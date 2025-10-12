A-Klasse: Treffer nach Standards lassen Budenheim jubeln

Mainz-Bingen. Nach der Heimpleite von Primus Basara II im Topspiel gegen Budenheim ist die Spitzengruppe der A-Klasse Mainz-Bingen noch enger zusammengerückt. Harxheim/Gau-Bischofsheim (3:1 bei 1817) ist weiter dick im Rennen. Im Keller feierte Bezirksliga-Absteiger Oppenheim in Ober-Olm den ersten Saisonsieg.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, stellte SVGA-Trainer Michael Taesler klar. „Sie hat alles versucht und am Ende gegen eine an diesem Tag sehr gute Mannschaft verloren.“ Tore: 1:0 David Fürsicht (15.), 1:1 Dominik Wolf (41.), 2:1 Patrick Schön (56.), 2:2 Eigentor Ihor Ponomarov (60.), 2:3 Kevin Frey (68.). Zuschauer: 100.

Die Platzherren hatten mehr Ballbesitz, mussten aber nach Standards drei Gegentreffer schlucken. „Die Budenheimer haben das clever gemacht“, resümierte Basara-Spieletrainer Alessio Elbert. „Am Schluss waren sie gieriger und abgezockter.“ Torfolge: 1:0 Keisuke Hayakawa (14.), 1:1 Christian Simon (24.), 1:2 Leon Brunnett (48.), 2:2 Makoto Saeki (60.), 2:3 Phillip Wittenstein (88.). Zuschauer: 50.

„Wir sind wieder ersatzgeschwächt angetreten“, berichtete SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner. „Mit neun Erstmannschaftsspielern haben wir in der ersten Hälfte das Beste gemacht, waren die bessere Mannschaft.“ Vor dem Kasten allerdings agierte Janik Bangels Rumpfelf glücklos. „Nach der Halbzeit sind wir nicht mehr ins Spiel gekommen, haben komplett den Faden verloren. Oppenheim hat aus seinen wenigen Chancen zwei Tore gemacht.“ Dass man sich mit dem FSV nicht auf eine Spielverlegung habe einigen können, sei schade, so die Co-Trainerin. Tore: 0:1 Yannick Fatho (47.), 0:2 Jannick Böhm (75.). Zuschauer: 19.

„Vor dem Spiel hätte ich das Ergebnis sofort unterschrieben“, sagte Alemannen-Trainer Dennis Keßler. „Nach dem Spielverlauf müssen wir das Spiel gewinnen, da wir mit einem Mann mehr das bessere Team waren. Leider merkt man uns die Verunsicherung an und wir können froh sein, dass Fiam das Spiel in den letzten zehn Minuten nicht auf seine Seite zieht.“ Keßler bedauert: „Bei uns ist aufgrund der Vielzahl an Verletzten ein bisschen Sand im Getriebe.“ Tore: 0:1 Tugay Genc (34.), 1:1 Dominik Hessel (37.). Rote Karte: André Pinhero (Fiam) wegen Notbremse (41.). Zuschauer: 55.

„Ein verdienter Sieg für gute Wackernheimer“, gab SG-Trainer Tobias Karsch zu Protokoll. TSV-Co-Trainer Leon Hill: „Heute konnten wir endlich mal wieder aus den Vollen schöpfen. Daher konnten wir Bingerbrück über weite Strecken dominieren und unser Spiel aufziehen. Anfang der zweiten Halbzeit hätten wir unsere Chancen nutzen müssen, um noch höher zu führen, haben den Gegner aber nochmal ins Spiel kommen lassen.“ Tore: 1:0 Max Perneczky (8.), 1:1 Gero Eichhorn (11.), 1:2 Tim Mallmann (29.), 1:3 Eichhorn (36.), 2:3 Matthias Jantos (58.), 3:3 Perneczky (69., Elfmeter), 3:4 Nico Esch (75.), 3:5 Mallmann (76.), 3:6 Eichhorn (80.). Zuschauer: 40.

„Wir beginnen erneut stark und müssen nach 30 Minuten eigentlich 3:0 führen“, urteilte 1817-Co-Trainer Johannes Besier. „Harxheim nutzt dagegen nach einem Elfer zum Ausgleich seine Chancen eiskalt. Unser großes Problem ist seit Wochen die Chancenverwertung.“ Torfolge: 1:0 Tim Reske (20.), 1:1 Moritz Scheu (30., Foulelfer), 1:2, 1:3 Luca Sparwasser (33., 34.). Zuschauer: 50.

„Wir waren heute nicht frisch“, sagte SG-Trainer Timm Bocian. „Uns haben zehn Prozent gefehlt, um hier etwas mitzunehmen. Unsere Gegentore bekommen wir zu ungünstigen Zeitpunkten. Nach dem Anschluss haben wir es verpasst, dass Momentum komplett auf unsere Seite zu ziehen.“ Doch seine Jungs hätten alles gegeben. Tore: 1:0 Alexandru-Dorel Mihai (45.+1), 2:0 Marouan Mourtada Daoudi (47.), 2:1 Giovanni Mancuso (50.). Zuschauer: 80.

„Ein sehr wichtiger und verdienter Sieg“, atmete Pascal Berg, Sportlicher Leiter der Frei-Weinheimer, nach dem Aufsteiger-Duell auf. „Kompliment an die Jungs, es war eine sehr geschlossene Leistung. Und insgesamt ein sehr faires Spiel.“ Tore: 1:0 Jannik Rosebrock (29.), 2:0 Devin Fels (87.). Zuschauer: 100.





