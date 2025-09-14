A-Klasse: Unglaubliches Elf-Tore-Spiel in Wackernheim

Mainz-Bingen. Nach der ersten Saisonniederlage von Tabellenführer SG Basara/Moguntia II (0:1 beim FC Aksu) ist die Spitzengruppe in der A-Klasse noch enger zusammengerückt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

„Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen“, sagte Alemannen-Coach Dennis Keßler. „Die Jungs wollten sich beim Kerbespiel belohnen – das haben sie geschafft. Die erste Halbzeit war es noch ein Mittelfeld-Geplänkel mit leichten Vorteilen für 1817, in der zweiten Hälfte konnten wir das Ding auf unsere Seite ziehen.“ MTV-Teammanager Kalli Müllen: „In einer ausgeglichen ersten Halbzeit hätten wir in Führung gehen können. Nach der Pause haben wir es Laubenheim mit einfachen Fehlern im Aufbau zu leicht gemacht. Am Ende können wir uns bei Torwart Oli Paliwoda bedanken, dass die Niederlage nicht höher ausfällt.“ Tore: 1:0 Tobias Schönberger (67.), 2:0 Sascha Mock (71.). Zuschauer: 150.

„Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen und waren dem Gegner in allen Belangen unterlegen“, ärgerte sich Oppenheims Sportlicher Leiter Jens Gehindy. „In der zweiten Halbzeit war es sehr zerfahren.“ SG-Trainer Timm Bocian: „Wir waren bis zum 0:2 super effektiv. Danach haben wir etwas Griffigkeit vermissen lassen. Trotzdem hatten wir mehr als ausreichend sehr gute Gelegenheiten, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden.“ Tore: 0:1 Nico Schneider (5.), 0:2 Linus Knuf (19.), 0:3 Corvin Storbeck (90.+5). Zuschauer: 100.

„Ein wildes Spiel“, staunte TSV-Co-Trainer Leon Hill. „Nun hat es endlich geklappt mit unserer offensiven Durchschlagskraft – dafür haben wir uns jedoch viele Gegentore gefangen. Die Mannschaft hat aber Moral bewiesen.“ Tore: 1:0 Tim Mallmann (7.), 1:1 Arturo Patria (12.) 2:1 Gero Eichhorn (25.), 3:1 Marc Linero (29.), 3:2 Patria (34.), 3:3 Omar Niazi (39.), 3:4 Lemar Niazi (43.), 3:5 Patria (69.), 4:5 Philipp Schrimb (72.), 5:5, 6:5 Mallmann (74./Foulelfer., 82.). Zuschauer: 100.

„Unser Sieg war nie wirklich gefährdet gegen eine nie aufsteckende junge Gästemannschaft“, so SG-Coach Tobias Karsch. „Wir sind froh, dass wir nach dem Pokalsieg unter der Woche in der Liga nachlegen konnten.“ Kevin Hanss verschoss noch einen Foulelfer (20.). Tore: 1:0, 2:0 Max Perneczky (25./Foulelfer, 31./Foulelfer), 2:1 Moritz Hartmann (37.), 3:1 Kevin Hanss (43.), 3:2 Hartmann (45.), 4:2 Pascal Lorek (57.), 5:2 Bastian Wagner (74.), 5:3 Yannis Ikan (90.+5). Zuschauer: 70.

„Wie erwartet waren die Gäste sehr stark am Ball und haben gezeigt, dass sie zurecht oben stehen“, so Umut Can Sugecmez, Sportlicher Leiter bei Aksu. „Unser Coach hat die Jungs bestens vorbereitet, sodass wir auch hätten höher gewinnen können.“ Aksu-Keeper Vandad Atashkar rettete seinem Team mit einem parierten Foulelfer gegen Rui Sekoguchi den Dreier (90.). Tor: Lirion Aliu (11., Foulelfer). Zuschauer: 50.

„Wir waren die klar bessere Mannschaft“, betonte Frei-Weinheims Sportlicher Leiter Pascal Berg. „Da gibt es keine zwei Meinungen. Wir haben erneut gegen eine Spitzenmannschaft ein sehr starkes Spiel gemacht, waren aktiver, mutiger und hatten die besseren Chancen.“ Tore: 1:0 Alexander Mull (34.), 1:1, 1:2 Leon Brunnett (74., 80.). Zuschauer: 100.

„Die ersten 25 Minuten waren absolut unterirdisch von uns“, so FCS-Co-Trainer Tobias Weber. „Nach dem 2:1 haben wir es verpasst, den Deckel draufzumachen, fallen in die Muster der ersten 25 Minuten zurück. Am Ende werden wir noch zweimal ausgekontert – leider keine gute Leistung.“ SG-Abteilungsleiter Jonas Parotat: „In der zweiten Halbzeit wurde es etwas ruppiger, wir haben aber unsere Kontermöglichkeiten sauber zu Ende gespielt. Stark, dass sich die Mannschaft trotz des Rückstands nicht aus der Ruhe hat bringen lassen.“ Tore: 0:1 Marc Waldner (15.), 1:1 Yannick Lorenz (30.), 2:1 Tim Zimmermann (52.), 2:2 Yannis Quennet (59.), 2:3 Nick Scheu (78.), 2:4 Timo Burghardt (80.), 2:5 Felix Neuberger (90.). Zuschauer: 150.

„Die Mannschaft hat genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, freute sich SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner. „Einziger Kritikpunkt: die schlechte Chancenverwertung.“ Tore: 1:0, 2:0 Vincent Feyerabend (1., 27./Freistoß), 3:0 Philipp Wettig (49.). 3:1 Johannes Kull (60.). Zuschauer: 58.





