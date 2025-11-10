A-Klasse: Soonwald gewinnt auch das Gipfelduell gegen Simmertal

Leon Kellerer (links) und seine Mitspieler von der SG Soonwald bleiben unbeirrt und fokussiert auf dem Weg in Richtung Bezirksliga. – Foto: Belana Hall - Archiv

Bad Kreuznach. Bereits am Freitagabend feierte der TuS Waldböckelheim einen deutlichen 8:0-Erfolg gegen den FC Bavaria Ebernburg. Im absoluten Spitzenspiel samstags zwischen der SG Soonwald und dem VfL Simmertal setzten sich die Hausherren mit einem 3:1-Sieg durch und konnten sich damit an der Tabellenspitze weiter absetzen. Am Sonntag gewann die SG Gräfenbachtal/Wallhausen mit 4:1 bei der SG Nordpfalz, während der SV Medard beim TuS Pfaffen-Schwabenheim II einen 3:1-Auswärtserfolg verbuchte. Die SG Hüffelsheim II setzte sich ebenfalls mit 3:1 bei der zweiten Mannschaft des TuS Hackenheim durch. Zum Abschluss des Spieltages siegte die SG Alsenztal im Heimspiel gegen den FC Bad Sobernheim mit 5:2. Das Spiel der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II gegen Karadeniz Bad Kreuznach wurde derweil auf den 19. November verschoben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

In einem von dichtem Nebel begleiteten Spitzenspiel setzte sich die SG Soonwald mit 3:1 gegen den VfL Simmertal durch und baute die Tabellenführung damit weiter aus. Das Topduell begann furios: Nach einem Fehler im Spielaufbau der Hausherren nutzte Marcel Müller die Gelegenheit und brachte die Gäste früh in Führung (7.). Doch die Antwort folgte prompt: Nach einer einstudierten Eckballvariante köpfte Tim Hain zum schnellen Ausgleich ein (13.). „Das war enorm wichtig, um dem ersatzgeschwächten Gegner gar nicht erst das Gefühl zu geben, hier lange in Führung zu sein und einen Auswärtsdreier mitzunehmen“, erklärte SG-Trainer Lars Flommersfeld. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte vereitelte Keeper Simon Nestler mit einer starken Parade im Eins-gegen-Eins eine mögliche erneute Gästeführung.

Nach der Pause übernahm Soonwald das Kommando. Die Hausherren erspielten sich zahlreiche Chancen, nutzten diese jedoch reihenweise nicht. In der 72. Minute verschätzte sich dann Gästekeeper Tobias Schnek bei einem Standard folgenschwer: Ein Freistoß von Lukas Gohres aus dem Halbfeld segelte an Freund und Feind vorbei und landete direkt im langen Eck – 2:1. Kurz vor Schluss warf Simmertal alles nach vorne. In der 90. Minute zog Tim Hein bei einem Konter die Notbremse und sah Rot, ehe Enes Sovtic nach Meckern mit Gelb-Rot vom Platz musste (90.+3). In doppelter Überzahl setzte Soonwald in der Nachspielzeit den Schlusspunkt: Leon Kellerer traf zum verdienten 3:1-Endstand. „Wir haben eine ganz tolle Einstellung an den Tag gelegt und auch nach dem frühen Rückstand uns nicht aus der Bahn werfen lassen“, resümierte Flommersfeld. „Nach der Abmeldung der Eintracht II war Simmertal natürlich wieder näher an uns dran, damit sind wir aber sensationell umgegangen und haben den Abstand durch den Sieg jetzt wieder ausbauen können. Wir haben jetzt gegen jeden Gegner gespielt und gesehen, was wir mit unserer Qualität im Kader leisten können. Wir pushen uns dauerhaft, haben viel Selbstvertrauen und wollen genauso weitermachen.“ Der Spielfilm: 0:1 Müller (7.), 1:1 Hain (13.), 2:1 Gohres (73.), 3:1 Kellerer (90.+4) Besondere Vorkommnisse: Rot für Hein (90./VfL Simmertal/Notbremse), Gelb-Rot für Sovtic (90.+3/VfL Simmertal/Meckern)

Die SG Gräfenbachtal hat das wichtige Kellerduell bei der SG Nordpfalz mit 4:1 für sich entschieden und damit zum Abschluss der Hinrunde einen verdienten Erfolg eingefahren. Dabei begann die Partie alles andere als optimal für die Gäste. Bereits in der 7. Minute ging die Heimelf in Führung: Nach einem langen Ball legte Vitalii Filippov quer auf Nils Crusius, der zum 1:0 einschob. „Uns war klar, dass beide Teams unbedingt gewinnen müssen“, erklärte SG-Trainer Heiko Meisenheimer. „Wir hatten uns auf das Spiel uns gut vorbereitet, eine Videoanalyse von dem Hargesheim in der letzten Woche gemacht .“ Trotz des frühen Rückstands fand seine Mannschaft zunehmend besser in die Partie. Nach einem schön herausgespielten Angriff erzielte Tim Steinbach in der 26. Minute den Ausgleich mit dem ersten Kontakt. Kurz vor der Pause verhinderte Gräfenbachtals Keeper Sebastian Bohr mit einer starken Parade im Eins-gegen-Eins eine erneute Führung der Gastgeber – eine Schlüsselszene, wie sich später zeigen sollte. In der zweiten Hälfte blieb das Spiel umkämpft, ehe der eingewechselte Finn Zimmermann in der 78. Minute hellwach war, dem Gegner den Ball abnahm und eiskalt zur 2:1-Führung traf. Nur wenige Minuten später zog Nordpfalz-Torwart Nils Schenk außerhalb des Strafraums gegen Luca Ender die Notbremse und sah folgerichtig Rot (82.). In Überzahl spielte die SG Gräfenbachtal die Partie souverän zu Ende: Luca Ender traf in der Nachspielzeit gleich doppelt – zunächst in der 92., dann in der 95. Minute – und sorgte damit für den 4:1-Endstand. Dazwischen erhielt Nordpfalz-Spieler Marc-André Ingenbrand als Auswechselspieler wegen Meckerns noch die Gelb-Rote Karte. „Wir hatten mehr Chancen und haben verdient gewonnen, aber das Spiel hätte auch kippen können, wenn Sebastian Bohr vor der Pause nicht so stark hält“, sagte Meisenheimer. „Die Mannschaft hat Charakter und eine tolle Kameradschaft. Unser Ziel ist ganz klar der Klassenverbleib in meiner letzten Saison als Trainer der SG Gräfenbachtal – so schnell wie möglich wollen wir dafür 30 Punkte einfahren.“ Der Spielfilm: 1:0 Crusius (7.), 1:1 Steinbach (26.), 1:2 Zimmermann (78.), 1:3 Ender (90.+2), 1:4 Ender (90.+5) Besondere Vorkommnisse: Rot für Schenk (82./SG Nordpfalz/Notbremse), Gelb-Rot für Ingenbrand (90.+3/Nordpfalz/Meckern)