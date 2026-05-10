A-Klasse: Soonwald hat den Matchball, Simmertal sicher Zweiter

Während die SG Soonwald nur noch einen Sieg vom Titel entfernt ist, blieb Bavaria Ebernburg zum zweiten Mal in Serie unbesiegt. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Bad Kreuznach. Matchball SG Soonwald: Der Tabellenführer der A-Klasse besiegte den TuS Waldböckelheim in einem engen Match mit 2:1 und ist nur noch einen Sieg (kommende Woche beim TuS Hackenheim II) vom Meistertitel entfernt. Ehe am finalen Spieltag die Partie gegen den derzeitigen Zweiten VfL Simmertal wartet, der 3:2 in Hargesheim gewann und sich den Dritten Meisenheim II (7:1 gegen Gräfenbachtal) somit vom Leib hielt. Hinten macht die SG Nordpfalz einen wichtigen Schritt Richtung Ligaerhalt, während Bavaria Ebernburg die zweite Partie in Folge ohne Niederlage blieb.

Vierter Saisonpunkt für das abgeschlagene Schlusslicht, zumindest wenn man die zurückgezogene Kreuznacher Reserve rausnimmt. "Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, letztlich hatten wir aber Glück, dass es 4:4 ausging. Bad Sobernheim hatte genug Chancen für den Sieg, aber unser Torhüter war richtig gut", lobte Bavaria-Vorsitzender Olaf Runkel den Schlussmann Tim Veit für dessen Leistung. In der B-Klasse will der FCB künftig wieder mehr Erfolgserlebnisse feiern, als Trainerduo übernehmen dann Jan Höller und Fabian Wurmehl. "Es bleiben genug Spieler, die Moral ist diese Saison trotz der vielen Niederlagen spitze bei uns", lobt Runkel.

Mit dem Sieg "sollten wir das Entscheidungsspiel sicher haben", analysiert SG-Trainer Mario Jost angesichts von sechs Punkten Vorsprung auf den mutmaßlichen Abstiegsplatz. "24 Punkte nach zunächst fünf Zählern aus der Hinrunde sprechen dafür, das wir mithalten können und einen relativ guten Kader haben", analysiert Jost. Nach Steckpass von Justus Textor traf Niko Frick zur Führung, Kristian Scheid erhöhte nach Dribbling an zwei Gegenspielern vorbei auf 2:0, ehe Björn Gillmann nach Freistoß von Vitalii Filippov am kurzen Pfosten einnetzte. In Abschnitt zwei hatten die Gäste ein Chancenplus, mehr als der Anschlusstreffer durch einen verwandelten Strafstoß von Aleksandre Kitia sprang jedoch nicht heraus.