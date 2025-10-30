A-Klasse: Steffen Reischmann nach Gau-Algesheim

Gau-Algesheim. Kurz nach seinem Aus bei den Bezirksliga-Fußballern von Hassia Bingen hat Steffen Reischmann einen neuen Job gefunden: Am Dienstag leitete der 43-Jährige erstmals das Training beim A-Klassen-Klub SV Gau-Algesheim, der sich kürzlich von Michael Taesler getrennt hatte.
„Überraschenderweise hatte ich kurz nach Veröffentlichung der Meldung, dass ich die Hassia verlasse, noch in meinem Urlaub drei Anfragen – unter anderem auch von Gau-Algesheim“, verrät Reischmann. „Mir war diesmal sehr wichtig, dass mein nächster Verein klar strukturiert sowie gut organisiert ist und ein familiäres Umfeld mit gefestigter Mannschaft bietet. All das ist in Gau-Algesheim zu hundert Prozent gegeben – von daher musste ich nicht lange überlegen.“
Seine neue Elf hat der frühere Stadecken-Coach beim FC Aksu (3:3) erstmals beobachtet. „Was ich sagen kann ist, dass ich eine gefestigte und eingeschworene Truppe mit guter Altersstruktur und Potenzial übernehme“, so Reischmann. „Sportlich hat diese Saison der Klassenerhalt oberste Priorität, alles Weitere sehen wir dann. Bis zur Winterpause haben wir alle Topteams – danach gucken wir, wo wir stehen und werden die Ziele für die Rückrunde formulieren.“ Vorerst bringe er keinen Co-Trainer mit, sondern übernehme den bisherigen (Basil Haddad, Red.), „was auch Sinn macht, damit ich jemanden habe, der die Mannschaft kennt“.
SVGA-Abteilungsleiter Thomas Rohleder betonte, man freue sich, dass man Reischmann so fix habe überzeugen können. „Erste Gespräche waren gut und beide Seiten waren von den Vorstellungen, wie unsere Zusammenarbeit aussehen soll, übereinstimmend. Am Donnerstag der Vorwoche hatte er sich bereits dem Team vorgestellt und ist gut angekommen.“ Reischmann habe „uns mit seiner Art, seiner angekündigten Spielphilosophie und dass er gerne mit jungen Spielern umgeht und diese weiterentwickeln möchte, überzeugt. Vom Bauchgefühl hat es gut gepasst. Mit seiner Erfahrung und seinen noch jungen 43 Jahren hoffen wir, dass er unsere junge Truppe weiterentwickelt und auch die gute Stimmung aufrechterhält.“ Ziel sei „nach wie vor, die A-Klasse zu halten – ein Platz im vorderen Drittel wäre wünschenswert“.
Unterdessen haben auch die abstiegsgefährdeten B-Klassen-Kicker der SG Gensingen/Grolsheim den Coach gewechselt. Daniel Secker und Valerian Girla treten die Nachfolge von Kai Hahn an.