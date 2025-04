A-Klasse: TuS Wörrstadt spielt sich für die Bezirksliga warm

Nach torloser erster Halbzeit legten TSV-Spielertrainer Marco Del Pin (51.) und Pascal Mohr (57.) ein 2:0 für den TSV vor. Philipp Fischer-Radtke (58.) und Daniel Ring (68.) glichen aber aus. Die Gästeführung verpasste Marcel Vogt, der per Foulelfmeter an TSV-Torhüter Markus Thor scheiterte (72.). Mohr (75.) und Nicolaj Michel (78.) machten den Sieg für den TSV dann perfekt. „Wir haben Ball und Gegner laufen lassen, aber wieder Torchancen liegen gelassen. Beim Elfmeter hatten wir Glück, doch dann haben wir uns wieder berappelt“, beschrieb Del Pin. SG-Goalgetter Maximilian Fett hatte sich in dieser Partie schwer verletzt. „Wir wünschen gute Besserung“, so Del Pin.