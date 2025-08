A-Klasse: TuS Monsheim trifft zehnfach, Nico Hofmann vierfach

Rheinhessen. Die Spielzeit 2025/2026 hat auch in der A-Klasse Alzey-Worms begonnen. Und der hochgehandelte Favorit TuS Monsheim setzte sich mit einem 10:0-Sieg direkt an die Tabellenspitze.

TuS Framersheim – TSG Pfeddersheim II 1:2 (0:1). – Die allererste A-Klassen-Partie der Saison ging an die Gäste aus Pfeddersheim. Framersheims neuer Trainer Peter Schmitt hatte sich seinen Einstand sicherlich anders vorgestellt. „In einem chancenarmen Spiel war der Sieg für Pfeddersheim nicht unverdient. Sie waren cleverer.“ Tobias Kronenberger brachte die Gäste früh in Führung (7.). Mit einem Schuss aus gut 25 Metern erhöhte Jonas König auf 2:0 (55.). Mit einem direkt verwandelten Freistoß konnte Jonas Beckenbach für Framersheim nur noch verkürzen (75.). „Wir haben noch gedrückt, hatten aber keine richtigen Torchancen mehr“, bedauerte Schmitt.

Ataspor Worms – Normannia Pfiffligheim 3:2 (0:2). – Die neu aufgestellte Mannschaft von Ataspor startete gleich mit einem Sieg in die neue Saison. „Wir waren zunächst auch besser, haben dann aber nachgelassen und Pfiffligheim hat seine Chancen genutzt“, schilderte Ataspor-Sprecher Kadir Akcesme. Steffen Graf (30.) und Ferdinand Gmeiner (40.) hatten für die Gäste getroffen. Im zweiten Durchgang drehte Ataspor das Spiel durch Treffer von Simar Lisan Oglou (60.) und zweimal Aikout Chousein Oglou (70., 90.). „In der zweiten Halbzeit hatten wir eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz und der Teamgeist war da“, freute sich Akcesme. Ataspors Jerome Lohmann sah die Ampelkarte (75.).

TuS Monsheim – SV Gimbsheim II 10:0 (5:0). – Die Monsheimer wurden ihrem Favoritenstatus gleich gerecht. „Wir haben taktisch das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, war Monsheims Spielertrainer Tobias Hess zufrieden. Björn Hofmann (8.), Nico Hofmann (28., 41.), Bastian Glöckner-Klingmann (32.) und Hess selbst (35.) trafen im ersten Durchgang. Ein Eigentor von Andreas Tillschneider (58.), Maurice Spreizer (60.), wieder zweimal Nico Hofmann (67., 90.+3) und Tobias Peschel (84.) machten es am Ende zweistellig. Dabei handelte sich Gimbsheims Marcel Schuster auch noch Rot ein (88.). „Wir haben das gut ausgespielt. Respekt an Gimbsheim, die immer fair blieben“, lobte Hess.

SG Mauchenheim/Freimersheim – SG Westhofen/Gundheim/Abenheim 5:1 (3:0). – „Wir haben von Beginn an eine konsequente und überragende Leistung gezeigt und sind schnell und verdient in Führung gegangen“, war Mauchenheim/Freimersheim-Trainer Heiko Völker zufrieden. Pascal Arm (20.), Jannik Arm (23.), Björn Grimm (28., 89.) und Daniel Fuchs (48.) waren für die Tore verantwortlich. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Tim Renz (55.). „Wir haben mehr als verdient gewonnen“ kommentierte Völker die Leistung seines Teams.

Rhenania Rheindürkheim – SG Armsheim/Flonheim 0:3 (0:2). – „Der Gegner war heute cleverer, abgezockter und hatte klar die Lufthoheit“, beschrieb Rhenania-Trainer Steffen Keller das Geschehen. Nikolaj Michel (9., 55.) und Lukas Steuerwald (32.) hatten für die Gäste getroffen. „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Daher hat Armsheim/Flonheim verdient gewonnen“, fand Keller.

SG Weinheim/Heimersheim – SV Leiselheim 3:0 (1:0). – „Es war kein ansehnliches Spiel. Dennoch haben wir gut gespielt und kompakt gestanden“, berichtete SG-Spielertrainer Marcel Flick. Janik von Zabiensky (15., 85.) und Aaron Stauff (60.) erzielten die Tore für die Gastgeber. „Leiselheim hatte kaum Aktionen nach vorne. Ein guter Start“, freute sich Flick.

FSV Osthofen – SG Rheinhessische Schweiz 2:5 (1:1). – Osthofens Trainer Dennis Steinhauser war nicht gut auf Schiedsrichter Hamza Sahin zu sprechen. „Katastrophal. Sowas habe ich noch nicht erlebt.“ Sebastian Baumann traf dreimal für die Gäste (30., 90., 90.+5), Maximilian Becker war zweimal erfolgreich (60., 88.). Evans Amankwah (44.) und Erik Schin (65.) trafen für den FSV. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen. In der zweiten Hälfte waren wir zunächst überlegen. Dann bekommen wir aus einer Abseitsposition das 2:3 und kriegen noch zwei Konter“, haderte Steinhauser.

SG RWO Alzey/Lonsheim – SV Horchheim II 0:4 (0:0). – „Wir haben zu wenig gemacht, um einen Punkt zu holen“, bedauerte RWO-Trainer Levent Yalkin. Horchheim dagegen hatte durch Tore von Jonas Selbert (52.), Jose Kaizer Monteiro (65.), Nico Lang (70.) und Jonas Ußner (84.) die drei Punkte eingefahren. „Horchheim hat verdient, aber zu hoch gewonnen. In der ersten Halbzeit hatten wir wenig zugelassen. Im zweiten Durchgang ist die Ordnung verloren gegangen“, beschrieb Yalkin.