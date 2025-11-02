A-Klasse: Salfeld-Doppelpack bei Weinheimer 4:0-Sieg

Alzey-Worms. Tag der Derbys in der A-Klasse Alzey-Worms. Das Spitzenspiel Erster gegen Zweiter endete 2:2, somit bleiben der TuS Monsheim und der SV Horchheim II punktgleich an der Tabellenspitze. Auf den Abstiegsplätzen tummeln sich Ataspor Worms, die SG RWO Alzey/Lonsheim und der SV Leiselheim. Der FSV 03 Osthofen konnte die Abstiegsränge durch seinen Punktgewinn verlassen. Wegen Personalmangels musste die SG RWO Alzey/Lonsheim ihr Spiel bei der TSG Pfeddersheim II absagen. Auch der SV Gimbsheim II musste aus demselben Grund bei der SG Armsheim/Flonheim passen. Beide Spiele werden wohl für die Heimteams gewertet.

Heimsieg für die SG Mauchenheim/Freimersheim. „Besonders in der ersten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert und unsere Chancen effektiv genutzt“, war SG-Trainer Heiko Völker zufrieden. Björn Grimm (4.) und Dennis Frondorf (10.) hatten früh für die Gastgeber getroffen. Im zweiten Durchgang verkürzte Marcel Spindler per Foulelfmeter auf 1:2 (75.). SG-Torjäger Grimm stellte den alten Abstand aber wieder her (87.). „In der zweiten Halbzeit haben wir es nochmal unnötig spannend gemacht. Am Ende haben wir aber verdient gewonnen“, lautete Völkers Fazit.

Wegen des Wetters fand diese Partie in Heimersheim statt. „Wir haben das Spiel dominiert, haben viel Druck gemacht und hatten auch unsere Torchancen“, berichtete Weinheim/Heimersheims Güven Uzpak. David Szymkow (44.), Lukas Müller (47.) und zweimal Peter Merz (75., 81.) münzten diese Torchancen in Zählbares um. „Die Gäste tauchten vielleicht einmal gefährlich vorm Tor auf“, fand Uzpak die SG Westhofen/Gundheim/Abenheim zu harmlos.

Überhaupt nicht gut war FSV-Trainer Dennis Steinhauser nach der Partie auf Schiedsrichter Gerd Fischer zu sprechen. „Er war sehr arrogant und ist nicht bei seiner Linie geblieben. Es gab eine unberechtigte Zeitstrafe, eine unberechtigte Ampelkarte und das Gegentor fiel aus abseitsverdächtiger Position.“ Erik Schin hatte die Osthofener zunächst in Führung gebracht (47.). Den Ausgleich besorgte Dennis Thiel (87.). Die Ampelkarte handelte sich Osthofens Cem Ergül ein (90.+2). „Wir waren klar dominant. Rheindürkheim hatte in der ersten Halbzeit keinen einzigen Schuss auf unser Tor. Aber wir machen unsere Torchancen nicht rein“, haderte Steinhauser.

Das Spitzenspiel endete ohne einen Sieger. „Es war das erwartete Topspiel. Es war sehr umkämpft und in der ersten Halbzeit auch ausgeglichen“, berichtete Monsheims Spielertrainer Tobias Hess. Zweimal ging Monsheim durch Nico Hofmann in Führung (4., 85.). Der Ausgleich fiel jeweils durch ein Eigentor von Bastian Glöckner-Klingmann (70.) und durch Jonas Selbert (90.+4). „In der zweiten Halbzeit hat Horchheim viel Druck gemacht. Da war unsere Führung etwas glücklich. Trotzdem war das späte Gegentor dann ärgerlich. Für beide ist es ein verdienter Punkt“, zog Hess Resümee.

Das Kellerduell ging an die Pfiffligheimer. „Für ein Derby war das Spiel recht fair. Die erste Halbzeit war verteilt“, beschrieb Pfiffligheims Michael Kley. Im zweiten Durchgang traf die Normannia durch Benedikt Wendel (70.) und Jomard Dalleki (80.). In der Nachspielzeit handelte sich Wendel noch die Rote Karte ein (90.+4). „Die zweite Halbzeit war besser von uns. Wir hatten mehr vom Spiel. Der Sieg war wichtig, ich weiß aber nicht, warum der Schiedsrichter zehn Minuten nachspielen lässt“ wunderte sich Kley.

„Zu diesem Spiel kann man nicht viel sagen“, befand Ataspors Kadir Akcesme. Bis zur 25. Minute führte Ataspor mit 1:0 durch Simar Lisan Oglou (4.). Dann glich Ricardo Eller aus (25.). Dann begann Bastian Baumann seine Show, die mit sieben Treffern endete (29., 32., 46., 60., 82., 83., 88.). Maxi Becker (63.) und Dominik Wernersbach (85.) trafen auch noch für die SG. Emre Aslan (49.) und Ahmet Sen (75.) trafen dazwischen für Ataspor. „Wir hatten viele Torchancen, haben aber zu viele Gegentore durch Konter bekommen“, erklärte Akcesme.





