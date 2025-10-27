A-Klasse Zugspitze kompakt: Emmering baut Tabellenführung aus

Der FC Emmering (gelbe Trikots) im Spiel gegen RW Überacker (in Rot). – Foto: Hans Kürzl

Viele Tore bekamen die Zuschauer in den A-Klassen-Partien zu sehen. Nur die so treffsicheren FC Emmering und Ethnikos Puchheim machten eine Ausnahme.

Landkreis – Der FC Emmering führt weiterhin die Gruppe 2 an – dank eines knappen Sieges über Ethnikos Puchheim. Puch traf gleich zweimal innerhalb von einer Minute. In der Gruppe 1 feierte Malching einen klaren Erfolg über West und auch Adelshofen siegte. A-Klasse 1

FC Eichenau II - SV Adelshofen 1:3 (0:2) – In der 16. Spielminute brachte Luca Turacci die Adelshofener mit 1:0 in Front. Noch vor der Halbzeit erhöhte Marco Klass auf 2:0 (30.). Trainer Johannes Schöttl konnte zufrieden sein. In der zweiten Halbzeit keimte noch einmal Hoffnung für die Eichenauer auf, als Leon Faßbender in der 63. Spielminute auf 1:2 verkürzen konnte. Die Spannung hielt bis zur 90. Minute – dann machte Adelshofens Henrik Printz mit dem 3:1 alles klar. Gestern, 12:30 Uhr FC Eichenau Eichenau II SV Adelshofen-Nassenhausen Adelshofen-N 1 3 Abpfiff

TSV FFB West - SC Malching 2:6 (0:2) – Bereits in der 4. Spielminute führte Marius Schmuck das Team von Ziyad Hayat auf die Siegerstraße. Marcel Eder erhöhte noch vor der Pause per Elfmeter auf 2:0 (34.). Kurz nach Wiederanpfiff fiel der Anschlusstreffer zum 1:2 (52.) durch Volkan Yilmaz. Drei Minuten später traf wieder Marius Schmuck zum 3:1 (55.) für Malching. Christoph Hammerl schraubte das Ergebnis mit seinen beiden Treffern (62./63.) auf 5:1. Lisander Kajtazi konnte zwar in der 66. Minute auf 2:5 verkürzen, aber Markus Kral stellte in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her – 2:6 (90.+2).

SV Althegnenberg - TSV Herrsching 1:0 (0:0) – Der SV Althegnenberg hatte am Sonntag keinen Geringeren als den TSV Herrsching zu Gast. Es war also für Trainer Marco Errichetti eine schwierige Aufgabe, hier drei Punkte zu ergattern. Hatte doch der Tabellenführer ein Torverhältnis von 33:7 auf seinem Konto. Aber es gelang durch ein Tor anfangs der zweiten Halbzeit durch Paul Fischer (48.). Man bleibt somit am Tabellenführer dran.

A-Klasse 2 FC Emmering - Ethnikos Puchheim 1:0 (0:0) – Beide Mannschaften haben eine starke Offensive mit 35 (Emmering) beziehungsweise 36 (Puchheim) Toren. Aber diesmal fiel nur ein einziger Treffer in der zweiten Hälfte für Emmering durch Adrian Schick (51.). Die starke Defensivabteilung der Emmeringer mit erst elf Gegentreffern hielt auch dem Sturm von Ethnikos Stand. Trotz der Niederlage kann Puchheim den vierten Tabellenplatz halten und die Hebding-Truppe baute mit ihrem Sieg die Tabellenführung aus.

SC Gröbenzell II - RW Überacker 2:2 (2:0) – Tobias Bonfig brachte vor rund 50 Zuschauern den SC Gröbenzell II bereits früh in Front – das 1:0 fiel in der 8. Spielminute. Gröbenzell legte noch kurz vor dem Pausentee mit dem 2:0 durch Benedikt Lugmayr (37.) nach. Überacker machte es spannend, denn die Tore zum verdienten Ausgleich fielen in den letzten Minuten. Erst traf Luis Schwarzmann (88.) und in der Nachspielzeit (90+2) Valentin Riedl.

SV Puch - TSV Alling II 4:3 (3:2) – Das Spiel begann souverän durch Tore von Thomas Hänsel (8.), Fatbardh Zaneli (9.) sowie ebenfalls in der 9. Minute durch Kai Fuhrmann per Elfmeter. Aber noch in der ersten Halbzeit schlug Alling zurück. Die Anschlusstreffer zum 1:3 (12.) und 2:3 (39.) resultierten aus zwei Elfmetern, die Andreas Strunz für Alling verwandelte. Fatbardh Zaneli war es dann in der zweiten Halbzeit, der auf 4:2 (54.) stellte. Spannend wurde es noch einmal in der 81. Minute durch den Anschlusstreffer zum 3:4 für den TSV Alling.

SC Olching II - TSV Gernlinden 2:1 (1:0) – Gegen den derzeitigen Tabellenzweiten hatte der TSV Gernlinden am Sonntag das Nachsehen. Der SC Olching II gewann die Partie knapp mit einem Tor Unterschied. Das 1:0 in der 18. Spielminute durch Valentin Rusch konnte Gernlinden zwar noch durch Markus Gschwandtner zum 1:1 (51.) ausgleichen, aber Olching rettete den Sieg durch den Treffer von Tobias Kratschmann zum 2:1 (74.) über die Ziellinie.