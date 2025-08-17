Abgehängt: Der Schwabsburger Michael Mader (am Ball) gegen den Laubenheimer Björn Cornelius Helmrath. Foto: Stephan Hahne

A-Klasse: Schwabsburg stürmt mit vier Toren an die Spitze „Reife Leistung“ gegen Alemannia Laubenheim bringt dem FC zum Saisonauftakt die Tabellenführung in der A-Klasse +++ Fiam siegt 3:2 Verlinkte Inhalte A-Klasse Mainz-Bingen Oppenheim Aksu D. MZ. Budenheim Wackernheim + 24 weitere

Mainz. Nach dem klaren 4:0 gegen Laubenheim ist Schwabsburg erster Tabellenführer der A-Klasse Mainz-Bingen. Die Bezirksliga-Absteiger Oppenheim (0:2 gegen SG Basara/Moguntia II) und Aksu (1:3 in Frei-Weinheim) kassierten am ersten Spieltag Niederlagen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr SV Gau-Algesheim Gau-Algesh. SG 03 Harxheim/Gau-Bischofsheim Harxheim 1 1 Abpfiff

In Halbzeit eins hatte Harxheim mehr vom Spiel, ohne jedoch eine zwingende Torchance zu haben. Nach der Roten Karte gegen Gäste-Innenverteidiger Franz Meißner in seinem letzten Spiel für die SG (Notbremse/30.) war es ein komplett anderes Match. "In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft hundertprozentige Chancen liegengelassen", klagte SV-Coach Michael Taesler. "Gästetorwart Nick Ohrt hat überragend gehalten." Dank einer 1a-Moral hätten seine Jungs nach den späten 0:1 direkt im Gegenzug den Ausgleich markiert. "Die Belohnung für eine starke zweite Halbzeit", so Taesler. SG-Trainer Max Schirp bilanzierte: „"Ein verlorener Dreier für beide. Gau-Algesheim drückt die ganze zweite Hälfte in Überzahl und wir haben den Lucky Punch – der dann doch nicht reicht." Tore: 0:1 Felix Neuberger (90.+4, Foulelfer), 1:1 Johannes Schmidt (90.+5). Zuschauer: 100.

"Unsere Mannschaft hat gegen einen abgezockten Gegner gesehen, worauf es in der A-Klasse ankommt", sagte SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. "Ich möchte nicht sagen, dass nichts drin war – das würde nicht stimmen. Die reifere Mannschaft hat gewonnen." Fiam-Co-Trainer Mansoor Karim: "Ein verdienter Sieg – wobei wir zwei, drei Tore zu wenig erzielt haben. Respekt für die Weisenauer, die bis zum Schluss gekämpft haben." Tore: 0:1 Fabrizio Serratore (18.), 0:2 Ayoub Hartit (60.), 1:2 Samis Heiser (65.), 1:3 Lemar Niazi (77.), 2:2 Johannes Pfaifel (86.). Zuschauer 50.

"Ein gutes Spiel gegen einen griffigen und flexiblen Gegner, der zwei unserer Fehler eiskalt bestraft hat", analysierte Jens Gehindy, Sportlicher Leiter des FSV. "Leider konnten wir keinen unserer vielen Standards in der zweiten Halbzeit nutzen. Da aber Basara noch Chancen ausgelassen hat, geht das Ergebnis in Ordnung." Tore 0:1 Jinta Tsukui (35.), 0:2 Keisuke Hayakawa (68.). Zuschauer: 150.

"Wir waren vor allem in der ersten Halbzeit nicht richtig in den Zweikämpfen und haben erst zu spät in der zweiten Hälfte zu unserem Spiel gefunden", grämte sich SG-Trainer Tobias Karsch. "Hintenraus haben wir nochmal alles versucht." Tore: 0:1 Karl Vlatten (11.), 1:1 Bastian Wagner (14.), 1:2 Leo Brunnett (42.), 1:3 Finn Held (73.), 2:3 Kevin Hanss (90.+2, Foulelfer). Zuschauer: 70.

"Wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen – da wäre ein Rückstand nicht unverdient gewesen", sagte SG-Trainer Timm Bocian. "Nach der ersten Trinkpause haben wir die Partie an uns gerissen. In der zweiten Hälfte klar dominiert, uns leider nicht mit Toren belohnt, da wir vier Hundertprozentige liegen lassen. Ober-Olm hat bis zum Elfer in der zweiten Halbzeit nicht einmal aufs Tor geschossen." Bocians Fazit: "Frustrierend, dass wir hier zwei Punkte liegen lassen." Torfolge: 0:1 Linus Knuf (54.), 1:1 Kevin Wenk (86., Foulelfer). Zuschauer: 90.

"Wir hatten uns mehr vorgenommen, waren aber im Ballbesitz häufig zu ungenau oder zu hektisch gegen einen gut organisierten Gegner", so 1817-Teammanager Kalli Müllen. TSV-Co-Trainer Leon Hill: "Wir hatten unsere Jungs auf viel Defensivarbeit eingestellt – die haben sie strukturiert und sauber geleistet. Auch wenn die Gegner mehr Ballbesitz hatte, konnten wir immer wieder Nadelstiche setzen und die zwingenderen Chancen herausspielen. Am Ende war die Luft bei uns raus." Tore: 1:0 Julian Günther (9.), 1:1 Tim Mallmann (40.). Zuschauer: 40.