A-Klasse: Steffen Reischmann nach Gau-Algesheim

Steffen Reischmann ist wieder Trainer in Gau-Algesheim. – Foto: Mario Luge

Gau-Algesheim. Kurz nach seinem Aus bei den Bezirksliga-Fußballern von Hassia Bingen hat Steffen Reischmann einen neuen Job gefunden: Am Dienstag leitete der 43-Jährige erstmals das Training beim A-Klassen-Klub SV Gau-Algesheim, der sich kürzlich von Michael Taesler getrennt hatte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Überraschenderweise hatte ich kurz nach Veröffentlichung der Meldung, dass ich die Hassia verlasse, noch in meinem Urlaub drei Anfragen – unter anderem auch von Gau-Algesheim“, verrät Reischmann. „Mir war diesmal sehr wichtig, dass mein nächster Verein klar strukturiert sowie gut organisiert ist und ein familiäres Umfeld mit gefestigter Mannschaft bietet. All das ist in Gau-Algesheim zu hundert Prozent gegeben – von daher musste ich nicht lange überlegen.“

Sieben Spiele bis zum Winter - darunter gegen die Topteams der Liga Seine neue Elf hat der frühere Stadecken-Coach beim FC Aksu (3:3) erstmals beobachtet. „Was ich sagen kann ist, dass ich eine gefestigte und eingeschworene Truppe mit guter Altersstruktur und Potenzial übernehme“, so Reischmann. „Sportlich hat diese Saison der Klassenerhalt oberste Priorität, alles Weitere sehen wir dann. Bis zur Winterpause haben wir alle Topteams – danach gucken wir, wo wir stehen und werden die Ziele für die Rückrunde formulieren.“ Vorerst bringe er keinen Co-Trainer mit, sondern übernehme den bisherigen (Basil Haddad, Red.), „was auch Sinn macht, damit ich jemanden habe, der die Mannschaft kennt“.