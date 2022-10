A-Klasse: Wildenroth behält die Tabellenführung - FFB West holt zweiten Saisonsieg Weiße Weste bleibt nach Kantersieg weiterhin blütenrein

A-Klasse 2

SC Oberweikertshofen III - FC Landsberied 2:2 (2:0) – Richtig gut war die Partie eigentlich nicht, so Landsberieds Teamsprecher Michael Bals. Wie bei vielen anderen vereinen musste auch Landsberied etwas angeschlagen in die Partie gegen die Dritte garde von Oberweikertshofen gehen. Die Gastgeber gingen durch Treffer von Martin Gschwandtner (30) und David Deak (32.) schnell mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten in Führung. Und so ging es auch in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel tat sich die Elf von FCL-Coach Wolfgang Reinhardt eher schwer. „aber dann haben wir endlich aufgeholt“, so Bals. Lukas Förg traf zum 1:2 (75.) und Linus Printz erzielte den Ausgleich (83.). Mit diesem Unentschieden endetet die Partie. „Ein gerechtes Remis“, so Bals. Bitter für die Landsberieder. Kurz vor dem Schlusspfiff musste Max Schindler mit Gelb- Rot vom Feld (89.), am Ausgang der Partie änderte das dann aber nicht mehr viel.

FC Aich II - TSV Jesenwang 2:5 (2:2) – Jesenwang dreht nach 0:2-Rückstand auf und fertigt Aichs zweite Mannschaft mit fünf Toren ab. Gastgeber Aich II ging früh durch Tore von Benedikt Steber (18.) und Maximilian Pfister (21.) in Führung, doch die Gäste aus Jesenwang ließen sich nicht aus der Ruhe bringen: Johannes Drexler gelang in der 34. Minute der Anschluss, Michael Rau erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Ausgleich. Mitte der zweiten Halbzeit ging Jesenwang mit 3:2 in Führung, Johannes Drexlers zweites Tor in diesem Spiel (63.). Michael Messner erhöhte in der 70. Minute auf 4:2. Kurz vor Schluss (82.) verbuchte Johannes Drexler seinen dritten Treffer und den fünften Treffer für die Gastmannschaft.

SC Schöngeising - SV Adelshofen 0:2 (0:1) – Der Tabellenzweite ließ nichts anbrennen gegen die Hausherren. Nach 25. Minuten schob Tobias Wanner zum 1:0 ein. Nach der Pause dauerte es ein wenig, bis Adelshofen wieder richtig torgefährlich wurde. „Aber wir waren die bessere Mannschaft“, so der SVA-Abteilungsleiter. Luca Turacci erzielte den zweiten Treffer des Tages,(92.), der zum lockeren 2:0-Sieg reichte.

SV Mammendorf II - SpVgg Wildenroth 0:5 (0:1) – Es kriselt weiter beim Tabellenachten Mammendorf II. Nachdem man sich vorige Woche sechs Treffer gegen den SV Adelshofen fing, schenkten ihnen die Gäste aus Wildenroth heute fünf Tore ein. In der ersten Halbzeit war Wildenroth dominant und erzielte das 1:0 durch Timo Ritter vor der Pause. In den ersten 45 Minuten war das Spiel, vor allem wegen dem schwierigen Platz, von Ungenauigkeiten geprägt. in der zweiten Halbzeit drehte die Gastmannschaft, und vor allem Maximilian Scheidl auf, welcher einen lupenreinen Hattrick erzielte. Felix Büschl erzielte im Anschluss das 5:0 für die noch ungeschlagenen Gäste. Teamsprecher Jürgen Throm meinte, das Ergebnis sei in der Höhe verdient, man müsse aber Respekt an Mammendorf zollen, die trotz deutlicher Unterlegenheit immer weitergekämpft haben

A-Klasse 3