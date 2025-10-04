A-Klasse: SG Weinheim unter den Top-Verfolgern

Weinheim. In der A-Klasse Alzey-Worms gab es unter der Woche zwei Nachholspiele. Dabei hat sich die SG Weinheim/Heimersheim mit jetzt 21 Punkten dem punktgleichen Trio hinter Tabellenführer SV Horchheim II angeschlossen.
„Es war ein engagiertes Spiel. Unsere Leistung hatte gestimmt“, war SG-Trainer Michael Ebling zufrieden. Sebastian Desch (19.) und Maximilian Mittne (64.) hatten die Gäste mit 2:0 in Führung gebracht. Der SG gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Sait Yalkin (85.). „Eigentlich war es ein typisches Unentschieden-Spiel. Aber wir haben wieder einen Fehler zuviel gemacht“, bedauerte Ebling.
„Wir hatten das Spiel im Griff und nichts zugelassen“, berichtete SG-Trainer David Salfeld von einer starken ersten Hälfte. Janik von Zabiensky (10., 35.) und Gafur Karabulut (23.) brachten die SG zur Pause mit 3:0 in Front. Per Foulelfmeter gelang Leon Krasnici der Osthofener Anschlusstreffer (72.). Almedin Hafizovic stellte mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her (85.). „Wir hatten den Faden verloren und es kam Unruhe ins Spiel“, berichtete Salfeld.