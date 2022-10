A-Klasse: Schornsheim siegt ganz souverän Ataspor und die SG beherzigen ihre guten Vorsätze und gehen betont respektvoll miteinander um

SCHORNSHEIM. Alle Sorgen waren unbegründet: Die Fußballer von der SG Schornsheim/Undenheim und Ataspor Worms begegneten sich am Donnerstagabend in der A-Klassen-Partie entspannt. Szenen wie im zurückliegenden Match, als sich beide Teams nach Ausschreitungen vor der Gebietsspruchkammer wiedersahen, blieben aus.

Im Gegenteil, wie der Sportliche Leiter der SG, Philip Spieckermann, nach dem 8:2-Sieg feststellte: „Die Partie verlief sehr fair, Respekt an die Mannschaft von Ataspor und Respekt an unser Team. Bei der Vorgeschichte war nicht unbedingt mit einem so sportlichen Spielverlauf zu rechnen“.