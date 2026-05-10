 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

A-Klasse: Soonwald hat den Matchball, Simmertal sicher Zweiter

SGS siegt in zähem Spiel gegen Waldböckelheim und kann am kommenden Wochenende Meister werden +++ Nordpfalz hat Ligaerhalt vor Augen

von Philipp Durillo · Heute, 22:22 Uhr · 0 Leser
Während die SG Soonwald nur noch einen Sieg vom Titel entfernt ist, blieb Bavaria Ebernburg zum zweiten Mal in Serie unbesiegt.
Während die SG Soonwald nur noch einen Sieg vom Titel entfernt ist, blieb Bavaria Ebernburg zum zweiten Mal in Serie unbesiegt. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

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A-Klasse Kreuznach
TuS Hackenheim II
SG Meisenh. II
TSV Hargesheim
Pfaffen Sch. II

Bad Kreuznach. Matchball SG Soonwald: Der Tabellenführer der A-Klasse besiegte den TuS Waldböckelheim in einem engen Match mit 2:1 und ist nur noch einen Sieg (kommende Woche beim TuS Hackenheim II) vom Meistertitel entfernt. Ehe am finalen Spieltag die Partie gegen den derzeitigen Zweiten VfL Simmertal wartet, der 3:2 in Hargesheim gewann und sich den Dritten Meisenheim II (7:1 gegen Gräfenbachtal) somit vom Leib hielt. Hinten macht die SG Nordpfalz einen wichtigen Schritt Richtung Ligaerhalt, während Bavaria Ebernburg die zweite Partie in Folge ohne Niederlage blieb.

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Heute, 15:00 Uhr
FC Bavaria Ebernburg
FC Bavaria Ebernburg FC Bavaria Ebernburg
FC Bad Sobernheim
FC Bad SobernheimFC Bad Sobernheim
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Abpfiff

Vierter Saisonpunkt für das abgeschlagene Schlusslicht, zumindest wenn man die zurückgezogene Kreuznacher Reserve rausnimmt. "Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, letztlich hatten wir aber Glück, dass es 4:4 ausging. Bad Sobernheim hatte genug Chancen für den Sieg, aber unser Torhüter war richtig gut", lobte Bavaria-Vorsitzender Olaf Runkel den Schlussmann Tim Veit für dessen Leistung. In der B-Klasse will der FCB künftig wieder mehr Erfolgserlebnisse feiern, als Trainerduo übernehmen dann Jan Höller und Fabian Wurmehl. "Es bleiben genug Spieler, die Moral ist diese Saison trotz der vielen Niederlagen spitze bei uns", lobt Runkel.

Heute, 15:00 Uhr
SG Nordpfalz
SG NordpfalzSG Nordpfalz
TuS Hackenheim
TuS Hackenheim TuS Hackenheim  II
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Abpfiff
Mit dem Sieg "sollten wir das Entscheidungsspiel sicher haben", analysiert SG-Trainer Mario Jost angesichts von sechs Punkten Vorsprung auf den mutmaßlichen Abstiegsplatz. "24 Punkte nach zunächst fünf Zählern aus der Hinrunde sprechen dafür, das wir mithalten können und einen relativ guten Kader haben", analysiert Jost. Nach Steckpass von Justus Textor traf Niko Frick zur Führung, Kristian Scheid erhöhte nach Dribbling an zwei Gegenspielern vorbei auf 2:0, ehe Björn Gillmann nach Freistoß von Vitalii Filippov am kurzen Pfosten einnetzte. In Abschnitt zwei hatten die Gäste ein Chancenplus, mehr als der Anschlusstreffer durch einen verwandelten Strafstoß von Aleksandre Kitia sprang jedoch nicht heraus.

Heute, 15:15 Uhr
SG Soonwald
SG SoonwaldSG Soonwald
TuS Waldböckelheim
TuS WaldböckelheimTuS Waldböckelheim
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Abpfiff

Bei schwülen Temperaturen war es ein zähes und fahriges Spiel mit wenigen Chancen. Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz und Waldböckelheim hat versucht über lange Bälle auf deren schnelle Außen zu kontern", analysiert SG-Coach Lars Flommersfeld. Lukas Gores schoss nach zehn Minuten am leeren Tor vorbei, machte den Fauxpas aber wenig später mit dem Führungstreffer wieder gut. Nach einer Ecke köpfte Tom Crass das 2:0. Per direktem Freistoß verkürzte Dennis Fey. "Ein verdienter Sieg und ein wichtiger Schritt zur ersehnten Meisterschaft, die wir dann nächste Woche holen wollen", sagte Flommersfeld. Beide Teams sehen sich am Mittwochabend zum Kreispokalfinale wieder.

Heute, 12:45 Uhr
SG 1946 Hüffelsheim
SG 1946 HüffelsheimHüffelsheim II
SG Alsenztal
SG AlsenztalSG Alsenztal
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Zwei Halbzeiten, zwei Gefühlslagen bei den Gastgebern: "Die erste Halbzeit war extrem stark, wir müssen in den ersten 15 Minuten eigentlich vier Tore machen, waren deutlich überlegen. Doch dann haben wir teilweise geschlafen und die SG eingeladen, Tore zu schießen", sagte Hüffelsheims Co-Trainer Rafael Flegel. Thierno Keita und Nikolai Staub brachten die Gastgeber in Front, ehe die SGA durch zwei verwandelte Strafstöße von Serdar Yildiz, einen Doppelpack von Dennis Weber und Adrian Craciun die Partie noch zu ihren Gunsten drehte.

Heute, 13:00 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch. II
Karadeniz Bad Kreuznach
Karadeniz Bad KreuznachKaradeniz Bad Kreuznach
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Abpfiff

Leistungssteigerung nach der Pause für die Türken: Mit einem Dreierpack erzielte Benhur Bayir die Saisontore 46 bis 48, ferner trafen Bakary Joof und Johannes Schmitt per Eigentor.

Heute, 15:00 Uhr
SG Meisenheim-Desloch-Lauschied
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SG Gräfenbacht. / Wallhausen
SG Gräfenbacht. / WallhausenSG Gräfenbacht.
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Abpfiff
Klare Angelegenheit für die Gastgeber, Marcel Lörsch und Hannes König trafen doppelt, ebenso netzten Elischa Bäcker, Markus Lehnert (Eigentor) und Louis Bindig. Den Ehrentreffer für die Gäste die nach Ampelkarte gegen Finn Zimmermann (wdh. Foulspiel) über eine Halbzeit in Unterzahl agierten, erzielte Niklas Schmitt.

Heute, 15:30 Uhr
TSV Hargesheim
TSV HargesheimTSV Hargesheim
VfL Simmertal
VfL SimmertalVfL Simmertal
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Abpfiff

Durch Treffer von Faris Dag, Jannik Thomas und Dominik Frey (Foulelfmeter) lagen die Gäste komfortabel vorne, Hargesheims Treffer von Moritz Bott und Christoph Diederichs in der Schlussminute waren zu wenig. Der VfL hat nun den zweiten Platz, verbunden mit den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga sicher.

Heute, 15:00 Uhr
SV Medard
SV MedardSV Medard
SG Eintracht 02 Bad Kreuznach
SG Eintracht 02 Bad KreuznachSG Eintracht II
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