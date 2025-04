A-Klasse: Top-Sechs schadlos, Liganeuling steht fest

Torreich ging es in Medard zu, wo sich die SG Gräfenbachtal mit 5:2 durchsetzte und damit ihre starke Rückrunde fortschreibt. Zehn Spiele in Serie ist die Mannschaft nun ungeschlagen, rangiert in der Rückrundentabelle sogar auf Platz zwei. SG-Trainer Heiko Meisenheimer war entsprechend zufrieden: „Das war eines unserer besten Spiele – auch wenn es spielerisch auf dem Acker in Medard schwierig war.“ Den Grundstein legte Keeper Pascal Mark, der beim Stand von 0:0 mit zwei starken Paraden sein Team im Spiel hielt. „Wer weiß, wie das Spiel sonst gelaufen wäre“, merkte Meisenheimer an.

Offensiv profitierte Gräfenbachtal von den schnellen Aktionen über Tim Steinbach: Beim 1:0 legte er nach erfolgreichem Eins-gegen-Eins auf, beim 3:1 traf er nach ähnlicher Situation selbst per feinem Heber. Zwei Handelfmeter führten zu den Anschlusstreffern für Medard – „beide waren berechtigt", erkannte Meisenheimer an. Für Aufregung sorgte eine Rote Karte in der 75. Minute, als ein Akteur der Heimelf nach einem Frustfoul zunächst Gelb sah, dann aber durch eine Zuschauerbeleidigung des Feldes verwiesen wurde. Den Schlusspunkt setzte Benjamin Lötzbeyer, der für die Begegnung aus der zweiten Mannschaft hochgezogen worden war, mit einem sehenswerten Treffer per Außenrist aus der Distanz. „Benjamin hat sich nach seiner Einwechslung mit diesem tollen Tor belohnt – das freut mich besonders“, sagte sein Trainer.

Der Spielfilm: 0:1 Ender (35.), 0:2 Ender (41.), 1:2 Ockert (45. Handelfmeter), 1:3 Steinbach (65.), 1:4 Lantau (73.), 2:4 Ockert (78. Handelfmeter), 2:5 Lötzbeyer (87.)

Rot: Pütz (75./SV Medard/)