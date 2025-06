A-Klasse: Roxheim muss zittern, Lucky-Punch in Meddersheim

Bad Kreuznach. Ein letztes Mal in dieser Saison stand in der A-Klasse ein Spieltag an. Dabei setze sich der TuS Hackenheim II gegen den TSV Langenlonsheim mit 4:2 durch. Der SV Medard sicherte sich mit einem knappen 3:2-Auswärtssieg bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II drei Punkte. Karadeniz Bad Kreuznach überzeugte beim klaren 4:0-Erfolg gegen die SG Alsenztal und beendete die Saison damit auf Tabellenplatz sechs. In einem torreichen Duell trennten sich der VfL Rüdesheim und der FC Bad Sobernheim 3:3. Die SG Soonwald feierte mit einem 7:1 über den TSV Hargesheim den zweithöchsten Heimsieg des Spieltags. Ein wahres Torfestival bot der TuS Winzenheim, der die SG Gräfenbachtal mit 11:0 vom Platz fegte. TuS Pfaffen-Schwabenheim II landete zum Abschluss (möglicherweise) einen überlebenswichtigen 2:1-Auswärtssieg bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II. Im Kellerduell unterlag der TuS Roxheim der SG Eintracht 02 Bad Kreuznach II mit 1:2 und ist dadurch akut abstiegsgefährdet.

Auf einen Rüdesheimer Erfolg in den Aufstiegsspielen - gegen den SV Oberhausen oder den Bollenbacher SV - hoffen somit die Fußballer des TuS Pfaffen-Schwabenheim II, die als Viertletzter dann den Klassenverbleib doch noch geschafft hätten. Wahlweise sorgt auch Schützenhilfe aus Bezirksliga für den Klassenverbleib. Steigt dort die SG Weinsheim über die Relegation in die Landesliga auf, würde der TuS Waldböckelheim nicht absteigen. Folge: ein Absteiger weniger. Auf doppelte Relegationserfolge für den Kreis Bad Kreuznach ist also der Drittletzte aus Roxheim angewiesen, um ein weiteres Jahr A-Klasse zu spielen.