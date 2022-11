Trickreich zum 4:1-Heimsieg: Der Monsheimer Torschütze Marcel Heppert (rotes Trikot) im Dribbling gegen Peter Merz von der SG Weinheim/ Heimersheim. – Foto: pakalski-press/Christine Dirigo (Archiv)

A-Klasse: Spannung erst ab Rang zwei In der A-Klasse Alzey-Worms sind die Plätze hinter Spitzenreiter Nibelungen Worms heiß umkämpft

WORMS. 16 Siege in 17 Spielen. Die Nibelungen Worms sind in der A-Klasse Alzey-Worms als Tabellenführer weiterhin unantastbar. Dahinter ist es spannend. Auf dem zweiten Platz rangiert jetzt der SV Horchheim II – nach einem 3:2-Sieg über den FSV Osthofen.

Nibelungen Worms – Schwarz-Weiß Mauchenheim 3:1 (3:0). Trotz des Sieges sah Nibelungen-Sprecher Manuel Wöllner kein gutes Spiel. „In der ersten Halbzeit haben wir noch ganz gut gespielt. In der zweiten Hälfte dann nur noch runtergespielt.“ Vitali Becker (6.), Pascal Renner per Foulelfmeter (20.) und Kevin Borlinghaus (35.) sorgten schon zur Pause für ein klares 3:0 für die Grünhemden. Im zweiten Durchgang traf Dennis Selzer ins eigene Tor zum Mauchenheimer Anschlusstreffer (55.). Für Wöllner war das nicht tragisch. „Am Ende zählen die Punkte.“

SV Horchheim II – FSV 03 Osthofen 3:2 (0:1). Der FSV hat erneut trotz eines Vorsprungs verloren. Sie führten durch Haris Hodzic (25. Foulelfmeter), und Pascal Knierim (70.) bereits mit 2:0. „Es war ein gutes, spannendes A-Klasse-Spiel. In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile aber kaum Chancen“, berichtete Horchheims Trainer Luse Alexis. Die Horchheimer Aufholjagd startete Sven Schuhmann (75.). Per Handelfmeter glich Florian Karsch aus (80.). Bitter für den FSV war der Horchheimer Siegtreffer, den FSV-Spielertrainer Sascha Ben-Omrane per Eigentor erzielte (85.). Alexis lobte beide Mannschaften. „Das war eine gute Mannschaftsleitung von uns. Der Gegner hat aber auch gut gespielt.“

Ataspor Worms – SG Schornsheim/Undenheim 2:7 (0:2). Ataspor kam gehörig unter die Räder. Dementsprechend enttäuscht war Ataspor-Sprecher Burak Celik. „Nach der Gelb-Roten Karte für Schornsheim hatten wir einen Blackout. Unsere Abwehr hatte viele Aussetzer.“ Dabei fing es gut an, wie Celik betonte. „Die erste halbe Stunde haben wir super Fußball gespielt.“ Dann sah Gästespieler Fabrizio Serratore die Ampelkarte (30.). Und trotzdem trafen die Gäste durch Philipp Gensler (35., 49., 71.), Ivan Miocevic (43., 80.), Arber Sadiku (65.) und Julius Laux (79.) siebenmal ins Tor. Emrah Gürkan (51.) und Mert Artan (70.) trafen für Ataspor.

TV Freimersheim – SG 1862 Gundheim/Westhofen 2:2 (0:1). TV-Sprecher Gerd Knobloch hatte die Partie nicht vom Sitz gerissen. „Das war heute eine sehr kampfbetonte Begegnung. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Es gab viele Nickligkeiten.“ Zur Pause führten die Gäste durch einen Treffer von Lukas Springer (13.). Sven Gerber (51.) und Sait Yalkin (70.) drehten das Spiel in eine Freimersheimer Führung. Doch Daniel Sälzer gelang noch der Ausgleich für die Gäste (86.). „In der zweiten Halbzeit waren wir zwar etwas überlegen, aber es hatte sich nicht ausgezahlt“, haderte Knobloch, der auch gerne noch einen Handelfmeter gehabt hätte.

SG Spiesheim – TSG Pfeddersheim II 0:5 (0:5). „Das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit komplett aus der Hand gegeben“, ärgerte sich SG-Sprecher Philipp Gasse. Artur Ermilow (3., 35.), Tim Korffmann (28.) und Philipp Weber (30. und 38.) schenkten Spiesheim fünfmal ein. Erst im zweiten Durchgang lief es etwas besser für die Gastgeber. Und so hatte Gasse auch nur lobende Worte für den Gegner. „Pfeddersheim ist eine junge Truppe, agil und leichtfüßig. Die waren heute ausgeschlafener.“

Normannia Pfiffligheim – SG Altrhein 2:1 (0:1). In der 15. Minute sah Pfiffligheims Timo Glaser wegen eines Handspiels die Rote Karte – Timo Widder verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:0 für die SG Altrhein. Doch wer geglaubt hatte, der SG Altrhein würde das Sicherheit geben, sah sich getäuscht. „Wir haben uns in Unterzahl dagegen gestellt und richtig Einsatz gezeigt“, lobte Normannia-Sprecher Michael Kley. Tobias Peschel (55.) und Daniel Möbius (87.) drehten die Partie noch in einen Pfiffligheimer Sieg. Ken Hofmann hatte zuvor für die Gäste die große Möglichkeit zum 1:2 vergeben (65.). „Unser Torwart Florian Graf hat heute super gehalten. So konnten wir kurz vor Schluss nochmal zuschlagen“, freute sich Kley.

TSV Armsheim-Schimsheim – SG Gau-Heppenheim/RWO Alzey II 1:0 (0:0). Der TSV feierte einen knappen Sieg. „Wir haben es verpasst, den Sack zuzumachen. Die Chancen waren da“, hätte sich TSV-Trainer Eduard Panhof eine frühere Entscheidung gewünscht. So war es die 47. Minute, als Marco Klein zum Tor des Tages einköpfte. Die große Chance zum Ausgleich verpasste Jakob Golebiowski, als er einen Elfmeter an den Pfosten setzte und auch den Nachschuss nicht im Tor unterbringen konnte (75.). Golebiowski sah später noch die Gelb-Rote Karte (81.) und sein Mannschaftskollege Cihan Yildiz sogar glatt Rot (90.+5). „Das war jetzt unser dritter Sieg in Folge. Wir können entspannt in die Winterpause gehen“, war Panhof erleichtert.