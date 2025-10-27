A-Klasse: Soonwalds erster Punktverlust, Alsenztals erste Niederlage

Bad Kreuznach. Am 13. Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach konnte der FC Bad Sobernheim bereits am Samstagabend sein Heimspiel gegen den Aufsteiger und Tabellenletzten FC Bavaria Ebernburg mit 2:0 gewinnen. Tags darauf trat die zweite Mannschaft der SG Eintracht Bad Kreuznach gegen den SV Medard nicht an. Die Verbandsliga-Reserve steht vor ungewisser Zukunft und würde beim dritten und nächsten Nichtantritt automatisch in die unterste Klasse zwangsabsteigen.
Einen deutlichen Erfolg feierte hingegen der TuS Hackenheim II, der die SG Nordpfalz mit 5:0 besiegte. Einen weiteren Kantersieg gab es für Karadeniz Bad Kreuznach, das gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim II mit 9:0 triumphierte und seine beeindruckende Serie fortsetzte (34:2 Tore in den abgelaufenen vier Ligaspielen).
Beim Duell zwischen der SG Gräfenbachtal/Wallhausen und der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II behielten die Gäste mit 2:1 knapp die Oberhand. Der VfL Simmertal konnte durch einen 2:0-Heimerfolg über den TSV Hargesheim wichtige Punkte im oberen Tabellenbereich sammeln und damit vorerst auf Platz zwei springen.
Im Aufeinandertreffen zwischen dem TuS Waldböckelheim und der SG Soonwald knöpfte der Bezirksligaabsteiger den bis dato makellosen Gästen ein 1:1-Unentschieden ab. Außerdem setzte sich die SG Hüffelsheim II in einer torreichen Begegnung mit 4:2 bei der SG Alsenztal durch und sorgte damit für die erste Niederlage der Weingärtner-Elf.
Unter der Woche (Mittwochabend) steht als Nachholbegegnung das Top-Duell zwischen der SG Soonwald und SG Alsenztal an, die nach jeweiligem Negativerlebnis vom Wochenende wohl beide gerne wieder in die Erfolgsspur kommen wollen.
In einer einseitigen Partie besiegte das Team von Trainer Mareck Dörr den FC Bavaria Ebernburg mit 2:0, beide Treffer fielen erst in der Nachspielzeit. „Der Gegner hat es gut gemacht, gut gekämpft – sie kamen ja nur mit elf Mann“, lobte Dörr den couragierten Auftritt der Gäste. Die Hausherren bestimmten das Geschehen über 90 Minuten klar, erspielten sich zahlreiche Chancen, doch Aluminium, der starke Gästetorhüter Benjamin Groß und teils mangelnde Konsequenz im Abschluss verhinderten lange den Führungstreffer.
Doch dann brach der Bann: Alexander Schnell, eigentlich in der zweiten Mannschaft aktiv, erzwang nach einer unübersichtlichen Strafraumszene das erlösende 1:0 (90.+1). Zwei Minuten später machte El Houssaine Aoudal alles klar. „Vor dem Tor kann er sogar noch querlegen, versucht es selbst, der Keeper rutscht weg, ist aber noch am Ball und dieser kullert dann über die Linie“, schilderte Dörr die kuriose Szene.
Der Trainer zeigte sich mit dem Ausgang zufrieden: „Drei Punkte sind drei Punkte – egal ob du 2:0 oder 10:0 gewinnst. Das gibt Selbstvertrauen.“ Zudem meinte er: „Es war ein sehr, sehr faires Spiel.“
Der Spielfilm: 1:0 Schnell (90.+1), 2:0 Aoudal (90.+3)
Nach elf Siegen in Serie musste sich die SG Soonwald erstmals mit einem Unentschieden zufriedengeben. Und das, obwohl TuS-Trainer Simon Schmidt im Vorfeld mit großen personellen Problemen zu kämpfen hatte: „Mehrere Stammkräfte fielen kurzfristig aus, wodurch wir nur mit einem dezimierten Kader antreten konnten. Besonders schwer wiegt der Ausfall von Felix Dickes, der sich im letzten Spiel schwer verletzte. Er wird uns mehrere Monate fehlen – wir wünschen ihm alles Gute und schnelle Genesung“, sagte Schmidt.
Trotz der schwierigen Lage zeigte seine Mannschaft Charakter. Diszipliniert und kompakt verteidigten die Hausherren, setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche und gingen nach jenem Muster kurz vor der Pause durch Dennis Fey in Führung (41.). Auch nach dem Seitenwechsel hielt die Heimelf lange stand und war über weite Strecken auf Augenhöhe, ehe Leon Kellerer per Foulelfmeter (78.) für die Gäste ausglich.
Der Waldböckelheimer Übungsleiter haderte nach dem Spiel mit zwei Schlüsselszenen: „Der Elfmeter gegen uns, der aus unserer Sicht keiner war und ein Tor, das uns wegen angeblicher Abseitsstellung aberkannt wurde." In der Schlussphase schwächte sich seine Elf selbst, als Daniel Schick nach einem groben Foulspiel die Rote Karte (81.) sah. „Trotz allem bin ich stolz auf die Jungs“, betonte der Coach. „Sie haben Charakter, Wille und taktische Disziplin gezeigt. Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen.“
Der Spielfilm: 1:0 Fey (41.), 1:1 Kellerer (78. Foulelfmeter)
Besonderes Vorkommnis: Rot für Schick (81./TuS Waldböckelheim/Grobes Foulspiel)
Bereits nach elf Minuten brachte Maximilian Mathern die Gäste nach feiner Vorarbeit von Nico Pereira in Führung. Doch die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt und glichen nach einem Eckball durch Dennis Weber per Kopf aus (28.). Die Antwort der Hüffelsheimer ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später zimmerte Pereira den Ball aus der Distanz zum 2:1 für den Gast in den Alsenztaler Kasten.
Nach der Pause blieb das Spiel umkämpft. Ein weiteres Standardtor brachte den Ausgleich: Maximilian Bauer stocherte den Ball nach einem Gewühl im Fünfmeterraum über die Linie (50.). Beide Teams hatten anschließend Chancen, ehe die Gäste in der Schlussphase den Unterschied machten. Michael Schmeil vollendete eine scharfe Hereingabe von Pereira zur dritten Hüffelsheimer Führung (80.) und in der Schlussminute sorgte Nikolai Staub nach einem Konter über Falko Führer für die Entscheidung.
SG-Trainer Marco Dörner lobte den Auftritt seines Teams: „Wir haben über 90 Minuten den Kampf angenommen, auf einem schwer zu bespielenden Platz verdient gewonnen.“ Erst nach dem Abpfiff erfuhr er, dass seine Mannschaft dem Tabellenzweiten die erste Saisonniederlage beigebracht hatte. „Die Motivation, gegen den Zweiten zu gewinnen, war ohnehin groß genug“, sagte Dörner.
Der Spielfilm: 0:1 Mathern (11.), 1:1 Weber (28.), 1:2 Pereira (29.), 2:2 Bauer (50.), 2:3 Schmeil (80.), 2:4 Staub (90.)
Die weiteren Partien im Steno:
Tore: 1:0 Dudek (44.), 2:0 Brede (60.), 3:0 Brede (62.), 4:0 Brede (82.), 5:0 Brede (83.)
Tore: 1:0 Toney (6.), 2:0 Bayir (17.), 3:0 Bayir (25.), 4:0 Karaer (47.), 5:0 Bayir (66.), 6:0 Bayir (67.), 7:0 Bayir (78.), 8:0 Karaer (83.), 9:0 Bayir (85.)
Tore: 0:1 Bindig (35.), 1:1 Jäckel (44.), 1:2 Bindig (45.)
Tore: 1:0 Ridder (58.), 2:0 Müller (90.)