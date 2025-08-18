A-Klasse: Wilde Comebacks, große Überraschungen und Tore,Tore,Tore

Bad Kreuznach. Bereits am Donnerstag fanden die ersten zwei Begegnungen des Spieltags statt. Während die Partie zwischen Aufsteiger Ebernburg und der SG Gräfenbachtal aufgrund einer schweren Verletzung abgebrochen werden musste - wir berichteten - setzte die SG Hüffelsheim II ein dickes Ausrufezeichen und überrollte die Zweite der SG Eintracht Bad Kreuznach mit 15:1.
Am Freitagabend folgte ein echtes Spektakel: Die SG Alsenztal und der VfL Simmertal trennten sich in einem Offensiv-Feuerwerk 5:5. Torlaune zeigte tags darauf auch die SG Soonwald, die Karadeniz Bad Kreuznach souverän mit 4:1 bezwang. Eine große Überraschung in Hargesheim setzte der SV Medard, der den TSV mit 8:0 abfertigte. In Bad Sobernheim drehte die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II nach Rückstand die Partie und siegte am Ende 3:2.
Am Sonntag legte TuS Pfaffen-Schwabenheim II auswärts bei der SG Nordpfalz mit einem 5:2 nach, während der TuS Waldböckelheim gegen die Reserve des TuS Hackenheim beim klaren 6:0-Heimerfolg keinerlei Zweifel aufkommen ließ.
Zehn Tore, hohe Schlagzahl und Emotionen bis zur letzten Sekunde: Die SG Alsenztal und der VfL Simmertal lieferten sich ein spektakuläres 5:5. „Ein sehr intensives, temporeiches und körperbetontes Spiel“, fasste SG-Spielertrainer Lars Weingärtner zusammen. Simmertal hatte über weite Strecken mehr Ballbesitz und agierte aktiver, Alsenztal suchte oft den sicheren langen Ball – aus Sicht des Coaches zu oft: „Wir waren phasenweise zu passiv und hätten im eigenen Ballbesitz mit mehr Mut flache, vertikale Lösungen wählen müssen.“
Schon in der Anfangsminute lag Dramatik in der Luft, als ein 20-Meter-Schuss von Etienne Klein von der Unterkante der Latte zurücksprang – „Wembley-Tor“-Gefühl, aber ohne Anerkennung. Die ersten beiden Alsenztaler Treffer fielen nach langen Bällen, bei Tor drei und vier für die SG drehte sich Serdar Yildiz an der Strafraumkante zweimal um die eigene Achse und jagte das Leder jeweils fulminant unter die Latte. Das vermeintlich vorentscheidende 5:3 markierte Stefan Dechert nach feinem Angriff über rechts.
Doch Simmertal kam zurück – auch, weil die Gegentore der Gastgeber ärgerlich zustande kamen: Drei der fünf fielen nach Standards, eines war eine verunglückte Flanke, die direkt einschlug, und das 1:1 ging auf einen Torwartfehler zurück. In der 90.+5 traf Enes Sovtić zum 5:5-Endstand. „Leistungsgerecht, wenn auch bitter für uns durch den Ausgleich in der Schlussekunde“, resümierte Weingärtner.
Der Spielfilm: 1:0 Zipp (30.), 1:1 Ridder (36.), 2:1 Aff (43.), 3:1 Yildiz (50.), 3:2 Frey (55.), 4:2 Yildiz (67.), 4:3 Alt (68.), 5:3 Dechert (79.), 5:4 Bilandzija (87.), 5:5 Sovtic (90.+5)
Vor stimmungsvoller Kulisse von 250 Zuschauern zum 10-jährigen Jubiläum des FC Bad Sobernheim entführte die SG Meisenheim II alle Punkte – dank starker Anfangsphase und großem Comeback nach der Pause. Hannes König nagelte früh einen Distanzschuss in den Winkel zum 0:1, die Gäste dominierten die ersten 25 Minuten und sammelten Standardsituationen. „Wir haben es jedoch verpasst, den zweiten Treffer nachzulegen“, haderte Trainer Fabian Müller.
Das rächte sich kurz vor der Pause: Der FC glich verdientermaßen nach einem Freistoß aus dem Halbfeld aus. Mit Wiederanpfiff kamen die Gastgeber besser aus der Kabine und stellten per Abstauber in der 52. Minute auf 2:1. Meisenheim konterte mit neuer Wucht: Marcel Lörsch glich in der 71. per direkt verwandeltem Freistoß aus, anschließend trafen die Gäste viermal Aluminium – vom Innenpfosten bis zum inneren Lattenkreuz war alles dabei.
Die Belohnung für den Meisenheimer Aufwand folgte dann in der 86. Minute: Der Ausgangspunkt war ein Diagonalball, der Vollstrecker erneut Hannes König zum Führungstreffer. In der Schlussphase sah Bad Sobernheims Aoudal nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. „Der Sieg ist verdient – wegen unseres starken Auftritts nach dem Rückstand“, bilanzierte Müller.
Der Spielfilm: 0:1 König (6.), 1:1 Neumann (39.), 2:1 Schomburg (52.), 2:2 Lörsch (71.), 2:3 König (87.)
Nach zwei Auftaktniederlagen meldete sich der SV Medad mit einem furiosen 8:0-Auswärtssieg in Hargesheim zurück – und das mit einer blutjungen, läuferisch starken Elf (Durchschnittsalter 22,6 Jahre). „Wir haben die Formation im Vergleich zu den ersten beiden Saisonspielen angepasst und im Mittelfeld etwas offensiver ausgerichtet“, erklärte Medards Sportlicher Thomas Müller.
Der Plan griff sofort: Das 1:0 fiel bereits in der 20. Minute, bis zur Pause schraubte Medad das Ergebnis auf 5:0. „Die Tore sind zum richtigen Zeitpunkt gefallen und dann hat es kein Halten mehr gegeben“, freute sich Müller, der den Erfolg „auch in der Höhe hochverdient“ bewertete. Spielstil und Effizienz passten: Bis auf das siebte Tor – ein direkt verwandelter Freistoß – wurden sämtliche Treffer sauber herausgespielt.
Nach dem personellen Umbruch mit vielen jungen Eigengewächsen sagte Müller: „Wir rechnen mit gewissen Schwankungen in dieser Spielzeit. Ein einstelliger Tabellenplatz ist unser Saisonziel – das dürfte realistisch sein.“
Der Spielfilm: 0:1 Zeiss (20.), 0:2 Ouertatani (24.), 0:3 Ouertatani (26.), 0:4 Münch (29.), 0:5 Ouertatani (37.), 0:6 Hildebrandt (47.), 0:7 Hildebrandt (77.), 0:8 Bundenthal (88.)
Die weiteren Spiele im Steno:
Tore: 1:0 Jost (5.), 2:0 Staub (10.), 3:0 Rehbein (15.), 4:0 Hahn (20.), 5:0 Mathern (25.), 6:0 Rehbein (30.), 7:0 Klein (45.), 8:0 Klein (55.), 9:0 Klein (57.), 10:0 Jost (59.), 11:0 Staub (66.), 11:1 Oezdemir (70.), 12:1 Klein (79.), 13:1 Stelzel (82.), 14:1 Klein (87.), 15:1 Matica (90. Eigentor)
Tore: 1:0 Gohres (9.), 2:0 Reckert (33.), 3:0 Gohres (44.), 4:0 Gohres (66.), 4:1 Bayir (85.)
Tore: 1:0 Frick (10.), 1:1 Filipowicz (21.), 1:2 Filipowicz (40.), 1:3 Karst (54.), 1:4 Kural (56.), 2:4 Frick (62.), 2:5 Bayir (78.)
Tore: 1:0 Hill (23. Eigentor), 2:0 Weber (33.), 3:0 Weber (42.), 4:0 Weber (55.), 5:0 Scheib (81.), 6:0 Tanasie (86.)