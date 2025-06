A-Klasse: Wörrstädter feiern den nächsten Aufstieg

Wörrstadt. Der TuS Wörrstadt ist Meister der A-Klasse Alzey-Worms und hat somit den Durchmarsch von der B-Klasse in die Bezirksliga geschafft. Der TSV Gau-Odernheim II geht als Zweiter in Ziel und spielt gegen den TV 1817 Mainz um den Aufstieg.

TuS Wörrstadt – TSG Pfeddersheim II 2:0 (2:0). – „Heute haben wir Ruhe ausgestrahlt und das Spiel dominiert. In der ersten Halbzeit hatten wir noch Glück, dass Pfeddersheim nur den Pfosten traf“, berichtete Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo. Zur Pause führte der Tabellenführer durch Adrian Dautovic (20.) und Rafael Novo (32.) bereits mit 2:0. So stand es dann auch nach 90 Minuten. „Wir hätten das in der zweiten Halbzeit auch noch höher gestalten können. Pfeddersheim ist auf der letzten Rille gelaufen. Am Ende haben wir verdient gewonnen“, freute sich Novo.

TSV Gau-Odernheim II – TSV Armsheim-Schimsheim 7:1 (5:0). – „Wir haben heute das Nötigste gemacht“, schilderte Gau-Odernheims Trainer Benny Wilhelm. Bereits zur Pause stand es durch Jan Wouda (8.), ein Eigentor von Marco Del Pin (13.), Sadrack Faber (34.), Baran Adsay (36.) und Marcel Schölch (44.) 5:0 für die Gastgeber. Im zeiten Durchgang legten Paul Galle (47.) und Oliver Ordowski (54.) nach. Den Ehrentreffer für Armsheim erzielte Justus Göttelmann (49.). „Glückwunsch an den TuS Wörrstadt. Wir sind Rückrunden-Meister, hatten die beste Offensive und die zweitbeste Abwehr“, ist Wilhelm mit der Saison bislang sehr zufrieden.

SG Mauchenheim/Freimersheim – TuS Monsheim 2:6 (1:1). – „Wir haben heute mit dem letzten Aufgebot gespielt“, erklärte Mauchenheim/Freimersheims Trainer Heiko Völker, der selbst spielen musste und sogar das 1:0 markierte (25.). Jonas Haas (35.) und Dennis Golmann (52.) brachten danach Monsheim in Front. Jan Schultheiß gelang der Ausgleich für die SG (65.). „Bis zum 2:3 haben wir noch Paroli geboten, dann haben die Kräfte nachgelassen“, bedauerte Völker. Nico Hofmann (72.) und ein lupenreiner Hattrick von Dominik Kannen (78., 82., 86.) machten den Sieg für Monsheim noch deutlich.

Nibelungen Worms – SV Horchheim II 0:3 (0:2). – „Es war insgesamt ein faires Spiel. Horchheim war das ganze Spiel überlegen“, analysierte Nibelungen-Vorsitzender Sascha Bauer. Jonas Selbert (18., 20. Foulelfmeter) und Pascal Noack (82.) schossen die Treffer für den Horchheimer Sieg. „Wir sind zwar auch vors Horchheimer Tor gekommen, hatten aber keine zwingenden Torchancen“, bedauerte Bauer.

SG Westhofen/Gundheim – SV Gimbsheim II 3:1 (1:0). – „Das war ein typisches letztes Saisonspiel. Es ging eher darum, verdiente Spieler wie Daniel Renz und Daniel Ring zu verabschieden“, erklärte SG-Trainer Daniel Sälzer. Daniel Höflich (16.) und zweimal Nicolas Muth (48., 70.) schossen die SG zum Sieg. Gimbsheims Anschlusstreffer von Damir Schwind kam zu spät (77.).

FSV Osthofen – SV Leiselheim 2:2 (1:1). – Der SV Leiselheim muss auf den TSV Gau-Odernheim II hoffen, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. „Leiselheim hat, wie zu erwarten, relativ körperlich gespielt. Es gab viele Fouls. Leiselheim hat uns ihr Spiel aufgedrückt und gekämpft“, resümierte Osthofens Fabio Funder. Zweimal führte Leiselheim durch Moritz Bredahl (25.) und Benjamin Hugo (65.). Osthofen glich durch Christoph Weinbach (43.) und Erik Schin (90.+4) aus. Osthofens Shkembim Rrustemi sah die Rote Karte (70.).

Normannia Pfiffligheim – SG Flonheim/Lonsheim 7:1 (1:0). – In Pfiffligheim war die Freude über den Klassenerhalt groß, wie Normannias Michael Kley berichtete. „Wir waren zunächst sehr nervös. In der Anfangsphase hatten die Gäste sogar mehr vom Spiel.“ Spieler der Partie war einmal mehr Daniel Möbius mit sechs (!) Buden. Damit hat Möbius zehnmal in den letzten beiden Spielen getroffen und sich mit 25 Treffern die Torjägerkanone geholt. Möbius traf in der 35., 57., 65., 75., 80. und in der 85. Minute. Dazwischen war noch Timo Glaser für Pfiffligheim erfolgreich (60.) und Daniel Granat traf für die SG (70.). „Die zweite Halbzeit war sehr einseitig“, bemerkte Kley.

SG Weinheim/Heimersheim – TuS Framersheim 4:3 (2:2). – „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben sogar recht gut angefangen, uns dann aber zu viel über die schlechte Leistung von Schiedsrichter Mohammad Abbasi aufgeregt“, bemängelte SG-Sprecher Güven Uzpak. Janik von Zabiensky (7.) und David Salfeld (24.) brachten zunächst die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Christian Baumann (30. Foulelfmeter) und zweimal Steven Schwab (31., 54.) stellten auf 2:3. Dank Jannis Flick (73.) und Peter Merz (90.) ging aber die SG als Sieger vom Platz. „Wir haben dann nochmal aufgedreht“, freute sich Uzpak.