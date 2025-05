A-Klasse: Wörrstadt und Gau-Odernheim geben sich keine Blöße

SV Horchheim II – SG Mauchenheim/Freimersheim 2:0 (2:0). – Von einem recht guten A-Klasse-Spiel berichtete Horchheims Trainer Michael Denschlag. „Da war viel Tempo drin. Wir hätten es in der ersten Halbzeit auch deutlicher gestalten können. Die Gäste hatten aber auch gute Chancen.“ Für Horchheim war Enes Ünal zweimal erfolgreich (9., 61.). Gästestürmer Björn Grimm verpasste den Anschlusstreffer, als er einen Foulelfmeter ans Gebälk setzte (81.). „Wir haben zum richtigen Zeitpunkt unsere Tore gemacht“, war Denschlag zufrieden.

SV Gimbsheim II – Nibelungen Worms 10:1 (4:0). – „Ein Riesenlob an den Gegner. Sie haben fair und anständig gespielt“, lobte Gimbsheims Trainer Nils Albrecht die Gäste. Johannes Langlitz (4.), Vincenzo Saturno (16.), Luc Müller (22.), Thore Lohr (45.), Marcel Schuster (55., 60.), Nico Marquardt (67., 69.), Lars Rogge (74.) und Damir Schwind (83.) machten es zweistellig für die Gimbsheimer. Den Ehrentreffer für die Nibelungen markierte Tobias Kiesselbach (77.). „Das war ein absolut dominantes Spiel von uns. Wir hätten sogar noch konsequenter sein müssen“, war für Albrecht ein noch höherer Sieg möglich.

TuS Monsheim – TSV Gau-Odernheim II 2:4 (1:1). – „Das war eine deutliche Leistungssteigerung von uns. Es war ein ganz ansehnliches Spiel“, war Monsheims Spielertrainer Tobias Hess nicht unzufrieden. Die TuS-Führung von Erik Rißmann (2.) drehten Sebastian Reimertz per Eigentor (6.), Baran Adsay (48.) und Sadrack Faber (54.) in ein 1:3 für die Gäste. Nico Hofmann brachte Monsheim nochmal heran (63.), doch Niklas Schnitter sorgte für die Entscheidung zugunsten der Gäste (88.). „Die Partie war relativ ausgeglichen. Wir waren halt nicht so effektiv vorm Tor wie Gau-Odernheim“, bedauerte Hess.

TSV Armsheim-Schimsheim – TuS Wörrstadt 1:3 (0:0). – „Wörrstadt hatte mehr vom Spiel und auch mehr Chancen. Wir haben aber gut gestanden und kaum etwas zugelassen“, spracht TSV-Spielertrainer Marco Del Pin von einem guten A-Klasse-Spiel. Marcel Thiele (50.), Emanuel Dragun (52.) und Julian Jung (70.) stellten trotzdem auf 0:3 für Wörrstadt. Tom Klingelschmitt gelang lediglich der Armsheimer Ehrentreffer (80.). „Die zwei schnellen Gegentore kurz nach der Pause waren entscheidend“, sagte Del Pin.

TuS Framersheim – Normannia Pfiffligheim 1:5 (0:1). – Daniel Möbius war heute mit vier Treffern der spielentscheidende Faktor für Pfiffligheim. „Framersheim hat zunächst Gas gegeben und war präsent. Sie hatten auch mehrere Riesenchancen“, berichtete Normannias Michael Kley. Dreimal Möbius (23., 54., 66.), Jomard Dalleki (69.) und wieder Möbius (76.) stellten auf 0:5 für die Gäste. Dominik Hopsch erzielte den Framersheimer Ehrentreffer (80.). „Wir haben unsere Torchancen heute konsequent genutzt. Am Ende war der Sieg zu hoch. Framersheim hatte mehr vom Spiel, wir haben sie aber ausgekontert“, erklärte Kley.

SG Flonheim/Lonsheim – FSV Osthofen 2:0 (1:0). – „Heute war die Einstellung top und wir hatten das nötige Spielglück“, freute sich SG-Spielertrainer Florian Schapfel. Peter Mann war mit zwei Treffern der Matchwinner für die Gastgeber (25., 70.). Den möglichen Ausgleich verpasste Rudolf Koppel, der per Foulelfmeter an SG-Torwart Niklas Hohmann scheiterte (65.). „Die zweite Halbzeit war etwas zerfahren. Zu meinem Abschied haben sich aber alle heute den Hintern aufgerissen“, freute sich Schapfel.

SG Weinheim/Heimersheim – TSG Pfeddersheim II 2:0 (2:0). – „Die Mannschaft hat heute überragend gespielt. Das war schön zum Zuschauen“, war SG-Sprecher Güven Uzpak zufrieden. Zweimal traf Janik von Zabiensky für die SG (34., 39.). Der zweite Treffer fiel aus gut 45 Metern. „Wir hatten Pfeddersheim zum Großteil im Griff und waren überlegen. Die Gäste hatten keine wirkliche Torchance“, fasste Uzpak zusammen.