defensiv nichts zugelassen. Das war ein Super Spiel von uns“, sprach Denschlag seiner Mannschaft ein Kompliment aus.

„Wir haben verdient verloren. Wir haben die ersten 45 Minuten komplett verschlafen“, kritisierte Gimbsheims Trainer Nils Albrecht. Rico Spampinato (13., 45.+2) und Tim Kehr (30.) hatten die Gäste bis zur Pause schon mit 3:0 in Führung geschossen. Kurz vor Spielende erhöhte Fynn Roth gar auf 4:0 (90.). „Wir hatten zwar viel Ballbesitz, aber keinen Zug zum Tor. Wir hätten noch Stunden spielen können und hätten kein Tor geschossen“, haderte Albrecht.

Nichts Neues bei Ataspor. Jonas Haas (12., 17., 40.), Tobias Hess (13., 23., 42.) und Nico Hofmann (39., 45.) schossen die Monsheimer bereits zur Pause mit 8:0 in Führung. Ben Leineweber (47.), Theodor Klink (51. Foulelfmeter), Mario Raffel (58., 66.), Björn Hofmann (68., 90.) und Sebastian Reimertz (85.) durften sich in der zweiten Halbzeit dann auch in die Torschützenliste eintragen. Den Ehrentreffer für Ataspor erzielte Erol Yildiz (80). Dabei hielt Ataspor-Torwart Semih Ünal noch einen Foulelfmeter von Cedric Görgner (30.) und Ataspors Emre Aslan sah die Gelb-Rote Karte (25.). Trotzdem befand Ataspors Kadir Akcesme: „Schiedsrichter Thomas Diederich war Weltklasse.“

Framersheim holte einen verdienten Sieg, wie TuS-Trainer Peter Schmitt befand. „Wir hätten zur Pause schon führen müssen.“ Die frühe TuS-Führung durch Christopher Rupp (4.) glich Andre Käsler schnell wieder aus (7.). In der zweiten Halbzeit wurde Jonas Beckenbach mit seinem Doppelpack (68., 88. Foulelfmeter) zum Matchwinner. „Am Ende wurde es nochmal hitziger“, berichtete Schmitt.

„Armsheim hat verdient gewonnen. Vielleicht aber um ein Tor zu hoch“, fand Alzey/Lonsheims Trainer Michael Ebling. Dabei waren die Gäste besonders durch den dreifachen Torschützen Nikolaj Michel erfolgreich (18., 65., 72.). Zwar gelang Niklas Brüning der zwischenzeitliche Ausgleich (53.), doch Pascal Mohr (82.) und Jannik Langsdorf (87.) machten es am Ende deutlich für Armsheim/Flonheim. „Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen. Dann haben uns zwei Standards das Genick gebrochen. Hintenraus waren die Gäste dann frischer, spritziger und schneller“, musste Ebling zugeben.





