Die SG Harxheim/Gau-Bischofsheim (rot) fährt einen 1:0-Erfolg gegen den TuS Dexheim ein. – Foto: Dan Kokoscha

A-Klasse: TSG Hechtsheim fährt den ersten Dreier ein 3:0-Sieg gegen die SG Gensingen/Grolsheim +++ Aksu Diyar Spor Mainz gewinnt weiter

MAINZ-BINGEN. Nach dem neunten Sieg im zehnten Spiel hat der FC Aksu-Diyar-Spor Mainz (3:2 gegen Vizemeister SV Ober-Olm) seinen Vorsprung an der Spitze der A-Klasse Mainz-Bingen auf fünf Zähler ausgebaut. Denn der bis dato ärgste Verfolger TuS Dexheim ging bei der SG Harxheim/Gau-Bischofsheim leer aus. Im Tabellenkeller droht Aufsteiger FSV Alemannia Laubenheim nach dem 2:5 beim FV Budenheim so langsam den Anschluss zu verlieren, während Bezirksliga-Absteiger TSG Hechtsheim (3:0 gegen SG Gensingen/Grolsheim) im zehnten Anlauf den ersten Dreier verbuchte.

FC Schwabsburg – SG Harxheim/Gau-Bischofsheim 3:3 (0:2). – „Nach diesem kampfbetonten Spiel kann ich meiner Mannschaft nur ein Riesenlob aussprechen, da wir die letzten zehn Minuten verletzungsbedingt in Unterzahl spielen mussten und die Jungs vor 75 Zuschauern nie aufgegeben und eine super Moral bewiesen haben“, resümierte FCS-Coach Markus Jans. Tore: 0:1, 0:2 Felix Schirp (26., 42.), 1:2 Julian Zimmermann (59.), 1:3 Erik Weirich (72.), 2:3 Michael Leib (76.), 3:3 Timon Gräber (81.).

TSG Bretzenheim 46 II – FC Basara Mainz II 0:0. – „Vor 50 Zuschauern war es in der ersten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor – und zwar auf das von Basara“, machte TSG-Teammanager Volker Müller deutlich. „Unsere Chancenverwertung war unbefriedigend.“ Nach der Pause sei es „eine ausgeglichene Partie zweier spielerisch starker Mannschaften“ gewesen – mit einem gerechten Unentschieden.“

FC Aksu-Diyar-Spor Mainz – SV Ober-Olm 3:2 (2:1). – „Der Schiedsrichter hat unser Tor zum 3:1 durch Domenico Lombardo zunächst nicht gegeben“, sagte Aksu-Coach Ugur Yildirim. „Der Ball ist aus dem Netz wieder herausgesprungen. Der gegnerische Spieler Tom Tonollo hat dann aber zugegeben, dass der Ball drin war – und das Tor hat gezählt.“ Tonollo ist damit sicher ein heißer Kandidat für den Fairplay-Preis. Die Partie war in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Mit Chancen auf beiden Seiten. In der zweiten Hälfte stand Aksu kompakter gegen den Ball, erarbeitete sich Möglichkeiten. „Leider sind wir oftmals nicht am Gäste-Keeper vorbeigekommen“, klagte Yildirim. „Die Einstellung und der Teamgeist in der zweiten Halbzeit haben absolut gestimmt – daran wollen wir in den nächsten Wochen anknüpfen.“ Tore: 0:1 Tarkan Zindl (20.), 1:1 Alex Mihai (22.), 2:1 Efe Mutlu (29.), 3:1 Domenico Lombardo (70.), 3:2 Tom Tonollo (90.+8).

TSG Hechtsheim – SG Gensingen/Grolsheim 3:0 (1:0). – „Diesen Sieg haben wir uns vor 30 Zuschauern gut herausgespielt“, konstatierte Wolfgang Meyer, Sportlicher Leiter der TSG, im Anschluss an den ersten Dreier in der laufenden Runde.“

Tore: 1:0 Luca Seibert (22.), 2:0 Robert Beetz (55.), 3:0 Stephan Oppong-Bah (78.).

TSV Stadecken-Elsheim – SG Bingerbrück/Weiler 3:1 (2:0). –Der nächste Schritt für die TSV, sich im oberen Drittel zu etablieren. „Wieder einmal haben wir die erste Halbzeit bestimmt“, freute sich Florian Sieben, Sportlicher Leiter der Stadecker. „Gerade der zweite Treffer war dabei besonders erwähnenswert, als Felix Becker, der auf der offensiven zentralen Mittelfeldposition agieren durfte, den Ball in zentraler Lage gut angenommen und dann mit einem schnurgeraden Schuss im rechten oberen Winkel versenkt hat.“ Nach dem Wechsel gerieten die Platzherren ein wenig ins Schwimmen, mussten bis zum erlösenden dritten Treffer bangen. “Letztlich war das jedoch ein verdienter Erfolg vor 200 Zuschauern gegen eine aufopferungsvoll kämpfende Gäste-Elf“, befand Sieben.

Tore: 1:0, 2:0 Felix Becker (16., 41.), 2:1 Daniel Straßburger (50., abgefälschter Freistoß), 3:1 Jan-Niklas Zenkner (84.).

TSV Wackernheim – SG Sponsheim/Dromersheim 4:5 (0:3). – Wieder mal ein schönes Spektakel auf dem Rabenkopf. Neun Tore und eine Heimelf, die aus einem 0:5 ein 4:5 macht – aber den Ausgleich dann doch nicht mehr schafft. „Die erste Halbzeit war eine absolute Vollkatastrophe, auch der Start der zweiten Hälfte war unterirdisch“, so das Statement der Wackernheimer. Mit dem 1:5 kam bessere Stimmung ins TSV-Team, das die letzte halbe Stunde ein lupenreines Powerplay aufzog – und in der Nachspielzeit mit einem Pfostenböller Pech hatte. „Entscheidend für unseren Sieg waren die ersten 60 Minuten, in denen wir absolut feldüberlegen und bärenstark waren“, sagte Mathias Diderich, Sportlicher Leiter der SG. „Danach haben wir komplett den Faden verloren, das Spiel hat nach dem 3:5 eine Eigendynamik zugunsten von Wackernheim angenommen, die auch im Ausgleich hätte enden können. Da legen wir besser den Mantel des Schweigens drüber.“ Den Wackernheimern, die vor 80 Fans niemals aufgesteckt hätten, gebühre ein dickes Kompliment.

Tore: 0:1 André Groß (2.), 0:2 Abdullah Alzakkar (5.), 0:3 Esmail Mahmoud (15.), 0:4 André Groß (50., nach Vorlage von Torwart Benne Müller), 0:5 Mahmoud (57.), Minute), 1:5 Janis Drechsler (60.), 2:5 Jannik Schmidt (65.), 3:5, 4:5 Drechsler (69., 76.). Mahmoud (Sponsheim) verschießt Handelfmeter (70.).

SG Harxheim/Gau-Bischofsheim – TuS Dexheim 1:0 (0:0). – „In einem schwachen A-Klassen-Spiel, das von vielen Zweikämpfen und zweiten Bällen geprägt war, haben wir das eine Tor geschossen“, gab Harxheims Trainer Max Schirp zu Protokoll. „Chancen gab es nicht viele.“ Tor: 1:0 Robin Steinmetz (67., mit seinem zweiten Ballkontakt nach langer Pause).

FC Schwabsburg – FC Nackenheim 1:1 (1:1). – In einem kampfbetonten Spiel gab es laut FCS-Trainer Markus Jans „ein alles in allem gerechtes Unentschieden vor 120 Zuschauern“.

Tore: 0:1 Denis Yilmaz (13.), 1:1 Justin Deiß (36.).

FV Budenheim – FSV Alemannia Laubenheim 5:2 (1:1). – „Ein verdienter Sieg vor 20 Zuschauern gegen einen starken Gegner“, so das Fazit von FVB-Sprecher Vincent Weiß. „Wir wussten, dass Laubenheim es uns nicht einfach machen würde. Nach der Pause haben wir aufgedreht, haben es am Ende klar gemacht mit schönen Toren. Jetzt gehen wir mit viel Freude ins nächste Heimspiel gegen Hechtsheim.“

Tore: 0:1 Jan Kohlbacher (39.), 1:1 Christian Simon (45.+2), 2:1 Nick Pio Murana (57.), 3:1 Tim Kleber (61.), 3:2 Kohlbacher (71.), 4:2 Philipp Wittenstein (80.), 5:2 Jesse Maerz (83.).