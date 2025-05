A-Klasse: TSV Gau-Odernheim II ist dem Spitzenreiter auf den Fersen

TSV Gau-Odernheim II – SV Horchheim II 5:0 (3:0). – Gau-Odernheims Benny Wilhelm sprach von einem Sommerkick. „Wir haben das gemacht, was sein musste, damit es drei Punkte gibt.“ So sorgten Baran Adsay (6.), Marcel Schölch (13.) und ein Eigentor von Marcel Günther (39.) bereits für eine 3:0-Führung der TSV-Zweiten in der Halbzeit. Oliver Ordowski (56.) und Paul Galle (67.) legten in der zweiten Halbzeit noch nach. „Horchheim war etwas dezimiert. Sie hatten nur zwei Leute auf der Bank“, berichtete Wilhelm.

TuS Framersheim – SG Westhofen/Gundheim 2:2 (1:1). – Punkteteilung in Framersheim. „Ich fand uns heute einen Tick zwingender. Wir haben mehr Aufwand betrieben und hatten mehr Spielanteile“, berichtete TuS-Trainer Eduard Panhof. Nach der Führung durch Nico Hahl (14.) drehten Daniel Renz (28.) und Philipp Fischer-Radtke (55.) die Partie aber in eine Gästeführung. Elias Harbauer konnte für den TuS ausgleichen (73.). „Wir haben heute wieder Gurkentore kassiert“, fand Panhof.

FSV Osthofen – TSG Pfeddersheim II 1:5 (1:1). – Der Einstand vom neuen FSV-Trainer Dennis Steinhauser ging gründlich in die Hose. „Pfeddersheim wollte am Ende mehr und ist auch die letzten Meter mehr gelaufen.“, lobte Steinhauser die Gäste. Evans Amankwah brachte zunächst den FSV in Führung (17.). Markus Schygulla glich aus (30.). Nico Schwuchow (60.), wieder Schygulla (63.), der die Torjägerliste mit 23 Treffern jetzt alleine anführt, Dursun Güney (68.) und Jonas Göhring (72.) machten es am Ende deutlich für die TSG-Zweite. „Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen. Nach dem 1:2 in der 60. Minute war bei uns aber die Luft raus“, berichtete Steinhauser.