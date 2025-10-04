A-Klasse: SG Weinheim unter den Top-Verfolgern

Die SG Weinheim/Heimersheim (hier Abdul Gafur Karabulut und Janis Flick gegen die SG Nieder-Wiesen/Rheinhessische Schweiz) gewann das Nachholspiel gegen FSV Osthofen klar. Außerdem im Bild: Maximilian Becker. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Weinheim. In der A-Klasse Alzey-Worms gab es unter der Woche zwei Nachholspiele. Dabei hat sich die SG Weinheim/Heimersheim mit jetzt 21 Punkten dem punktgleichen Trio hinter Tabellenführer SV Horchheim II angeschlossen.

„Es war ein engagiertes Spiel. Unsere Leistung hatte gestimmt“, war SG-Trainer Michael Ebling zufrieden. Sebastian Desch (19.) und Maximilian Mittne (64.) hatten die Gäste mit 2:0 in Führung gebracht. Der SG gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Sait Yalkin (85.). „Eigentlich war es ein typisches Unentschieden-Spiel. Aber wir haben wieder einen Fehler zuviel gemacht“, bedauerte Ebling. Do., 02.10.2025, 19:30 Uhr SG Weinheim / Heimersheim SG Weinheim FSV Osthofen FSV Osthofen 4 1 Abpfiff