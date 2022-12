A-Klasse: Spiesheimer Sieg für die Moral SG Spiesheim triumphiert bei Ataspor Worms +++ Nibelungen gewinnen in Osthofen glücklich +++ Framersheims Meindl schwer verletzt

ALZEY-WORMS. Mit einem knappen Sieg in allerletzter Minute bleibt Tabellenführer Nibelungen Worms auch gegen den FSV Osthofen ungeschlagen in der A-Klasse Alzey-Worms. Interessant ist der Kampf um Platz zwei. Die SG Altrhein (2:1 gegen TSV Armsheim) und der SV Horchheim II (4:3 bei der SG Weinheim/Heimersheim) liefern sich da ein Wettrennen. Verlegt auf den nächsten Samstag wurde die Partie zwischen dem TV Freimersheim und Nibelungen Worms. Die Partien zwischen RWO Alzey II und TuS Monsheim, sowie Schwarz-Weiß Mauchenheim und Normannia Pfiffligheim finden wohl erst im neuen Jahr statt.

Erst in der Nachspielzeit dieser Partie fiel die Entscheidung zugunsten des Tabellenführers. Pascal Renner wurde schön freigespielt und erzielte das Tor des Tages (90.+6). „Wir waren spielerisch die bessere Mannschaft. Aber wir haben zu viele Chancen gebraucht“, monierte Nibelungen-Sprecher Manuel Wöllner, der den Gästen aus Osthofen ein gutes Zeugnis ausstellte. „Osthofen hat mit allen Mann gekämpft. Sie hätten auch ein Unentschieden verdient gehabt.“ Kurz vor Spielende holte sich FSV-Spieler Alexander Kojtych die Ampelkarte ab (88.).

Etwas unglücklich ging Ataspor als Verlierer vom Platz. „Das Spiel war ausgeglichen. Trotzdem haben wir zur Pause mit etwas Glück 1:0 geführt“, erklärte Ataspor-Sprecher Burak Celik. Hasan Atacan besorgte das 1:0 mit dem Pausenpfiff (45.). Nach dem Ausgleich durch Nicolaj Hesseldenz (60.) war es wieder Atacan, der Ataspor erneut in Führung brachte (69.). Doch Mike Starkes (75.) und wieder Hesseldenz (89.) drehten die Partie noch in einen Sieg für Spiesheim. „Unsere Abwehr war wieder zu löchrig. Spiesheim kam dreimal auf unser Tor und dreimal war der Ball drin“, ärgerte sich Celik.

„Wir haben das Jahr zum Glück mit einem Sieg beendet“, freute sich SG-Trainer Björn Geißler. Doch zunächst führten die Gäste durch einen Sonntagsschuss aus 30 Metern, durch Lukas Steuerwald, bereits ab der ersten Minute. Mika Hofmann gelang nach 25 Minuten der Ausgleich. Es dauerte dann bis zur 66. Minute, bis Max Klingsporn den Siegtreffer für die SG erzielte. Ganz zufrieden war Geißler am Ende nicht. „Wir haben viele Chancen liegengelassen. Aber wir haben verdient gewonnen.“

„Es sind wieder viele Tore gefallen bei uns“, schmunzelte TSG-Trainer Björn Miehe. Lukas Springer brachte zunächst sogar die Gäste in Front (18.). Aday Kurt (25., 34., 70.), Radwan Maho (46.) und Philipp Weber (55.) drehten die Partie aber in ein 5:1 für die TSG. Springers zweiten Treffer für die Gäste (83.) beantwortete Hamza Hajrovic per Foulelfmeter (89.). Daniel Bäcker gelang dann noch ein dritter Treffer für die SG (90.+2). „Es war ein faires Spiel mit hohem Unterhaltungswert. Aber wir haben absolut verdient gewonnen“, fand Miehe.