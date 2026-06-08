A-Klassen-Relegation: Ein Finale für die Geschichtsbücher

Der Jubel nach dem Erfolg im Elfmeterschießen zur A-Klasse Bad Kreuznach kannte beim FSV Bretzenheim keine Grenzen mehr. – Foto: Sebastian Bohr

GULDENTAL. Es war ein Spiel für die Geschichtsbücher. Das dritte Duell um das letzte Ticket zur Bad Kreuznacher A-Klasse entschied der FSV Bretzenheim nach Elfmeterschießen gegen den TuS Roxheim für sich. Spieler und Fans erlebten in allen Begegnungen, vor allem aber in diesem echten Finale, ein Wechselbad der Gefühle.

Kein Wunder, dass am Sonntagabend um Viertelvoracht auf dem neutralen Platz in Guldental alle Dämme brachen. Grün-weiße Tränen, Jubel in Blau, nachdem FSV-Keeper Niko Benes seinen dritten Schuss im Elfmeterschießen gehalten hatte.

Wie das Entscheidungsspiel genau ablief und was die Beteiligten zum Aufstieg bzw. zur bitteren Niederlage sagten, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.