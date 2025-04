A-Klasse: Vorentscheidung im Titelrennen, Roxheim schwimmt sich frei

Bad Kreuznach. Das absolute Topspiel überstrahlte den 23. Spieltag in der Bad Kreuznacher A-Klasse. Der TuS Winzenheim machte mit dem 2:1 gegen den VfL Rüdesheim einen Riesenschritt Richtung Titel. Der Spitzenreiter hat nun acht Punkte Vorsprung auf den schärfsten Verfolger, während der Rangdritte SG Soonwald (2:2 gegen TuS Hackenheim II) weiter Boden verliert. Der FC Bad Sobernheim rückt derweil immer näher heran, konnte seinen Auswärtsauftritt in Hargesheim (mit 4:2) erfolgreich gestalten. Im Duell der "Zweiten" setzte sich die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied gegen die SG Eintracht Bad Kreuznach mit 3:2 durch. Eine Nullnummer gab es zwischen der SG Gräfenbachtal und der SG Alzenztal. Gegentorlos blieben auch die Roxheimer beim 2:0-Heimerfolg gegen den TSV Lalo-Laubenheim sowie Karadeniz beim 1:0-Auswärtssieg bei der SG MMM II. Der SV Medard verlor im Kellerduell beim TuS Pfaffen-Schwabenheim II nicht nur mit 2:4, sondern verletzungsbedingt auch einen Spieler.

Der Spielfluss litt nach der Pause sichtbar, doch Pfaffen-Schwabenheim ließ nichts mehr anbrennen. Auf das 4:1 in der 60. Minute von Hamacher folgte knapp 20 Minuten später zwar der Anschlusstreffer zum 4:2. Dieser sei allerdings nur noch „Ergebniskosmetik" gewesen. „Es war ein verdienter Sieg, der durchaus höher hätte ausfallen können“, bilanzierte Oduncu. In der Schlussphase handelte sich seine Mannschaft noch zwei Zeitstrafen ein: Serkan Ceyhan (72.) nach einem Bodycheck sowie Oliver Karst (89.) wegen Ballwegschießens.

Bei der Entstehung des Strafstoßes für die Gäste kam es zu einem unglücklichen Zusammenprall, bei dem sich Medards Paul Hildebrandt schwer im Brustbereich verletzte und anschließend Atemprobleme hatte. Das Wechselkontingent der Gäste war bereits ausgeschöpft, sodass sie fortan in Unterzahl weiterspielen mussten. Die Partie wurde vor Beginn der zweiten Hälfte lange unterbrochen, da ein Krankenwagen zur Versorgung des Spielers benötigt wurde.

Die Hausherren legten mit einem Blitzstart den Grundstein für den wichtigen Dreier. Nach nur sieben Minuten war der TuS II bereits mit 3:0 in Front. „Wir waren direkt wach und voll in der Partie“, berichtete Pfaffen-Schwabenheims Co-Trainer Ercan Oduncu nach dem Spiel. „Der Plan, über schnelle Spieler zum Erfolg zu kommen, ging früh auf. Danach haben wir etwas das Ergebnis verwaltet, sind aber trotzdem zu weiteren Tormöglichkeiten gekommen, wo wir es versäumt haben, das Spiel endgültig zuzumachen", erklärte Oduncu. Die Quittung folgte kurz vor der Halbzeit, als Medard einen Foulelfmeter verwandelte.

In Halbzeit eins ließ Roxheim bereits eine Großchance sowie zwei bis drei Halbchancen liegen, ehe Florian Rust mit einer starken Einzelleistung das 1:0 erzielte. Mit dem nötigen Selbstvertrauen im Rücken nutzte Roxheim im zweiten Durchgang seine Stärken und spielte einen Konter clever zum entscheidenden 2:0 aus. Zuvor musste der Gast nach einem harten Foulspiel eine Zeitstrafe hinnehmen. „Es war aber sonst eine absolut faire Partie", erklärte Richter.

Vor 250 Zuschauern entsprach der Gipfel zunächst nicht den Erwartungen. Rüdesheim war vor dem Wechsel besser, hatte aber bei einigen Chancen Pech. Unter anderem verhinderte ausgerechnet Alex Merk auf der gegnerischen Torlinie nach einer Ecke die Führung seiner Mannschaft.

In der zweiten Hälfte kam Winzenheim besser zurecht und durch Klaudio Rexhepi (48.) und Vladimir Borovskij (56.) zur 2:0-Führung. Auch eine Zeitstrafe überstand der TuS schadlos. Erst eine Viertelstunde vor Schluss gelang Andreas Rodionov der 1:2-Anschlusstreffer. In der Schlussminute lag nach einer Ecke sogar der Ausgleich in der Luft. Dieser sollte dem VfL jedoch nicht mehr gelingen.

Der Spielfilm: 1:0 Klaudio (48.), 2:0 Borovskij (66.), 2:1 Rodionov (74.)

