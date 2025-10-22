A-Klasse: Tabellenführer dreht Spitzenspiel in Harxheim

Insgesamt war der Coach zufrieden, wie sich seine Elf vor 80 Zuschauern präsentiert hatte. „Wir waren anders als sonst an die Partie herangegangen. Normalerweise haben wir den Anspruch, das Spiel zu kontrollieren. Davon waren wir diesmal aber abgekommen, weil Basara von der Intensität und vom hohen technischen Niveau her keine typische A-Klassen-Mannschaft ist“, sagte Schirp. Sein Team habe die Vorgaben in der ersten Halbzeit gut umgesetzt. Moritz Scheu brachte die SG auch in Führung (40.). Doch dann erhöhten die Gäste noch einmal den Druck und drehten die Partie durch Treffer von Keisuke Hayakawa (58.) und Natsuto Ueki (75.). Kurz vor Schluss sah SG-Verteidiger Pascal Schanz die Rote Karte. „Der Schiedsrichter war der Meinung, dass ein rohes Foulspiel vorlag. Wir haben das Foul als nicht rotwürdig erachtet“, sagte Schirp.