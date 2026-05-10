A-Klasse: TuS Monsheim steigt in Bezirksliga auf

Der TuS Monsheim ist Meister der A-Klasse Alzey-Worms. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

Alzey-Worms. Der TuS Monsheim ist Meister der A-Klasse Alzey-Worms und kehrt nach 26 Jahren wieder in die Bezirksliga zurück. Beim Kampf um den Relegationsplatz hat die TSG Pfeddersheim II jetzt die Nase klar vorne. Der SV Gimbsheim II hat sich derweil im Abstiegskampf gerettet.

„Dieses Spiel war schön anzusehen. Es hätte auch 9:6 ausgehen können“, war Heiko Walther von der Rheinhessischen Schweiz begeistert. Dominik Wernersbach (10.), ein Eigentor von Peter Schwahn (15.) und David Knaub (45. Foulelfmeter) brachten die Gastgeber jeweils nach vorne. Abdelkader Meslem (13. Foulelfmeter) und Lars Krier (64.) hielten die Leiselheimer aber im Spiel. Erst ein Doppelpack von Ricardo Erler kurz vor Schluss (86., 90.) entschied die Partie zugunsten der SG.

Ein wichtiger Punkt für die Pfiffligheimer, die fast noch mehr geholt hätten. „Pfiffligheim hat sich gut präsentiert und sich den Punkt verdient“, lobte Rhenania-Trainer Steffen Keller. Lange führten die Gäste durch einen Treffer von Daniel Möbius (18.). Erst kurz vor Schluss gelang Tom Dinger per Handelfmeter der Ausgleich (84.). „Pfiffligheims Torhüter Florian Graf war der beste Mann auf dem Platz. Die Punkteteilung war gerecht“, bewertete Keller.

FSV-Trainer Dennis Steinhauser war am Morgen zurückgetreten und Viktor Hust übernahm für diese Begegnung, für die wegen einer Veranstaltung das Heimrecht getauscht wurde. „Beide Mannschaften waren ersatzgeschwächt. Osthofen war über Konter gefährlich“, berichtete SG-Trainer Daniel Sälzer. Andre Ihrig (4.) und Davis Idahosa (45.+1) brachten den FSV auf die Siegerstraße. Jakob Weiler gelang der Anschlusstreffer (72.). „Wir haben auf den Ausgleich gedrückt. Am Ende war der Sieg für Osthofen glücklich erkämpft“, fand Sälzer.

„Gimbsheim war in der ersten Halbzeit besser. Aber wir hatten auch unsere Chancen. Gimbsheims Torwart Niklas Radmacher hat aber gut gehalten“, erklärte Weinheim/Heimersheims Güven Uzpak. Nach einem Foul von SG-Torhüter Marcel Adam gab es Elfmeter für Gimbsheim, den SVG-Spielertrainer Damir Schwind zum einzigen Tor des Tages verwandelte (57.). „In der 70. Minute wurde uns ein Treffer von David Salfeld aberkannt. Am Ende waren die Gimbsheimer galliger“, schilderte Uzpak.

„Für die Zuschauer war das ein schöner Sonntag“, sprach SG-Spielertrainer Marco Del Pin von einem ereignisreichen Spiel. Viermal ging die SG durch Dannie Bader (10.), Nico Michel (27.) und Pascal Mohr (40., 80. Foulelfmeter) in Führung. Viermal konnte Framersheim durch Christian Baumann (22.), Dominik Hopsch (35.), Jonas Walz (52.) und ein Eigentor von Sebastian Berlighof (88.) wieder ausgleichen. „Es gab schöne Tore und einen offenen Schlagabtausch. Das Unentschieden war gerecht“, lautete Del Pins Analyse.

„Horchheim hatte in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile und wir in der zweiten“, erklärte SG-Trainer Heiko Völker. Nach einem langen Abschlag von SG-Torwart Enrico Pehle war Sascha Halva per Lupfer zum 1:0 erfolgreich (63.). Später sah SG-Akteur Leonard Vedder noch die Rote Karte (79.). „Wir wollten es am Ende mehr und haben die Chance konsequent genutzt“, freute sich Völker.

Große Freude in Monsheim. „Das war ein hochverdienter Sieg und wir sind hochverdient Meister“, war Monsheims Steffen Gutermuth glücklich. Nico Hofmann (18., 57.), Maurice Spreizer (30., 65.), Raul Escalante (75.) und Mario Ehret (85.) schossen Monsheim zum klaren Sieg. „Bis zum 1:0 haben die Gäste gut dagegengehalten. Dann sind wir aber in Rollen gekommen“, beschrieb Gutermuth.

Trotz des Sieges war TSG-Trainer Björn Miehe nicht ganz zufrieden. „Es war klar, dass es das schwierigste Spiel wird. Wir waren viel zu kompliziert und umständlich.“ Nils Lischka (42.), Maximilian Gumz (60.), zweimal Tobias Kroneberger (65., 74.) und Kevin Hauch (82.) im Nachschuss von einem Foulelfmeter, den Ataspor-Torwart Semih Ünal abwehren konnte, trafen für die TSG. „Der Torwart von Ataspor hatte einen Sahnetag. Kompliment an Ataspor, dass die das jede Woche so mitmachen“, lobte Miehe.