A-Klasse vor über 1.000 Zuschauern: Ein Spiel, das niemand vergisst

Das Spiel in Hengersberg werden die Aholminger sicher nie mehr vergessen. Nicht nur deshalb, weil die Gäste damit eine ganze Saison ungeschlagen geblieben und Meister geworden sind. "Die Kulisse war einfach fantastisch. Das gibt`s in der A-Klasse so bestimmt nicht oft", gerät Spielertrainer Markus Huber auch zwei Tage danach noch ins Schwärmen. Der Abpfiff markierte gleichzeitig den Startschuss für die ausgedehnten Aholminger Feierlichkeiten. Im Vereinsheim wurde die Nacht zum Tag gemacht und auf den Titel angestoßen. "Wir hatten eine sehr schöne Meisterfeier, die sich bis weit in den Montag hineingezogen hat", grinst Huber, der im Moment des Triumphs auch an den unterlegenen Gegner denkt. "Das Spiel war vom Niveau wirklich sehr ansehnlich. Respekt an Hengersberg, sie haben uns die ganze Saison über alles abverlangt. Ich drücke ihnen in der Relegation die Daumen. Sie hätten sich sicher den Aufstieg auch verdient."

Der TSV Aholming kehrt damit nach acht Jahren in die Kreisklasse zurück. Personell wird sich eine Etage höher nicht viel ändern. "Wir drei Trainer - Alex Wasmeier, Fabian Mühlbauer und ich - werden in der Konstellation weitermachen. Auch die Mannschaft bleibt zusammen", wirft Markus Huber einen Blick voraus. Bis es aber soweit ist, und mit der Vorbereitung der Ernst des Fußballerlebens wieder auf dem Programm stehtn, darf noch ausgiebig genossen werden beim TSV Aholming. "Das Gröbste ist überstanden, aber die ein oder andere Feier wird`s schon noch geben", lacht Huber.

"Bei einem Ligaspiel hatten wir noch nie so viele Leute da."

Wo Gewinner, da auch Verlierer: Allerdings ist beim unterlegenen TSV Hengersberg von Frust und Katerstimmung nach dem verlorenen Meisterschaftsfinale keine Spur. "Natürlich ist das Ergebnis schon ein wenig enttäuschend. Auf die ganze Saison gesehen hat sich der TSV Aholming den Titel aber sicher verdient. Sie haben kein einziges Spiel verloren, eine herausragende Leistung. Und wir gratulieren ihnen zur Meisterschaft!", betont Abteilungsleiter Christoph Bernreiter, der ebenfalls vom Zuschauerinteresse überwältigt war: "Bei einem Ligaspiel hatten wir noch nie so viele Leute da."

Lange grämen können sich die Hengersberger ohnehin nicht, schon am Donnerstag steht das erste Relegationsspiel in Seebach gegen die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf II auf dem Programm. "Wir freuen uns auf die Relegation. Seebach ist ja nicht weit, da werden wir sicher wieder auf große Unterstützung bauen können. Wir sind relegationserprobt, und wollen die Chance zum Aufstieg wahrnehmen", versichert Bernreiter. Und dann bestimmt auch wieder vor einer tollen Kulisse...