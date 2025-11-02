 2025-10-30T14:25:35.653Z

Natsuto Ueki von der SG Basara/Moguntia 1896 stört Simon Hoffeller (rechts) von der SG Rhein-Selz. Foto: Stefan Sämmer
A-Klasse: Spitzenreiter mit Mühe bei SG Rhein-Selz

Basara/Moguntia 1896 Mainz II fährt den nächsten Erfolg ein +++ Offensivspektakel von SVW II und 1817

Mainz-Bingen. Aufstiegskandidat FV Budenheim feierte am zwölften Spieltag der A-Klasse Mainz-Bingen den höchsten Tagessieg. Primus bleibt aber Basara/Moguntia 1896 II nach einem 2:1 in Dexheim.

Heute, 12:00 Uhr
SVW Mainz
SVW MainzSVW Mainz II
TV 1817 Mainz
TV 1817 MainzTV 1817 Mainz
2
3
Abpfiff

„Ein Spiel für die Zuschauer – ob auch für die beiden Trainer, weiß ich nicht“, sagte SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „Gerade in der ersten Halbzeit hatten beide Teams sehr viele Chancen und es hätte auch 5:5 stehen können. Somit war der Sieg von 1817 nicht unverdient – das Pendel hätte aber auch für uns ausschlagen können.“ 1817-Co-Trainer Matthias Tüllmann sagte: „Die Partie war hart umkämpft – aber wir haben den Kampf angenommen.“ Tore: 0:1 Tom Giese (5.), 1:1 Yannick Lehmann (30.), 2:1 Luca Zaccardi (38.), 2:2 Alessio Granvillano (45.+3), 2:3 Tim Reske (50.). Zuschauer: 80.

Heute, 14:00 Uhr
SC Fiam Italia Mainz
SC Fiam Italia MainzFiam Italia
FV Budenheim
FV BudenheimBudenheim
0
4
Abpfiff

„Das Ergebnis ist deutlich zu hoch ausgefallen“, urteilte Fiam-Co-Trainer Mansoor Karim. „Die erste Halbzeit ging klar an uns.“ Nach dem Wechsel sei dem FVB „mit der ersten ernsthaften Chance“ direkt die Führung gelungen. „Am Ende haben wir alles nach vorne geworfen“, so Karim. „In der jetzigen Phase fehlt uns das nötige Selbstvertrauen.“ Tore: 0:1 Karl Vlatten (54.), 0:2 Luis Wachsmuth (65,), 0:3, 0:4 Nick Murana (85., 86). Zuschauer: 50.

Heute, 14:30 Uhr
TSV Wackernheim
TSV WackernheimWackernheim
1. FC Schwabsburg
1. FC SchwabsburgSchwabsburg
4
3
Abpfiff

„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, hatten in den ersten 30 Minuten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz“, sagte FCS-Co-Trainer Tobias Weber. „Wie aus dem Nichts kassieren wir den Ausgleich, die Köpfe gehen runter und wir stellen das Fußballspielen ein. Am Ende bekommen wir viel zu einfach Gegentore. Hier war mehr drin.“ Tore: 0:1 Nikolai Wright (23.), 1:1 Tim Mallmann (41.), 2:1 Eigentor Kevin Frey (45.+2), 2:2, 2:3 Dominik Wolf (61., 68.), 3:3, 4:3 Michel Reichert (78., 90.+2). Zuschauer: 60.

Heute, 14:30 Uhr
SG Bingerbrück / Teut. Weiler
SG Bingerbrück / Teut. WeilerSG Bingerbrück
FC Aksu Diyar Mainz
FC Aksu Diyar MainzAksu D. MZ.
2
4
Abpfiff

„Nach einer wirklich starken ersten Halbzeit schenken wir das Spiel in der zweiten Hälfte binnen zehn Minuten komplett her“, klagte SG-Coach Dominik Bülow. Tore: 0:1 Lirion Aliu (26.), 1:1 Kevin Hanss (36.), 1:2 Alexandru Mihai (56.), 1:3 Okan Akyuez (61.), 1:4 Aliu (64.), 2:4 André Groß (90.) Gelb-Rot: Pascal Lorek (SG) wegen Foulspiels (75.). Max Perneczky (SG) schießt Foulelfmeter an die Latte (80.).

Heute, 14:30 Uhr
SV Gau-Algesheim
SV Gau-AlgesheimGau-Algesh.
FSV Alemannia Laubenheim
FSV Alemannia LaubenheimAl. Laubenh.
3
1
Abpfiff

„Eine erwachsene Vorstellung auf schwierigem Platz“, freute sich SVGA-Coach Steffen Reischmann. „Wir hatten viel Ballbesitz, müssen eigentlich in der ersten Hälfte schon mit zwei Toren mehr führen, hatten aber auch in der 45. Minute Glück, das Kohlbacher zehn Zentimeter zu hoch schießt. Zum Schluss lassen wir noch zwei, drei Konter liegen.“ Alemannen-Trainer Patrick Fritsch: „Aktuell fallen uns leider sieben Stammspieler weg. Zusätzlich rotieren dann immer wieder Spieler aus der ersten Elf heraus bzw. neue Spieler rein, was häufig zur Folge hat, dass wir im Spiel nach vorne nicht die nötigen Automatismen haben.“ Tore: 1:0 Dennis Okanla (21.), 1:1 Marvin Henrich (50.), 2:1 Henri Runkel (66., Kopfball), 3:1 Thiago Salazar Rohleder (71.). Zuschauer: 100.

Heute, 14:30 Uhr
SG Rhein-Selz
SG Rhein-SelzSG Rhein-Selz
SG Basara/Moguntia Mainz
SG Basara/Moguntia MainzSG Basara/Moguntia Mainz II
1
2
Abpfiff

„Eine bittere Niederlage“, so SG-Coach Timm Bocian. „Meine Mannschaft hat bis auf ganz wenige Momente den Matchplan sehr gut umgesetzt. Die gefährlicheren Chancen waren auf unserer Seite, die bessere Spielanlage bei Basara.“ Tore: 0:1 Yuma Kobayashi (44.), 0:2 Reda Benkadir (45.), 1:2 Karsten Schömbs (65.). Zuschauer: 120.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Oppenheim
FSV OppenheimOppenheim
VfL Frei-Weinheim
VfL Frei-WeinheimFrei-Weinhei
0
1
Abpfiff

„Die Gäste haben aus ihren Chancen einfach mehr gemacht“, urteilte Oppenheims Sportlicher Leiter Jens Gehindy. „Beide Mannschaften waren nach vorne harmlos.“ Tor: 0:1 Maximilian Smuda (25.). Zuschauer: 50.



