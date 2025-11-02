A-Klasse: Spitzenreiter mit Mühe bei SG Rhein-Selz

Mainz-Bingen. Aufstiegskandidat FV Budenheim feierte am zwölften Spieltag der A-Klasse Mainz-Bingen den höchsten Tagessieg. Primus bleibt aber Basara/Moguntia 1896 II nach einem 2:1 in Dexheim.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

„Ein Spiel für die Zuschauer – ob auch für die beiden Trainer, weiß ich nicht“, sagte SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „Gerade in der ersten Halbzeit hatten beide Teams sehr viele Chancen und es hätte auch 5:5 stehen können. Somit war der Sieg von 1817 nicht unverdient – das Pendel hätte aber auch für uns ausschlagen können.“ 1817-Co-Trainer Matthias Tüllmann sagte: „Die Partie war hart umkämpft – aber wir haben den Kampf angenommen.“ Tore: 0:1 Tom Giese (5.), 1:1 Yannick Lehmann (30.), 2:1 Luca Zaccardi (38.), 2:2 Alessio Granvillano (45.+3), 2:3 Tim Reske (50.). Zuschauer: 80.

„Das Ergebnis ist deutlich zu hoch ausgefallen“, urteilte Fiam-Co-Trainer Mansoor Karim. „Die erste Halbzeit ging klar an uns.“ Nach dem Wechsel sei dem FVB „mit der ersten ernsthaften Chance“ direkt die Führung gelungen. „Am Ende haben wir alles nach vorne geworfen“, so Karim. „In der jetzigen Phase fehlt uns das nötige Selbstvertrauen.“ Tore: 0:1 Karl Vlatten (54.), 0:2 Luis Wachsmuth (65,), 0:3, 0:4 Nick Murana (85., 86). Zuschauer: 50.

„Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, hatten in den ersten 30 Minuten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz“, sagte FCS-Co-Trainer Tobias Weber. „Wie aus dem Nichts kassieren wir den Ausgleich, die Köpfe gehen runter und wir stellen das Fußballspielen ein. Am Ende bekommen wir viel zu einfach Gegentore. Hier war mehr drin.“ Tore: 0:1 Nikolai Wright (23.), 1:1 Tim Mallmann (41.), 2:1 Eigentor Kevin Frey (45.+2), 2:2, 2:3 Dominik Wolf (61., 68.), 3:3, 4:3 Michel Reichert (78., 90.+2). Zuschauer: 60.

„Nach einer wirklich starken ersten Halbzeit schenken wir das Spiel in der zweiten Hälfte binnen zehn Minuten komplett her“, klagte SG-Coach Dominik Bülow. Tore: 0:1 Lirion Aliu (26.), 1:1 Kevin Hanss (36.), 1:2 Alexandru Mihai (56.), 1:3 Okan Akyuez (61.), 1:4 Aliu (64.), 2:4 André Groß (90.) Gelb-Rot: Pascal Lorek (SG) wegen Foulspiels (75.). Max Perneczky (SG) schießt Foulelfmeter an die Latte (80.).

„Eine erwachsene Vorstellung auf schwierigem Platz“, freute sich SVGA-Coach Steffen Reischmann. „Wir hatten viel Ballbesitz, müssen eigentlich in der ersten Hälfte schon mit zwei Toren mehr führen, hatten aber auch in der 45. Minute Glück, das Kohlbacher zehn Zentimeter zu hoch schießt. Zum Schluss lassen wir noch zwei, drei Konter liegen.“ Alemannen-Trainer Patrick Fritsch: „Aktuell fallen uns leider sieben Stammspieler weg. Zusätzlich rotieren dann immer wieder Spieler aus der ersten Elf heraus bzw. neue Spieler rein, was häufig zur Folge hat, dass wir im Spiel nach vorne nicht die nötigen Automatismen haben.“ Tore: 1:0 Dennis Okanla (21.), 1:1 Marvin Henrich (50.), 2:1 Henri Runkel (66., Kopfball), 3:1 Thiago Salazar Rohleder (71.). Zuschauer: 100.

„Eine bittere Niederlage“, so SG-Coach Timm Bocian. „Meine Mannschaft hat bis auf ganz wenige Momente den Matchplan sehr gut umgesetzt. Die gefährlicheren Chancen waren auf unserer Seite, die bessere Spielanlage bei Basara.“ Tore: 0:1 Yuma Kobayashi (44.), 0:2 Reda Benkadir (45.), 1:2 Karsten Schömbs (65.). Zuschauer: 120.

„Die Gäste haben aus ihren Chancen einfach mehr gemacht“, urteilte Oppenheims Sportlicher Leiter Jens Gehindy. „Beide Mannschaften waren nach vorne harmlos.“ Tor: 0:1 Maximilian Smuda (25.). Zuschauer: 50.





