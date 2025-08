A-Klasse: Soonwald deklassiert Gräfenbachtal zum Auftakt

Bad Kreuznach. Zum Auftakt der neuen Saison in der A-Klasse Bad Kreuznach ging es gleich ordentlich zur Sache: Einen perfekten Start erwischte die SG Soonwald, die gegen die SG Gräfenbachtal mit einem beeindruckenden 9:0-Kantersieg keine Zweifel aufkommen ließ. Ebenfalls überzeugend präsentierte sich die SG Alsenztal, die sich mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den Absteiger TuS Waldböckelheim durchsetzte. Der TSV Hargesheim kam zu einem 3:1-Erfolg gegen den Karadeniz Bad Kreuznach. Spannend ging es in Hüffelsheim zu, wo sich die Verbandsliga-Reserve gegen den VfL Simmertal mit 3:3 trennte. Die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II setzte sich im Heimspiel mit 3:1 gegen TuS Pfaffen-Schwabenheim II durch. Ohne eigene Spielzeit kam die SG Nordpfalz zu drei Punkten, da die „kleine" Eintracht nicht antrat. Ohne einen Sieger trennten sich der FC Bavaria Ebernburg und TuS Hackenheim II (1:1). Im Duell gegen den SV Medard setzte sich der FC Bad Sobernheim knapp mit 1:0 durch.

Ein hoher Kantersieg gelang der SG Soonwald zum Auftakt gegen einen überforderten Gegner aus Gräfenbachtal. Mit 9:0 fiel das Ergebnis auch in der Höhe verdient aus – das stellte Trainer Lars Flommersfeld nach Abpfiff klar: „Es war ein Spiel auf ein Tor von Beginn an – sehr einseitig.“

Doch der TSV erwischte auch in Durchgang zwei einen Traumstart: Romanchenko stellte kurz nach Wiederanpfiff (48.) auf 2:1. Die Gäste drängten auf den Ausgleich – die beste Gelegenheit vergab Tanase nach rund einer Stunde. Die Entscheidung fiel in der 73. Minute: Edinger vollendete nach starker Vorarbeit von Ofridopoulos zum 3:1 aus dem Rückraum.

Bereits in der 2. Minute brachte Bott Hargesheim in Führung – mit einer sehenswerten Bogenlampe von der Grundlinie. In der Folge versäumte es der TSV, direkt nachzulegen. Stattdessen kam Karadeniz besser ins Spiel. In dieser Phase avancierte TSV-Keeper Keber zum Rückhalt und entschärfte gleich drei Großchancen. Kurz vor der Pause war er jedoch machtlos: Tanase traf zum überfälligen 1:1-Ausgleich.

Mit einem verdienten 3:0-Erfolg ist die SG Alsenztal erfolgreich in die neue Saison gestartet. Gegen den TuS Waldböckelheim dominierte das Team von Trainer Lars Weingärtner vor allem in der ersten Halbzeit nahezu nach Belieben.

„Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und viele Chancen kreiert“, lobte Weingärtner sein Team. Die Gäste hatten im gesamten Spielverlauf lediglich „zwei bis drei Halbchancen“. Alsenztal zeigte sich zudem gegen das frühe, hohe Anlaufen des TuS unbeeindruckt und überspielte die erste Pressingreihe immer wieder erfolgreich.

Das 1:0 erzielte Aff in der 22. Minute nach einer Überzahlsituation und hohem Ballgewinn mit einem präzisen Schuss aus 17 Metern ins rechte Eck. Zehn Minuten später erhöhte Cöteloglu per Foulelfmeter – der Strafstoß war umstritten: Zwar traf der Waldböckelheimer Verteidiger den Ball, allerdings auch SG-Stürmer Yildiz mit offener Sohle am Schienbein. Bauer setzte in der 83. Minute mit einem satten Distanzschuss unter die Latte den Schlusspunkt.

Waldböckelheim brachte sich zusätzlich selbst aus dem Spiel: Drei Zehn-Minuten-Zeitstrafen und eine Gelb-Rote Karte in der Schlussphase rundeten einen gebrauchten Tag für den TuS ab. „Es war dennoch kein unfaires Spiel“, betonte Weingärtner. In Durchgang zwei verpasste es sein Team, trotz guter Ansätze, den Deckel früher draufzumachen.

Der Spielfilm: 1:0 Aff (22.), 2:0 Cöteloglu (32. Foulelfmeter), 3:0 Bauer (83.)

Besondere Vorkommnisse: Gelbe Karte plus Zeitstrafe für Trierweiler (15./TuS Waldböckelheim/Blocken eines Freistoßes) Gelbe Karte plus Zeitstrafe für Fey (30./TuS Waldböckelheim/Meckern), Gelb-Rot für Fey (89./TuS Waldböckelheim/Meckern), Gelbe Karte plus Zeitstrafe für Schmidt (89./TuS Waldböckelheim/Meckern).

Die weiteren Spiele im Steno: