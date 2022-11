A-Klasse Sinsheim macht diese Saison großen Spaß Ausgeglichenheit großes Plus+++Fußball statt Kommerz+++Fleißige Helfer, statt korrupter Funktionäre

Es ist schon eine ganz besondere Saison. Ständig wechselnde Spitzenreiter (Hilsbach, Eschelbronn, Eppingen, Zaisenhausen), spannende und offene Spiele, Teams aus dem Tabellenkeller, die trotzdem in jedem Match in der Lage sind zu punkten. Kein einziges Team kann sich erlauben irgendwo sonntags mit angezogener Handbremse zu spielen. Und das macht den Amateurfußball in der Kreisklasse A Sinsheim diese Saison so besonders. Hoffen wir, dass wir diese Unberechenbarkeit bis Saisonende genießen dürfen. Denn das ist der wahre ehrliche Fußball, den die Zuschauer lieben, den sie sehen wollen und der Spaß macht.

Das Team vom Kreuzbergsee konnte gegen Reichartshausen und TS Eppingen zwei überraschende und wichtige 2-1 Heimsiege einfahren. Alle guten Dinge waren dann aber nicht DREI, denn gegen den SV Babstadt setzte es eine überraschend heftige Kerwe-Klatsche (2:7). Für den engagierten Funktionär Norbert Schell war der Schuldige nach der Begegnung gleich ausgemacht: der Übermut seiner Mannschaft nach den beiden Siegen. Um sich weiter vom Relegationsplatz zu entfernen muss der SVT am Sonntag eine engagiertere und aggressivere Einstellung an den Tag legen.

Beim SV Gemmingen läuft es in den letzten Wochen nicht mehr ganz so rund . Startete die Bayer-Elf überaus erfolgreich in der neuen Spielklasse, so konnten die Gelb-Blauen in den letzten sechs Spielen nur noch einen Sieg einfahren. Trotzdem steht man aktuell im gesicherten Mittelfeld und ist mit den Torjägern Haas, Rodewald und Minteh offensiv gut aufgestellt. Beim Aufstiegsfavoriten Eschelbronn konnte man am Wochenende einen Punkt mitnehmen und beim Heimspiel gegen den SV Tiefenbach sollte ein Sieg im Bereich des Möglichen sein.

Auf Platz 4 befindet sich aktuell der kommende Gegner SG Stebbach/Richen. Die heftige Auswärtsniederlage in Hilsbach (1:6) war anscheinend ein Weckruf zur richtigen Zeit. Denn seit dieser mächtigen Pleite konnte die Wegmann-Elf aus den letzten fünf Begegnungen 13 Punkte erspielen. Nun ist man wieder aktiv im Titelrennen dabei. Dieses Spitzenspiel ist auch ein Duell der beiden Top-Torjäger Paul Reischl (Eschelbronn, 11 Treffer) und Tobias Zakel (Stebbach/Richen, 14 Treffer). Ob sie am Sonntag den Sieger bestimmen?

Auch im Schreinerdorf bleibt man in den letzen Wochen hinter den Erwartungen zurück. Bis zum Doppelsieg gegen Hilsbach räumte man noch alles ab, was sich in den Weg stellte. In den letzten acht Pflichtspielen konnte der FCE allerdings nur noch zwei Siege erringen. Überraschend ist vor allen Dingen, dass man seit vier Heimspielen auf dem gefürchteten Kallenberg sieglos ist. Positiv hingegen, dass man sich trotz dieser Mini-Krise noch immer auf Tabellenplatz 3 befindet.

Während die Eppinger in der Heimtabelle den Platz an der Sonne einnehmen, läuft es auswärts nicht annähernd so gut. Bei den letzten drei Gastspielen konnte das Andrade-Team keinen einzigen Sieg verbuchen. In Elsenz spielte man eine Stunde in Überzahl ohne ein Tor erzielen zu können, beim Vorletzten TG Sinsheim gab man eine 2:0 Führung aus der Hand und in Tiefenbach konnte man sich fast keine Torchancen erspielen. Ist der Unterschied zwischen Kunst- und Naturrasen tatsächlich so gravierend? Am Sonntag geht es in Helmstadt erneut zu einem Team aus der unteren Tabellenregion. Ein schlechtes Omen?

Kann eine Mannschaft, die auf dem drittletzten Tabellenplatz steht, eine positive Überraschung sein? Im Bezug auf den TSV Helmstadt II muss man diese Frage klar bejahen. Das Dietl-Team stieg aus der schwachen B2-Staffel in die A-Klasse auf. Genügend Fachleute rechneten damit, dass der Aufsteiger ein ähnliches Kanonenfutter wird, wie Reservemannschaften der vergangenen Jahre. Doch die Wahrheit ist, dass der TSV sehr stabil auftritt. Die relativ wenigen Gegentore sind bei diesen starken Gegnern aller Ehren wert. Neun Punkte nach dem zwölften Spieltag können sich sehen lassen. An den letzten vier Spieltagen 2022 genießt der TSV Helmstadt nun durchgehend Heimrecht, so dass der ein oder andere Punkt noch dazukommen dürfte.

In Untergimpern würden die Weiler Bären gerne den Coup vom letzten Spieltag 21/22 wiederholen, als man mit einem 6:2 Sieg die Saison abschloss. Doch am Blutberg ist am Sonntag eher mit einem Unentschieden zu rechnen, als mit einem erneuten Kantersieg.

Der FC Weiler ist nach einem schwachen Saisonstart in der Saison 22/23 angekommen. Inzwischen sind die Martaler/Beckmann-Schützlinge nicht nur seit acht Pflichtspielen ungeschlagen, sondern haben sich am Donnerstagabend auch noch nebenbei für das Pokal-Halbfinale und den Badischen Pokal 23/24 qualifiziert. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle.

Die SGU bleibt die unbequeme Mannschaft, die sie schon letzte Saison war. Bei keinem anderen Konkurrenten in der Kreisklasse A fallen so wenige Tore ( Durschnitt 3 Tore pro Spiel). Das spricht auch für eine extrem gute Defensivleistung. Der starke Keeper Heise musste erst 17 Mal den Ball aus dem eigenen Netz holen. Lediglich der SV Hilsbach hat noch weniger Gegentore kassiert (16). Etwas überraschend ist, dass das Team von Trainer Martin-Puente in sechs Heimspielen erst einmal als Sieger vom Platz ging.

In den letzten fünf Spielen konnte das Schlusslicht Eschelbach nicht nur alle Spiele extrem eng gestalten, sondern man holte auch die ersten beiden Punkte. Eigentlich wäre nun beim Tabellenvorletzten Sinsheim ein optimale Zeitpunkt näher an den Relegationsplatz heranzurücken. Zumal man in zwei Wochen auch noch beim Drittletzten Helmstadt antritt. Möchte sich die SG 2000 in der Rückrunde noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt erhalten, so sollte man entweder diese beiden Spiele erfolgreich bestreiten oder es muss in der Winterpause qualitativ nachgerüstet werden.

Bei TG drückt der Schuh in der Offensive. Gerade einmal neun Tore konnten die Sinsheimer in zwölf Spielen bejubeln. Kein Wunder, dass man mit Koray-Anil Arslan zukünftig auf einen Spielertrainer mit Torjäger-Qualitäten setzt. Gegen den Tabellenletzten aus Eschelbach kann er auf dem Platz noch nicht helfen. Arslan gehört aktuell noch dem SV Sinsheim an. Der türkische Verein wird jedoch alles in die Waagschale werfen um das Spielrecht für die Rückrunde zu bekommen.

Lauter Paukenschlag diese Woche beim TSV Zaisenhausen. Die überaus erfolgreichen Spielertrainer Kugler und Panhölzl brechen nach der Saison ihre Zelte beim Tabellenführer ab. Es bleibt nun abzuwarten, wie die Spieler mit dieser Hiobsbotschaft umgehen. Bisher tritt der TSV sehr kompakt und souverän auf. Ob das nun so weitergeht oder die Trainer- Entscheidung etwas mit den Spielern macht, wird sich erstmals am Sonntag in Eichtersheim zeigen.

Einen heißen Kampf lieferte sich der Fusionsverein am Sonntag beim Nachbarn in Eschelbach. Zwar konnte sich der TSV erfolgreich behaupten, allerdings musste man den Derbysieg teuer bezahlen. Mit Lakatos und Spielertrainer Lahr flogen zwei Akteure vom Platz, die nun beim Match am Sonntag gegen Tabellenführer Zaisenhausen gesperrt sind.

Der FVE steht aktuell auf dem Relegationsplatz, hat allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand. Dass die Elsenzer auch in der Lage sind gegen große Fische zu punkten, zeigten sie mit den Punktgewinnen gegen Eppingen und Eschelbronn. Dass Coach Kronwald in der Sommervorbereitung viel Wert auf die Grundordnung bzw. Organisation legte, macht sich nun bezahlt. Die Schwarz-Weißen mussten erheblich weniger Gegentore schlucken, als alle anderen Teams, die sich tabellarisch ebenfalls auf den gefährdeten Plätzen befinden.

Spieltext SV Hilsbach - SV Babstadt

Schaut man sich die Fieberkurve des SVH an, so fällt diese inzwischen deutlich ab. Befand man sich am fünften Spieltag noch am Platz an der Sonne, so findet man sich inzwischen auf Platz 8 wieder. Seit fünf Spieltagen sind die Kuczynski-Schützlinge komplett sieglos. Ob die anfängliche Euphorie am Waldsee schon verflogen ist? Mut machen darf den Hilsbachern für Sonntag auf alle Fälle die Heimbilanz. Denn während man in der Fremde zuletzt oft zahnlos auftrat, ist man am Waldsee eine Macht (4 Siege, 1 Unentschieden bei 19:2 Toren).

Der SV Babstadt muss aktuell viel reisen. In Hilsbach bestreiten die Rappenauer Vorstädter bereits das vierte Auswärtsspiel in Folge. Das scheint den Grün-Weißen jedoch nichts auszumachen, denn die letzten beiden Gastspiele in Gemmingen und Tiefenbach wurden mit Siegen beendet. Vor allen Dingen in Tiefenbach (7:2) war der Auftritt sehr beherzt und erfrischend. Der neue Trainer Eberhard scheint den richtigen Schlüssel gefunden zu haben. Verzichten muss er weiterhin auf den erkrankten Torjäger Feierabend. Durch die beiden Siege wird der SVB mit breiter Brust ins 20 Kilometer entfernte Hilsbach reisen.