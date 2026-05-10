A-Klasse: Soonwald hat den Matchball, Simmertal sicher Zweiter

Bad Kreuznach. Matchball SG Soonwald: Der Tabellenführer der A-Klasse besiegte den TuS Waldböckelheim in einem engen Match mit 2:1 und ist nur noch einen Sieg (kommende Woche beim TuS Hackenheim II) vom Meistertitel entfernt. Ehe am finalen Spieltag die Partie gegen den derzeitigen Zweiten VfL Simmertal wartet, der 3:2 in Hargesheim gewann und sich den Dritten Meisenheim II (7:1 gegen Gräfenbachtal) somit vom Leib hielt. Hinten macht die SG Nordpfalz einen wichtigen Schritt Richtung Ligaerhalt, während Bavaria Ebernburg die zweite Partie in Folge ohne Niederlage blieb.
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Vierter Saisonpunkt für das abgeschlagene Schlusslicht, zumindest wenn man die zurückgezogene Kreuznacher Reserve rausnimmt. "Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, letztlich hatten wir aber Glück, dass es 4:4 ausging. Bad Sobernheim hatte genug Chancen für den Sieg, aber unser Torhüter war richtig gut", lobte Bavaria-Vorsitzender Olaf Runkel den Schlussmann Tim Veit für dessen Leistung. In der B-Klasse will der FCB künftig wieder mehr Erfolgserlebnisse feiern, als Trainerduo übernehmen dann Jan Höller und Fabian Wurmehl. "Es bleiben genug Spieler, die Moral ist diese Saison trotz der vielen Niederlagen spitze bei uns", lobt Runkel.
Bei schwülen Temperaturen war es ein zähes und fahriges Spiel mit wenigen Chancen. Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz und Waldböckelheim hat versucht über lange Bälle auf deren schnelle Außen zu kontern", analysiert SG-Coach Lars Flommersfeld. Lukas Gores schoss nach zehn Minuten am leeren Tor vorbei, machte den Fauxpas aber wenig später mit dem Führungstreffer wieder gut. Nach einer Ecke köpfte Tom Crass das 2:0. Per direktem Freistoß verkürzte Dennis Fey. "Ein verdienter Sieg und ein wichtiger Schritt zur ersehnten Meisterschaft, die wir dann nächste Woche holen wollen", sagte Flommersfeld. Beide Teams sehen sich am Mittwochabend zum Kreispokalfinale wieder.
Zwei Halbzeiten, zwei Gefühlslagen bei den Gastgebern: "Die erste Halbzeit war extrem stark, wir müssen in den ersten 15 Minuten eigentlich vier Tore machen, waren deutlich überlegen. Doch dann haben wir teilweise geschlafen und die SG eingeladen, Tore zu schießen", sagte Hüffelsheims Co-Trainer Rafael Flegel. Thierno Keita und Nikolai Staub brachten die Gastgeber in Front, ehe die SGA durch zwei verwandelte Strafstöße von Serdar Yildiz, einen Doppelpack von Dennis Weber und Adrian Craciun die Partie noch zu ihren Gunsten drehte.
Leistungssteigerung nach der Pause für die Türken: Mit einem Dreierpack erzielte Benhur Bayir die Saisontore 46 bis 48, ferner trafen Bakary Joof und Johannes Schmitt per Eigentor.
Durch Treffer von Faris Dag, Jannik Thomas und Dominik Frey (Foulelfmeter) lagen die Gäste komfortabel vorne, Hargesheims Treffer von Moritz Bott und Christoph Diederichs in der Schlussminute waren zu wenig. Der VfL hat nun den zweiten Platz, verbunden mit den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga sicher.