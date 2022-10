A-Klasse: Tag der Extreme bei den Nibelungen Wormser A-Ligist mit Licht und Schatten bei 4:0 gegen Monsheim +++ Ataspor nach Krisensitzung zurück in der Spur

Nibelungen Worms – TuS Monsheim 4:1 (0:0). „Die erste Halbzeit war die schlechteste, die ich in den letzten drei Jahren von uns gesehen habe“, schimpfte Nibelungen-Sprecher Manuel Wöllner. Immerhin ging es mit 0:0 in die Pause, in der es wohl ein Donnerwetter in der Nibelungen-Kabine gab. Luka Cekic (50.), Vitali Becker (60.), Pascal Renner (74.) und Jens Ihrig (84.) schossen die Gastgeber zum am Ende doch deutlichen Sieg. Monsheims Ehrentreffer erzielte Cedric Görgner per Foulelfmeter (70.). Außerdem kassierte Monsheims Nico Hofmann eine Rote Karte (60.). Wöllner am Ende versöhnlich: „Die zweite Halbzeit war bislang die beste in dieser Saison.“