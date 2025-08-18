A-Klasse: Wilde Comebacks, große Überraschungen und Tore,Tore,Tore

Serdar Yildiz (links) steuerte zwei Tore zum 5:5 seiner SG Alsenztal gegen Absteiger VfL Simmertal bei. – Foto: Sebastian Bohr

Bad Kreuznach. Bereits am Donnerstag fanden die ersten zwei Begegnungen des Spieltags statt. Während die Partie zwischen Aufsteiger Ebernburg und der SG Gräfenbachtal aufgrund einer schweren Verletzung abgebrochen werden musste - wir berichteten - setzte die SG Hüffelsheim II ein dickes Ausrufezeichen und überrollte die Zweite der SG Eintracht Bad Kreuznach mit 15:1. Am Freitagabend folgte ein echtes Spektakel: Die SG Alsenztal und der VfL Simmertal trennten sich in einem Offensiv-Feuerwerk 5:5. Torlaune zeigte tags darauf auch die SG Soonwald, die Karadeniz Bad Kreuznach souverän mit 4:1 bezwang. Eine große Überraschung in Hargesheim setzte der SV Medard, der den TSV mit 8:0 abfertigte. In Bad Sobernheim drehte die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II nach Rückstand die Partie und siegte am Ende 3:2. Am Sonntag legte TuS Pfaffen-Schwabenheim II auswärts bei der SG Nordpfalz mit einem 5:2 nach, während der TuS Waldböckelheim gegen die Reserve des TuS Hackenheim beim klaren 6:0-Heimerfolg keinerlei Zweifel aufkommen ließ.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Zehn Tore, hohe Schlagzahl und Emotionen bis zur letzten Sekunde: Die SG Alsenztal und der VfL Simmertal lieferten sich ein spektakuläres 5:5. „Ein sehr intensives, temporeiches und körperbetontes Spiel“, fasste SG-Spielertrainer Lars Weingärtner zusammen. Simmertal hatte über weite Strecken mehr Ballbesitz und agierte aktiver, Alsenztal suchte oft den sicheren langen Ball – aus Sicht des Coaches zu oft: „Wir waren phasenweise zu passiv und hätten im eigenen Ballbesitz mit mehr Mut flache, vertikale Lösungen wählen müssen.“ Schon in der Anfangsminute lag Dramatik in der Luft, als ein 20-Meter-Schuss von Etienne Klein von der Unterkante der Latte zurücksprang – „Wembley-Tor“-Gefühl, aber ohne Anerkennung. Die ersten beiden Alsenztaler Treffer fielen nach langen Bällen, bei Tor drei und vier für die SG drehte sich Serdar Yildiz an der Strafraumkante zweimal um die eigene Achse und jagte das Leder jeweils fulminant unter die Latte. Das vermeintlich vorentscheidende 5:3 markierte Stefan Dechert nach feinem Angriff über rechts.

Doch Simmertal kam zurück – auch, weil die Gegentore der Gastgeber ärgerlich zustande kamen: Drei der fünf fielen nach Standards, eines war eine verunglückte Flanke, die direkt einschlug, und das 1:1 ging auf einen Torwartfehler zurück. In der 90.+5 traf Enes Sovtić zum 5:5-Endstand. „Leistungsgerecht, wenn auch bitter für uns durch den Ausgleich in der Schlussekunde“, resümierte Weingärtner. Der Spielfilm: 1:0 Zipp (30.), 1:1 Ridder (36.), 2:1 Aff (43.), 3:1 Yildiz (50.), 3:2 Frey (55.), 4:2 Yildiz (67.), 4:3 Alt (68.), 5:3 Dechert (79.), 5:4 Bilandzija (87.), 5:5 Sovtic (90.+5)