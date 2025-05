A-Klasse: TV 1817 Mainz spielt um den Aufstieg

Mainz-Bingen. Durch ein 3:3 am vorletzten Spieltag gegen den Tabellenvierten SG Basara/Moguntia 1896 Mainz und die gleichzeitige Pleite von Rivale Schwabsburg in Budenheim hat sich Aufsteiger TV 1817 Mainz die Vizemeisterschaft in der A-Klasse Mainz-Bingen und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga gesichert. Die Budenheimer haben nach dem Dreier den Klassenverbleib sicher. Dagegen steht Schlusslicht Nackenheim (2:4 in Klein-Winternheim) als Absteiger fest. Stadecken-Elsheim muss nach dem 1:2 in Ober-Olm mehr denn je um den Ligaerhalt bangen.

TuS Dexheim – SG Harxheim/Gau-Bischofsheim 4:3 (2:2). – „Ein letztes Heimspiel für den alleinstehenden TuS Dexheim, das den Verein ideal beschreibt – emotional, leidenschaftlich und voller Herzblut“, formulierte TuS-Coach Timm Bocian. „Die Jungs haben den Matchplan mit Bravour umgesetzt. Der Glaube an sich, der Support von außen und die Geduld haben sich ausgezahlt. Auch wenn der Zeitpunkt sehr glücklich war, haben wir dieses Spiel nicht unverdient gewonnen. Jetzt gilt es noch ein letztes Mal alles reinzulegen, was wir im Köcher haben.“ Tore: 1:0 Karsten Schömbs (20.), 1:1 Felix Neuberger (20.), 1:2 Moritz Scheu (27.), 2:2 Damian Pfahl (28.), 3:2 Giovanni Mancuso (53.), 3:3 Luca Sparwasser (59.), 4:3 Alexander Hatz (90.+2). Zuschauer: 200.

SV Ober-Olm – TSV Stadecken-Elsheim 2:1 (1:0). – „Eine unglückliche, aber verdiente Niederlage – jetzt ist die Situation für uns noch prekärer“, konstatierte Stadeckens Sportlicher Leiter Florian Sieben. „Für unsere Mannschaft wird es jetzt ganz schwer. Gegen Meister Barbaros zählt am letzten Spieltag einzig, ein gutes Gesicht zu zeigen und die drei Punkte einzufahren.“ Tore: 1:0 Kevin-Leon Wenk (33.), 2:0 Vincent Feyerabend (54.), 2:1 Maximilian Landmann (78.). Zuschauer: 100.

SKC Barbaros – SG Bingerbrück/Weiler 2:2 (2:0). – „Ein faires und aus unserer Sicht lockeres Spiel, in dem wir verdient mit 2:0 in Führung gegangen sind“, so Hakan Akcay, Sportlicher Leiter des SKC. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel zu locker genommen und haben Bingerbrück zum Ausgleich eingeladen.“ Tore: 1:0 Mete Alp Akcay (25.), 2:0 Edin Belic (38.) 2:1, 2:2 Luke Reichwald (59., 74.). Zuschauer: 70.

TV 1817 Mainz – SG Basara/Moguntia 1896 Mainz 3:3 (2:1). – „Ein ausgeglichenes Spiel auf technisch gutem Niveau“, machte 1817-Coach Sven Giese deutlich. „Das Unentschieden war ein gerechtes Ergebnis. Wir mussten uns in beide Halbzeiten reinkämpfen, haben insbesondere nach dem 2:3- Rückstand wieder einen starken Willen gezeigt.“ Giese betonte: „Wir wollten den zweiten Platz unbedingt erreichen.“ Tore: 0:1 Denny Skrlin-Batina (4.), 1:1, 2:1 Pino D’Apote (11./Foulelfmeter, 45./Handelfmeter). 2:2 Takuto Matsui (53.), 2:3 André Schangin (67.), 3:3 Danell Gianelli (78.). Zuschauer: 80.

SV Klein-Winternheim – FC Nackenheim 4:2 (2:1). – „Wir haben es leider nicht geschafft, das letzte bisschen Hoffnung aufrechtzuhalten“, sagte FCN-Vorsitzender Jens Friederich. „Jetzt ist der bittere Abstieg da.“ Tore: 1:0 Marco Gottwald (31.), 1:1 Samuel Horozovic (34., Foulelfmeter nach Foul an Marc Kevin Marx), 2:1 Ivan Miocevic (43.), 3:1 Struan Millar (71.), 3:2 Horozovic (80., Foulelfmeter nach Foul an Joachim Blaum), 4:2 Miocevic (88.). Zuschauer: 100.

FV Budenheim – FC Schwabsburg 3:1 (2:1). – Während die glücklichen Budenheimer feiern durften, hingen den FCS-Kickern die Kinnladen fast bis zum Bauchnabel nach unten. „Wir sind natürlich maximal enttäuscht“, sagte Timo Berkes, Sportlicher Leiter der Schwabsburger. „Leider waren wir in der Rückrunde nicht konstant genug, um am Ende die Relegation zu erreichen. Jetzt müssen wir schnell die Köpfe hochbekommen und uns bestmöglich auf das letzte Highlight in diesem Jahr vorbereiten.“ Das Kreispokalfinale gegen Ligarivale Wackernheim steigt bereits an Christi Himmelfahrt. Berkes, dieser faire Sportsmann, hängte noch an: „Herzlichen Glückwunsch an 1817. Sie haben sich mit guten Leistungen und Ergebnissen am Ende den Platz dann auch verdient.“ Tore: 1:0, 2:0 Luis Wachsmuth (1., 26.), 2:1 Dominik Wolf (38.), 3:1 Christian Simon (75.).

TSV Wackernheim – Fiam Italia Mainz 1:2 (1:1). – „Man hat dem Spiel angemerkt, dass es um viel geht“, analysierte Fiam-Coach Nelson Karikari. „Aber wir waren sehr präsent. Nach unserer Führung hat der Gegner in der ersten Halbzeit ohne Ende gedrückt und ein schönes Eckballtor gemacht.“ Die die zur Pause eingewechselten Cousins Luca und Fabrizio Serratore hätten dem Match nach dem Wechsel „nochmal eine Wende gegeben“. Tore: 0:1 Omar Niazi (22.), 1:1 Tim Mallmann (34.), 1:2 Luca Serratore (54.).