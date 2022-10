A-Klasse: Roxheim beklagt teamübergreifend 32 Ausfälle Warum der TuS Roxheim nicht in Tritt kommt +++ Leistungsträger fehlen+++ Kurze Saisonvorbereitung nach den Aufstiegsspielen

Roxheim. Letzte Saison hat der TuS Roxheim nur ganz knapp im Entscheidungsspiel in der Verlängerung den Aufstieg in die Bezirksliga Nahe verpasst. Diese Saison muss das Team erneut in der A-Klasse Bad Kreuznach spielen. Allerdings ist der TuS nur auf dem zehnten Tabellenplatz und hat nichts mit dem Aufstiegsrennen zu tun. Warum es diese Saison noch nicht läuft, haben wir beim langjährigen Trainer des TuS, Joachim Reimann nachgefragt.

Der verpasste Aufstieg schmerzt noch

Dass das Team den Aufstieg letztes Jahr erst in der Verlängerung verpasst hat, schmerze immer noch sehr und es habe gedauert sich davon zu erholen, meint Joachim Reimann, Trainer des TuS Roxheim. Dazu komme, dass der TuS durch die Aufstiegsspiele nur eine sehr kurze Vorbereitung hatte, die dann auch nicht optimal verlief. „Wir hatten auch einige Spieler, die mit Blessuren aus den Aufstiegsspielen kamen und die Vorbereitung nicht richtig mitziehen konnten“, fügt Reimann hinzu.

Überraschend guter Saisonstart

„Wir sind dann doch gut in die Saison gestartet, wider Erwarten“, gibt Reimann zu. Doch nach drei Siegen und neun Punkten aus den ersten drei Spielen, holte die Mannschaft in den darauffolgenden sieben Spielen nur noch einen weiteren Dreier und das Team musste sich in den restlichen Spielen geschlagen geben. Auch die Dreifachbelastung noch mit dem Kreispokal und dem Verbandspokal habe der Mannschaft nicht wirklich gut getan.

Leistungsträger fehlen

Die Gründe für das „schwache“ Abschneiden in der Liga sind für Joachim Reimann schnell erzählt. „Ich mache das ja schon ein paar Tage und ich bin es gewohnt, dass es drei, vier Langzeitverletzte gibt, aber so eine Fehlendenquote, wie diese Saison habe ich noch nie erlebt. Unsere komplette Offensivachse fehlt, unter anderem mit dem besten Torschützen der letzten Saison, Lennart Sperlich oder unserem Top-Scorer Nicolai Spira, der in den ersten drei Spielen fünf Tore erzielte“, erzählt uns Reimann. Es wären aber viel zu viele Spieler um sie alle aufzuzählen. Vor allem seien darunter auch einige Langzeitverletzte, hinter die ein Fragezeichen gesetzt werden müsse, ob sie dieses Jahr nochmal für den TuS Roxheim auflaufen können. Joachim Reimann, der auch die 2. Mannschaft betreut, hatte mannschaftsübergreifend am letzten Wochenende 32 Ausfälle zu beklagen. Darunter seien zum Großteil Verletzte, aber auch Urlauber, Kranke und Gesperrte. Reimann ziehe seinen Hut davor, dass die Mannschaft trotz der miesen Umstände sich gut geschlagen habe und Moral bewiesen habe.