A-Klasse: SG Armheims/Flonheim dreht Spiel gegen Leiselheim

Alzey-Worms. Der TuS Monsheim hat mit dem 13. Saisonsieg seine Tabellenführung in der A-Klasse Alzey-Worms untermauert. Die Begegnung zwischen der TSG Pfeddersheim II und dem SV Gimbsheim II fiel aus, weil Gimbsheim nicht genügend Spieler hatte. Wegen der Platzverhältnisse fiel das Spiel zwischen der SG Mauchenheim/Freimersheim und Rhenania Rheindürkheim aus.

Von einem schwierigen Spiel berichtete SG-Spielertrainer Marco Del Pin. „Wir hatten 90 Prozent Ballbesitz, waren aber nicht gefährlich in der Box. Wir haben keine Lösungen gefunden.“ Leiselheim führte sogar zweimal durch Abdelkader Meslem (37. Foulelfmeter) und Marcel Weiland (65.). Per direktem Freistoß glich Jan Kaehs zum 1:1 aus (40.). Das 2:2 resultierte aus einem Leiselheimer Eigentor von Canice Hermantin (70.). Den Siegtreffer für die SG erzielte Pascal Mohr (80.). „Die zweite Halbzeit war wesentlich besser. Da haben wir uns die ein oder andere Chance herausgespielt“, analysierte Del Pin.

Monsheims Trainer Tobias Hess wollte nichts schönreden. „Das Ergebnis trübt den Spielverlauf etwas. Es war relativ ausgeglichen. Die Gäste hatten sogar viel Ballbesitz.“ Die Tore fielen aber trotzdem nur für Monsheim. Nico Hofmann (10.), Hess selbst (27.), Björn Hofmann (33.) und Maurice Spreizer (78.) schossen einen klaren 4:0-Erfolg für den Tabellenführer heraus. „Im Endeffekt haben wir unsere Chancen eiskalt genutzt“, war Hess zufrieden mit der Effektivität seines Teams.

Für Alzeys Trainer Michael Ebling war der Spielverlauf klar. „In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und haben verdient geführt.“ Miljan Redzepovi hatte für die SG getroffen (40.). Nach der Pause drehten Dominik Hopsch (50.) und Christopher Rupp (74.) das Ergebnis aber in eine Framersheimer Führung. Ebling fand das auch verdient. „In der zweiten Hälfte war Framersheim klar besser. Sie waren läuferisch und spielerisch stark. Wir dagegen sind eingebrochen und haben unsere Ordnung verloren.“

Bei Osthofen läuft es zur Zeit und so gewann der FSV das nächste Kellerduell. „Es war ein angenehmes Spiel. Pfiffligheim ist nie ins Spiel gekommen“, berichtete FSV-Trainer Dennis Steinhauser. Kurz vor der Pause legte der FSV den Grundstein für den Sieg. Cem Ergül per Foulelfmeter (40.), Samet Karaman (42.) und Andre Käsler (45.) trafen innerhalb von fünf Minuten dreimal für Osthofen. Ergül (73.) und Karaman (79.) legten in der zweiten Halbzeit nach. „Wir haben gut aufgebaut und uns den Gegner zurechtgelegt. Wir haben verdient gewonnen und auch Schiedsrichter Yannik Wilfinger war sehr gut“, war Steinhauser rundum zufrieden.

Ataspors Kadir Akcesme wollte zu dieser Partie gar nicht viel sagen. „Das war heute nicht so gut.“ Bei den Horchheimern überzeugte einmal mehr Goalgetter Jonas Selbert mit vier Treffern (15., 29., 59., 67.). Die restlichen Tore steuerten Julian Beil (31., 84.), Paul Lawall (65.) und Jose Kaizer Monteiro (75.) bei. Für Ataspor erzielte Hamad Al Ibrahim den Ehrentreffer (36.). „Wir haben auch Chancen gehabt, aber dann wieder die Gegentore kassiert“, haderte Akcesme.





