A-Klasse: TuS Monsheim strauchelt überraschend

Zwischenzeitlicher Jubel bei Ataspor Worms: Aikout Oglou (Nr. 7), Taifour Chalil (8.) und Mehmet Oglou (27) beglückwünschen den Torschützen Simar Oglou. Foto: Christine Dirigo / pakalski-press

Alzey-Worms. Der SV Horchheim II holte den fünften Sieg im fünften Spiel und steht jetzt allein an der Tabellenspitze der A-Klasse Alzey-Worms. Der TuS Monsheim leistete sich einen Patzer gegen die SG Rheinhessische Schweiz.

Diese Begegnung fand bereits am Donnerstag statt. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen. Pfiffligheim war ebenbürtig und hat uns einen harten Kampf geliefert“, berichtete Michael Heinz von der SG. Die Gäste führten aus zunächst durch Steffen Graf (27.). Dennis Frondorf (31.) und Klaus Halva (43.) konnten die Partie aber bis zur Pause drehen. Björn Grimm (50., 75.) und Pascal Arm (70.) brachten den Sieg für die SG dann unter Dach und Fach. Dazwischen sah Pfiffligheims Jomard Dalleki die Ampelkarte (54.). „In der zweiten Halbzeit waren wir klar besser und hatten das Spiel im Griff“, war Heinz zufrieden.

„7:0 hört sich deutlich an. Unsere Abwehr hat alles top weg verteidigt“, lobte Horchheims Rouven Staeck. Ein Eigentor von Marcel Vogt (30.) und ein Treffer von Robyn Fischer (32.) brachten den SVH schnell auf die Siegerstraße. Wasiqula Azami (50.), wieder Fischer (55.) und ein Hattrick von Jonas Selbert (66., 88., 90. Foulelfmeter) sorgten für den am Ende deutlichen Horchheimer Sieg. „Die zweite Halbzeit ist wesentlich besser gelaufen. Wir waren läuferisch und kämpferisch überlegen“, beschrieb Staeck.

Der Sieg der Gäste war schon eine Überraschung. „Die erste Halbzeit war von uns grottenschlecht. Das war leblos. Die SG war nur selten vor unserem Tor, hat aber die Tore gemacht“, schilderte Monsheims Co-Trainer Tobias Peschel. Per Foulelfmeter brachte Fabian Schnug die Gäste in Führung (11.). Nach dem schnellen Ausgleich von Nico Hofmann (15.) führten die Gäste durch Maximilian Becker erneut (23.). Peschel selbst erzielte nach gut einer Stunde den Ausgleich (60.). Doch Ricardo Erler markierte den Siegtreffer für die SG (77.).

„Das war Einbahnstraßen-Fußball. Unser Torwart musste nicht einen Ball halten“, beschrieb TSG-Trainer Björn Miehe die Überlegenheit seiner Mannschaft. Tore gab es trotzdem erst in der zweiten Spielhälfte. Deniz Yetim gelang dabei der „Dosenöffner“ (48.). Philipp Neumann (55.), Artur Ermilow (64., 88.) und Nico Schwuchow (73.) erhöhten danach bis auf 5:0. „Leiselheim war zwar dezimiert, aber das war trotzdem sehr dünn, was sie boten. Sie hatten keine Ambitionen, Fußball zu spielen und standen nur hinten drin“, war Miehe vom Gegner enttäuscht.

„Am Anfang waren wir noch stark, haben aber unsere Torchancen nicht genutzt“, sah Ataspors Kadir Akcesme zunächst gar keine schlechte Leistung seines Teams. Trotzdem führte zunächst die SG durch Aaron Stauf (27.). Simar Lisan Oglou gelang noch der Ausgleich (34.). Per Doppelschlag gelang Peter Merz aber die 3:1-Halbzeitführung für die Gäste (39., 43.). „Danach sind wir wieder durcheinander gekommen und haben unsere Laune verloren“, bedauerte Akcesme. So konnten Marcel Flick (50.), Robby Fischer (76.) und Daniel Mitkov (89.) noch auf 6:1 für Weinheim/Heimersheim erhöhen.

„Es war ein intensives Spiel, allerdings nicht auf hohem Niveau“, berichtete SG-Spielertrainer Marco Del Pin. Die SG-Führung durch Justus Göttelmann (30.) glich Samet Karaman wieder aus (42.). Im zweiten Durchgang gingen die Gäste durch Andre Ihrig in Führung (70.) und nach dem Ausgleich verpasste Karaman die erneute Osthofener Führung, als er per Foulelfmeter an SG-Torwart Christoph Fink scheiterte (85.). Den Sieg für Armsheim/Flonheim tütete einmal mehr Nikolaj Michel ein, der in seinem vierten Saisonspiel seinen vierten Doppelpack (!) erzielte (80., 90.). „Wir haben in der 90. Minute noch den Lucky Punch gesetzt. Doch ein Unentschieden wäre auch gerecht gewesen“, lobte Del Pin die starken Gäste.