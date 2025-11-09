A-Klasse: SG Basara/Moguntia auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft

Mainz-Bingen. Zwei Spieltage vor Hinrunden-Ende in der A-Klasse steht Basara/Moguntia 1896 II dicht vor der Herbstmeisterschaft.

„Wir sind sehr gut in die Partie gekommen und haben nach dem 2:0 Großchancen vergeben“, so SVGA-Kapitän Thiago Salazar Rohleder. „Nach der Pause war es ein sehr zerfahrenes Spiel.“ Tore: 1:0 Lukas Wendel (16.), 2:0 Leonard Eigen (27.), 2:1 Tim Heinz (39., Elfmeter), 3:1 Eigentor Florian Korz (90.+3). Zuschauer: 55.

„Ein sehr von Emotionen geprägtes Spiel, in dem meine Mannschaft die erste Halbzeit klar dominiert hat“, so Fiam-Co-Trainer Mansoor Karjm. „In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch.“ Tore: 1:0 Arturo Patria (4.), 2:0 Gianluca Barba (25.), 1:2 Okan Akyuez (36.), 2:2 Lirion Aliu (38.), 3:2 Patria (57.), 3:3 Aliu (65., Handelfer), 3:4 Alexandru Dorel Mihai (69.). Gelb-Rot: Maximilian Zeringer (Aksu) wegen wiederholten Foulspiels (62.). Zuschauer: 100.

„Ein souveränes Spiel von uns“, freute sich Basara-Coach Alessio Elbert. „Der Gegner hat lange durchgehalten und war bis zur Mitte der zweiten Halbzeit gefährlich.“ Am Ende habe „die Fitness den Unterschied“ gemacht. Tore: 1:0 Natsuto Ueki (4.), 1:1 Oumar Mballo (27.), 2:1 Rui Sekoguchi (35.), 3:1 Ueki (39.), 4:1 Jinta Tsukui (48.), 4:2 Samis Heiser (65.), 5:2 Jaesung Cho (70.), 6:2 Oscar Moreno (74.). Zuschauer: 30.

Acht Tore in Harxheim

„Nachdem wir in der ersten Hälfte nach Belieben dominiert haben, wird das Spiel nach dem Traumtor zum 3:1 noch einmal spannend“, so SG-Trainer Max Schirp. „Fiam hat eine starke zweite Hälfte gespielt, am Ende entscheidet Moritz Scheu als Edeljoker in Kombination mit Luca Sparwasser das Spiel. Wir widmen den Sieg unserem verstorbenen Ehrenmitglied Hans Sparwasser.“ Tore: 1:0 Robin Mohm (5.), 2:0 Aaron Schindler (17.), 3:0 Felix Neuberger (40.), 3:1 Ayoub Hartit (55.), 3:2 Arturo Patria (63.), 3:3 Luca Serratore (74.), 4:3, 5:3 Moritz Scheu (79., 90.). Zuschauer: 25.

„Wir haben hier ein richtig gutes Spiel gemacht bis zum 3:0“, sagte SG-Coach Timm Bocian. „Der Rückstand zur Halbzeit mehr als ärgerlich.“ FVB-Coach Daniel Kittl: „In der zweiten Halbzeit ging das Spiel ganz klar an uns.“ Tore: 1:0 Nick Pio Murana (38., Freistoß), 2:0 Leon Brunnett (51.), 3:0 Luis Wachsmuth (72.), 4:0 Murana (81.). Zuschauer: 70.

„Insbesondere in der ersten Halbzeit haben wir viele Chancen kreiert“, freute sich 1817-Co-Trainer Johannes Besier: „Sehr gut gefallen hat mir auch, dass wir als Mannschaft geschlossen verteidigt haben.“ SVGA-Kapitän Thiago Salazar Rohleder: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert, konnten aber keine Aufholjagd starten.“ Tore: 1:0 Florian Heller (42.), 2:0 Jano Schössler (45.), 3:0, 4:0 Tim Reske (56., 67), 4:1 Patrick Dengler (75.). Zuschauer: 50.

„Nach der Pause waren wir die spielbestimmende Mannschaft“, sagte Alemannen-Coach Patrick Fritsch. „Die Erleichterung ist groß.“ Tor: 1:0 Leif Mai (83.). Zuschauer 75.

Die Gäste hätten mit einem Dreier auf Rang 13 springen können, kassierten aber in letzter Minute den Ausgleich. Tore: 0:1 Yannick Fatho (19.), 1:1 Alexandru-Dorel Mihai (25.), 1:2 Sascha Piewig (54.), 2:2 Lirion Aliu (76., Foulelfer), 2:3 Jannik Böhm (88.), 3:3 Kemal Acar (90., Kopfball).

„Ein schwieriges Spiel gegen einen sehr unangenehmen Gegner“, so Pascal Berg, Sportlicher Leiter beim VfL. „In der zweiten Hälfte haben wir die ersten 15 Minuten komplett verschlafen. Wackernheim hat es sehr clever gemacht.“ TSV-Coach Patrick Willems: „Der mutige, schnelle und saubere Fußball des VfL hat uns überrascht. Zur zweiten Hälfte haben wir das Spiel unter Kontrolle bekommen.“ Tore: 1:0 Yannick Brendle (11.), 1:1 Ciaron Thurn (19.), 1:2 Jan Benner (48.), 1:3 Philipp Schrimb (55.), 1:4 Tim Mallmann (67.), 2:4 Jannik Rosebrock (80.). Zuschauer: 100.

„Die erste Hälfte war schwerfällig“, befand FCS-Co-Trainer Tobias Weber. „Der erste Kontakt hat oft nicht gestimmt und die Kreativität fehlte. Aber wir sind sehr gut aus der Halbzeit gekommen.“ Tore: 1:0 Justin Deiß (55.), 2:0 Nick Morch (65., Freistoß). Zuschauer: 80.