A-Klasse: Soonwalds erster Punktverlust, Alsenztals erste Niederlage

Bad Kreuznach. Am 13. Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach konnte der FC Bad Sobernheim bereits am Samstagabend sein Heimspiel gegen den Aufsteiger und Tabellenletzten FC Bavaria Ebernburg mit 2:0 gewinnen. Tags darauf trat die zweite Mannschaft der SG Eintracht Bad Kreuznach gegen den SV Medard nicht an. Die Verbandsliga-Reserve steht vor ungewisser Zukunft und würde beim dritten und nächsten Nichtantritt automatisch in die unterste Klasse zwangsabsteigen.

Einen deutlichen Erfolg feierte hingegen der TuS Hackenheim II, der die SG Nordpfalz mit 5:0 besiegte. Einen weiteren Kantersieg gab es für Karadeniz Bad Kreuznach, das gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim II mit 9:0 triumphierte und seine beeindruckende Serie fortsetzte (34:2 Tore in den abgelaufenen vier Ligaspielen).

Beim Duell zwischen der SG Gräfenbachtal/Wallhausen und der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II behielten die Gäste mit 2:1 knapp die Oberhand. Der VfL Simmertal konnte durch einen 2:0-Heimerfolg über den TSV Hargesheim wichtige Punkte im oberen Tabellenbereich sammeln und damit vorerst auf Platz zwei springen.

Im Aufeinandertreffen zwischen dem TuS Waldböckelheim und der SG Soonwald knöpfte der Bezirksligaabsteiger den bis dato makellosen Gästen ein 1:1-Unentschieden ab. Außerdem setzte sich die SG Hüffelsheim II in einer torreichen Begegnung mit 4:2 bei der SG Alsenztal durch und sorgte damit für die erste Niederlage der Weingärtner-Elf.

Unter der Woche (Mittwochabend) steht als Nachholbegegnung das Top-Duell zwischen der SG Soonwald und SG Alsenztal an, die nach jeweiligem Negativerlebnis vom Wochenende wohl beide gerne wieder in die Erfolgsspur kommen wollen.