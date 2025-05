A-Klasse: TuS Wörrstadt noch nicht durch

Wörrstadt. Die Meisterschaft in der A-Klasse Alzey-Worms wird nochmal spannend. Der TSV Gau-Odernheim II konnte das Spitzenspiel bei Tabellenführer TuS Wörrstadt mit 2:0 gewinnen und ist jetzt bis auf einen Punkt an die Wörrstädter herangerückt. Kurzfristig verlegt wurde die Partie zwischen der SG Mauchenheim/Freimersheim und dem SV Gimbsheim II.

„In der ersten Halbzeit war das kein fußballerischer Leckerbissen. Die erste gute Torchance war drin“, beschrieb Nibelungen-Vorsitzender Sascha Bauer. Leon Schneider hatte für Leiselheim getroffen (38.) und Schneider legte in der zweiten Halbzeit nach (53.). Den 0:3-Endstand besorgte Lars Krier (63.). „In der 45. Minute vergab Dennis Selzer den möglichen Ausgleich, aber Leiselheim hatte in der zweiten Halbzeit deutlich mehr vom Spiel“, berichtete Bauer.

„Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Eigentlich war es auch ein typisches 0:0-Spiel“, berichtete Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo. Erst ein Foulelfmeter für Gau-Odernheim II änderte das. Christopher Felde konnte verwandeln (60.). Das entscheidende 0:2 erzielte Nico Müller (88.). Wörrstadts Yannick Maurer handelte sich noch eine Rote Karte ein (90.+2). „Gau-Odernheim war in den entscheidenden Momenten griffiger und konnte das Spiel an sich reißen. Wir konnten zu wenige Chancen kreieren“, analysierte Novo.

Osthofens neuer Trainer Dennis Steinhauser konnte seinen ersten Sieg feiern. „Die ersten 30 Minuten waren wir dominant, dann sind wir etwas aus dem Konzept gekommen.“ Per Foulelfmeter brachte Evangelos Stauffer den FSV in Führung (7.). Tevin Claude (40.) und Nico Hahl (42.) drehten die Partie aber innerhalb von zwei Minuten in eine Gästeführung. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesammelt und ein anderes Bild auf dem Platz gezeigt. Wir waren dann auch kälter vorm Tor“, freute sich Steinhauser. Zweimal Erik Schin (64., 78.) und Timo Kaufmann (88.) sorgten am Ende für den Osthofener Sieg.