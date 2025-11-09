 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Die SG Basara/Moguntia Mainz macht weiter Schritte in Richtung Herbstmeisterschaft
Die SG Basara/Moguntia Mainz macht weiter Schritte in Richtung Herbstmeisterschaft – Foto: Dan Kokoscha

A-Klasse: SG Basara/Moguntia auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft

Schützenfest in Harxheim +++ Basara/Moguntia lässt keine Federn

Mainz-Bingen. Zwei Spieltage vor Hinrunden-Ende in der A-Klasse steht Basara/Moguntia 1896 II dicht vor der Herbstmeisterschaft.

„Wir sind sehr gut in die Partie gekommen und haben nach dem 2:0 Großchancen vergeben“, so SVGA-Kapitän Thiago Salazar Rohleder. „Nach der Pause war es ein sehr zerfahrenes Spiel.“ Tore: 1:0 Lukas Wendel (16.), 2:0 Leonard Eigen (27.), 2:1 Tim Heinz (39., Elfmeter), 3:1 Eigentor Florian Korz (90.+3). Zuschauer: 55.

„Ein sehr von Emotionen geprägtes Spiel, in dem meine Mannschaft die erste Halbzeit klar dominiert hat“, so Fiam-Co-Trainer Mansoor Karjm. „In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch.“ Tore: 1:0 Arturo Patria (4.), 2:0 Gianluca Barba (25.), 1:2 Okan Akyuez (36.), 2:2 Lirion Aliu (38.), 3:2 Patria (57.), 3:3 Aliu (65., Handelfer), 3:4 Alexandru Dorel Mihai (69.). Gelb-Rot: Maximilian Zeringer (Aksu) wegen wiederholten Foulspiels (62.). Zuschauer: 100.

Heute, 13:00 Uhr
SG Basara/Moguntia Mainz
SG Basara/Moguntia MainzSG Basara/Moguntia Mainz II
SVW Mainz
SVW MainzSVW Mainz II
6
2
Abpfiff

„Ein souveränes Spiel von uns“, freute sich Basara-Coach Alessio Elbert. „Der Gegner hat lange durchgehalten und war bis zur Mitte der zweiten Halbzeit gefährlich.“ Am Ende habe „die Fitness den Unterschied“ gemacht. Tore: 1:0 Natsuto Ueki (4.), 1:1 Oumar Mballo (27.), 2:1 Rui Sekoguchi (35.), 3:1 Ueki (39.), 4:1 Jinta Tsukui (48.), 4:2 Samis Heiser (65.), 5:2 Jaesung Cho (70.), 6:2 Oscar Moreno (74.). Zuschauer: 30.

Acht Tore in Harxheim

Heute, 14:30 Uhr
SG 03 Harxheim/Gau-Bischofsheim
SG 03 Harxheim/Gau-BischofsheimHarxheim
SC Fiam Italia Mainz
SC Fiam Italia MainzFiam Italia
5
3
Abpfiff

„Nachdem wir in der ersten Hälfte nach Belieben dominiert haben, wird das Spiel nach dem Traumtor zum 3:1 noch einmal spannend“, so SG-Trainer Max Schirp. „Fiam hat eine starke zweite Hälfte gespielt, am Ende entscheidet Moritz Scheu als Edeljoker in Kombination mit Luca Sparwasser das Spiel. Wir widmen den Sieg unserem verstorbenen Ehrenmitglied Hans Sparwasser.“ Tore: 1:0 Robin Mohm (5.), 2:0 Aaron Schindler (17.), 3:0 Felix Neuberger (40.), 3:1 Ayoub Hartit (55.), 3:2 Arturo Patria (63.), 3:3 Luca Serratore (74.), 4:3, 5:3 Moritz Scheu (79., 90.). Zuschauer: 25.

Heute, 14:30 Uhr
FV Budenheim
FV BudenheimBudenheim
SG Rhein-Selz
SG Rhein-SelzSG Rhein-Selz
4
0
Abpfiff

„Wir haben hier ein richtig gutes Spiel gemacht bis zum 3:0“, sagte SG-Coach Timm Bocian. „Der Rückstand zur Halbzeit mehr als ärgerlich.“ FVB-Coach Daniel Kittl: „In der zweiten Halbzeit ging das Spiel ganz klar an uns.“ Tore: 1:0 Nick Pio Murana (38., Freistoß), 2:0 Leon Brunnett (51.), 3:0 Luis Wachsmuth (72.), 4:0 Murana (81.). Zuschauer: 70.

Heute, 14:30 Uhr
TV 1817 Mainz
TV 1817 MainzTV 1817 Mainz
SV Gau-Algesheim
SV Gau-AlgesheimGau-Algesh.
4
1
Abpfiff

„Insbesondere in der ersten Halbzeit haben wir viele Chancen kreiert“, freute sich 1817-Co-Trainer Johannes Besier: „Sehr gut gefallen hat mir auch, dass wir als Mannschaft geschlossen verteidigt haben.“ SVGA-Kapitän Thiago Salazar Rohleder: „In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert, konnten aber keine Aufholjagd starten.“ Tore: 1:0 Florian Heller (42.), 2:0 Jano Schössler (45.), 3:0, 4:0 Tim Reske (56., 67), 4:1 Patrick Dengler (75.). Zuschauer: 50.

Heute, 14:30 Uhr
FSV Alemannia Laubenheim
FSV Alemannia LaubenheimAl. Laubenh.
SG Bingerbrück / Teut. Weiler
SG Bingerbrück / Teut. WeilerSG Bingerbrück
1
0
Abpfiff

„Nach der Pause waren wir die spielbestimmende Mannschaft“, sagte Alemannen-Coach Patrick Fritsch. „Die Erleichterung ist groß.“ Tor: 1:0 Leif Mai (83.). Zuschauer 75.

Heute, 14:30 Uhr
FC Aksu Diyar Mainz
FC Aksu Diyar MainzAksu D. MZ.
FSV Oppenheim
FSV OppenheimOppenheim
3
3
Abpfiff

Die Gäste hätten mit einem Dreier auf Rang 13 springen können, kassierten aber in letzter Minute den Ausgleich. Tore: 0:1 Yannick Fatho (19.), 1:1 Alexandru-Dorel Mihai (25.), 1:2 Sascha Piewig (54.), 2:2 Lirion Aliu (76., Foulelfer), 2:3 Jannik Böhm (88.), 3:3 Kemal Acar (90., Kopfball).

Heute, 14:30 Uhr
VfL Frei-Weinheim
VfL Frei-WeinheimFrei-Weinhei
TSV Wackernheim
TSV WackernheimWackernheim
2
4
Abpfiff

„Ein schwieriges Spiel gegen einen sehr unangenehmen Gegner“, so Pascal Berg, Sportlicher Leiter beim VfL. „In der zweiten Hälfte haben wir die ersten 15 Minuten komplett verschlafen. Wackernheim hat es sehr clever gemacht.“ TSV-Coach Patrick Willems: „Der mutige, schnelle und saubere Fußball des VfL hat uns überrascht. Zur zweiten Hälfte haben wir das Spiel unter Kontrolle bekommen.“ Tore: 1:0 Yannick Brendle (11.), 1:1 Ciaron Thurn (19.), 1:2 Jan Benner (48.), 1:3 Philipp Schrimb (55.), 1:4 Tim Mallmann (67.), 2:4 Jannik Rosebrock (80.). Zuschauer: 100.

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Schwabsburg
1. FC SchwabsburgSchwabsburg
SV Ober-Olm
SV Ober-OlmOber-Olm
2
0
Abpfiff

„Die erste Hälfte war schwerfällig“, befand FCS-Co-Trainer Tobias Weber. „Der erste Kontakt hat oft nicht gestimmt und die Kreativität fehlte. Aber wir sind sehr gut aus der Halbzeit gekommen.“ Tore: 1:0 Justin Deiß (55.), 2:0 Nick Morch (65., Freistoß). Zuschauer: 80.

Michael HeinzeAutor