A-Klasse: Top-Zwei steht fest, Abstiegs-Showdown am letzten Spieltag

Den Umschwung brachten Standardsituationen: Ein Einwurf führte zum 3:3, eine Ecke schließlich zum umjubelten 4:3-Endstand. „Ein Unentschieden wäre sicher gerecht gewesen“, gestand Müller ein, „aber für uns zählt heute nur der Sieg.“ Auch ein kleiner Blick in die Historie durfte nicht fehlen: „Ein gutes Omen – gegen Roxheim hatten wir schon in den vergangenen Jahren oftmals gut ausgesehen.“ Fair zeigte sich Müller mit Blick auf den Gegner: „Wir wünschen Roxheim viel Erfolg kommende Woche im Kampf um den Nichtabstieg .“

Der SV Medard hat im direkten Duell gegen den TuS Roxheim einen ganz wichtigen 4:3-Heimsieg eingefahren – dadurch steht der Klassenerhalt für den SVM fest, nach einem Spiel, das nichts für schwache Nerven war. „Das war eine absolute Zitterpartie und am Ende eine einzige Erleichterung für uns“, sagte Thomas Müller, sportlicher Leiter der Medarder. Dabei sah es zunächst gut aus für die Gastgeber: Schnell ging man mit 2:0 in Führung, doch danach kippte das Spiel. „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht“, urteilte Müller. Nach mehreren individuellen Fehlern stand es plötzlich 2:3 aus Sicht des SVM. „Roxheim war nach dieser Phase zu Recht vorne, aber wir haben uns zurückgekämpft.“

Ein echtes Spektakel bekamen die rund 250 Zuschauer beim 3:3 zwischen dem FC Bad Sobernheim und Karadeniz Bad Kreuznach zu sehen – allerdings mit bitterem Ende für die Heimelf. „Das war heute nicht unsere beste Leistung“, gab FC-Coach Mareck Dörr enttäuscht zu Protokoll. Karadeniz trat mutig auf, spielte aggressiv und arbeitete viel mit langen Bällen. „Sie waren sehr gallig und effizient – wir hätten unsere Chancen besser nutzen müssen.“

Nach einem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand kämpften sich die Gastgeber stark zurück, gingen in der Nachspielzeit sogar mit 3:2 in Führung. Der Jubel kannte keine Grenzen. Doch fast im Gegenzug kassierte man den ganz späten Ausgleich. „Wir kriegen die letzte Flanke nicht verteidigt, das war brutal bitter", erklärte Dörr. Trotz des verpassten Endspiels um Platz zwei gegen Rüdesheim zeigte er sich kämpferisch: „Wir können stolz auf unsere Restrückrunde sein, wir haben kein einziges Spiel verloren. Es hat am Ende nicht zum Showdown am letzten Spiel gegen Rüdesheim gereicht – aber wir werden uns schütteln und nächstes Jahr neu angreifen.“

Der Spielfilm: 1:0 Selzer (17.), 1:1 Bayir (33.), 1:2 Mihaylov (67.), 2:2 Dehghan (70.), 3:2 Marquis (90.+3), 3:3 Bayir (90.+5)