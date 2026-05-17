A-Klasse: Soonwald feiert Titel – Frust bei Pfaffen-Schwabenheim

SG Soonwald bei der Meisterfeier. – Foto: Foto: SG Soonwald

Bad Kreuznach. Der vorletzte Spieltag ist gespielt und die wichtigen Entscheidungen in der A-Klasse sind gefallen. Die SG Soonwald macht mit einem 4:2-Auswärtssieg bei TuS Hackenheim die Meisterschaft perfekt. Pfaffen-Schwabenheim II steht nach einer 0:9-Heimniederlage vor dem Abstieg; die Entscheidung liegt nicht mehr in eigener Hand. Der VfL Simmertal sichert sich mit einem 4:1-Sieg gegen die SG Nordpfalz Platz zwei und damit den Relegationsplatz.

Unter der Woche schied die SG Soonwald noch spät in der Partie gegen den TuS Waldböckelheim aus dem Kreispokal aus . „Die Stimmung war nach Mittwoch natürlich bescheiden. Wir haben dann am Freitag im Training versucht, den Fokus voll auf die Meisterschaft und den Sonntag zu legen“, sagte Soonwald-Spielertrainer Lars Flommersfeld.

Dabei schlug das Pendel zu Beginn der Partie zunächst zugunsten Gäste aus Hackenheim aus. In der 16. Minute erzielte Luca Chirivi per Elfmeter das 1:0. Soonwald gelang ungefähr zehn Minuten später ebenfalls per Strafstoß der Ausgleich zum 1:1 durch den Spielertrainer Lars Flommersfeld selbst.

„In der ersten Halbzeit waren wir noch zu lethargisch, das Gegentor hat uns geknickt. In der zweiten Halbzeit waren wir fokussierter und haben uns den Arsch aufgerissen. Wir haben uns in der Pause nochmal ganz klar gemacht, was hier auf dem Spiel steht“, sagte Flommersfeld.

"Das wird für immer etwas Besonderes bleiben"

„Wir haben verdient gewonnen, weil wir ein anderes Gesicht gezeigt haben in der zweiten Hälfte“, kommentierte der Meistertrainer das 4:2-Endergebnis, das gleichzeitig seinen ersten Titel als Trainer zur Folge hatte. „Das wird für immer etwas Besonderes bleiben. Wir haben uns über Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und uns jetzt mit der Meisterschaft belohnt“, sagte Flommersfeld.

Nach Platz zehn, neun und drei in den vergangenen Jahren hat sich Soonwald nun mit dem ersten Platz in die Bezirksliga hochgearbeitet. Auch dort traut Flommersfeld seiner Mannschaft einiges zu: „Ich bin mir sicher, dass wir auch in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen werden.“