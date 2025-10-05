A-Klasse: Schwabsburg schnürt das Acht-Tore-Paket

Mainz. Mit einem 8.1-Erfolg bei der Landesliga-Reserve des SVW Mainz hat der FC Schwabsburg am achten Spieltag der A-Klasse Mainz-Bingen den Vogel abgeschossen. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt für den FCS aber weiter vier Punkte. Die SG Harxheim/Gau-Bischofsheim bleibt nach dem glatten 6:0 gegen Alemannia Laubenheim ärgster Verfolger von Primus SG Basara/Moguntia 1896 II, das sich auch beim 4:2 gegen den SV Ober-Olm keine Blöße gab.

„Was bleibt zu sagen?“, grübelte SVW-Abteilungsleiter Stephan Protz. „Schwierig. Schwabsburg hat natürlich für diese Klasse extrem viel Erfahrung auf den Platz gebracht, bei uns war es eine deutlich jüngere und somit unerfahrene Mannschaft. Das ist ein Teil der Begründung, allerdings wäre es zu einfach, alles darauf zu schieben – so darfst du nicht auseinanderbrechen nach dem 1:4.“ Der Spielfilm: 0:1 Michael Mader (10.), 0:2 Nikolai Wright (25.), 0:3 Nick Morch (40.), 1:3 Yannick Lehmann (45.), 1:4, 1:5 Dominik Böhm (47., 58.), 1:6 Dominik Wolf (63.), 1:7 Marius Back (67.), 1:8 Wolf (83.). Zuschauer 80.

„Wir haben dem Wetter und dem unangenehmen Gegner getrotzt“, sagte SG-Coach Timm Bocian. „Leider war das Spiel länger offen, als wir gehofft hatten. Es sind gute Chancen auf unserer Seite liegen geblieben, beim Stand von 1:0 hält unser Torwart Florian Veith einen Ball überragend. Alles in allem ein verdienter Sieg zum Oktoberfest – wir haben es danach krachen lassen.“ Tore: 1:0 Justus Krebs (45.+3), 2:0 Alexander Nicolas Hatz (90.). Zuschauer: 350.

„Ein intensives und ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten“, sagte Basara-Spielertrainer Alessio Elbert. „Nach starkem Beginn der Gäste haben wir unsere Möglichkeiten besser genutzt und die Partie in der Schlussphase entschieden.“ SVOO-Co-Trainerin Carmen Greiner: „Wir haben in der zweiten Hälfte nicht mehr an das sehr gute Spiel aus der ersten Halbzeit anknüpfen können, sind aufgrund der Verletzten auch nicht sehr breit aufgestellt. Basara spielt nicht umsonst oben mit, aber wir haben uns über eine lange Zeit ihren Respekt erkämpft. Hintenraus hat uns gegen die sehr schnellen und dynamischen Basara-Spieler die Kraft gefehlt.“ Tore: 0:1 Paul Görke (7.), 1:1 Keisuke Hayakawa (16.), 1:2 Tarkan Zintl (25.), 2:2 Makoto Saeki (56.), 3:2, 4:2 Natsuto Ueki (69., 90.+3). Zuschauer: 85.

„Ein ungefährdeter Dreier mit viel Spielkontrolle für uns“, gab Harxheims Coach Max Schirp zu Protokoll. „Anfangs hat es ein wenig Geduld gebraucht, aber dann ist der Knoten geplatzt.“ Torfolge: 1:0 Julius Kottmann (32.), 2:0 Moritz Scheu (38.), 3:0 Aaron Schindler (45.), 4:0 Moritz Scheu (59.), 5:0 Marlon Gläser (76.), 6:0 Paul Fuchs (85.). Zuschauer: 75.

In einem sehr umkämpften Spiel schenkten sich die Rivalen nichts. „Man kann von einem verdienten Unentschieden sprechen“, so FVB-Coach Daniel Kittl. „Die erste Halbzeit hat 1817 gehört, nach der Pause ging es hin und her. Am Ende ist das Remis für uns etwas ärgerlich, da wir das Spiel nach dem 0:2 ja kurzzeitig gedreht hatten…“ Tore: 0:1 Tim Reske (39.), 0:2 Lias Thomas (48.), 1:2 Luis Wachsmuth (49.), 2:2 Siyan Polat (52.), 3:2 Wachsmuth (61.), 3:3 Reske (86.).

Tore: 1:0 Johannes Schmidt (12.), 2:0 David Fürsicht (35.), 2:1 Florian Rapp (69.), 3:1 Johannes Kull (88., Foulelfmeter). Zuschauer 80.





