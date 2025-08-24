A-Klasse: Rhenania siegt dank Torwart und Luckypunch

Nicht aufzuhalten: Rhenania-Spieler Alex Istrate (rotes Trikot) rennt auf dem Weg zum 1:0 an den Pfeddersheimern Philipp Hamm (Torwart) und Maximilian Gumz vorbei. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Rheinhessen. Der SV Horchheim II und der TuS Monsheim haben auch ihr jeweils viertes Saisonspiel gewonnen und bleiben somit an der Spitze der A-Klasse Alzey-Worms. Für Ataspor Worms gab es bei der Tus Framersheim eine rekordverdächtige 0:14-Abreibung.

Gestern, 16:00 Uhr SG Rheinhessische Schweiz SG Rheinhessische Schweiz SG Mauchenheim/Freimersheim SG Mauchenheim/Freimersheim 1 3 Abpfiff

Diese Partie hatte einen Matchwinner. Mauchenheim/Freimersheims Goalgetter Björn Grimm schoss die Gäste mit drei Treffern im Alleingang zum Sieg. „Das Spiel hätte auch 2:2 ausgehen können. Mauchenheim/Freimersheim war in der Chancenverwertung aber kaltschnäuziger“, beschrieb Heiko Walter von der Heim-SG. Ricardo Erler brachte zunächst die Rheinhessische Schweiz in Führung (20.). Doch dann kam Björn Grimm und drehte mit seinen drei Treffern das Spiel (42., 55., 85.). Den vermeintlichen Ausgleich der Heimelf durch Vadim Klatt (60.), versagte Schiedsrichter Dirk Reimund die Anerkennung. Trotzdem fand Walter: „Der Schiedsrichter war souverän.“

„Der erste Dreier nach schlechtem Start. Das war wichtig“, freute sich Daniel Sälzer, der Trainer der Heimmannschaft. Omar Abdallah Canaan brachte aber zunächst die Gäste in Führung (4.). Lukas Diehl (17.) und Nikolas Muth (43.) drehten die Partie dann noch vor der Halbzeit. Für die endgültige Entscheidung zum 3:1 sorgte Marcel Vogt per Foulelfmeter (79.). „Das war verkrampft und viel Hau-Ruck von beiden Seiten und es wurden viele Torchancen vergeben. Jetzt können wir aber beruhigt auf die Abenheimer Kerb gehen“, war Sälzer anschließend in Feierlaune.

„Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen. Das war ein Spiel auf Augenhöhe“, berichtete Gimbsheims Spielertrainer Damir Schwind. Im zweiten Durchgang setzten sich die Horchheimer dank Torjäger Jonas Selbert ab, der zweimal traf (65., 80.). „Horchheim hat in der zweiten Halbzeit mehr gedrückt und ist nach einem Standard in Führung gegangen. Wir haben dann aufgemacht und noch einen Konter kassiert“, erklärte Schwind.

Der SV Leiselheim wartet weiter auf den ersten Punkt. „Wir waren viel zu passiv“, bemängelte SVL-Sprecher Bernd Braun. Nico Hofmann brachte die Gäste zweimal in Führung (25., 55.). Dazwischen verschoss Monsheims Antonio Labella einen Foulelfmeter (40.) und Berkant Basaran gelang der Leiselheimer Ausgleich (48.). Für den Schlusspunkt sorgte Erik Rißmann (80.). „Mit dem 1:3 waren wir noch gut bedient. Das war hochverdient für Monsheim“, musste Braun anerkennen.

Im vierten Heimspiel in Folge gab es den zweiten Sieg für die Rhenania. „Wir hatten mit Benjamin Entenmann einen guten Schiedsrichter und die erste Halbzeit ging deutlich an uns“, lobte Rhenania-Trainer Steffen Keller. Mehr als das 1:0 durch Alex Istrate (20.) gelang den Gastgebern aber nicht. TSG-Goalgetter Markus Schygulla glich kurz nach der Pause aus (47.). Erst kurz vorm Abpfiff gelang Louis Kraschewski der Rheindürkheimer Siegtreffer (90.+2). „In der zweiten Halbzeit war Pfeddersheim stärker und wir haben uns aufs Kontern verlegt. Unser Torwart Sascha Ruppert hat uns lange im Spiel gehalten“, hob Keller hervor.

„Das Ergebnis spricht Bände“, lautete der Kommentar von Framersheims Trainer Peter Schmitt. Christopher Rupp (3., 45., 67.), Fabian Thomas (10.), Marius Höfler (25.), Nico Hahl (34.), Andreas Leimer (46., 71., 77., 90.), Marvin Seifart (74., 78.), Louis Floren (75.) und Arthur Schuchardt (83.) „schossen“ Ataspor förmlich vom Platz. Bei den Gästen sahen Muhammed Tokat Rot (80.) und Ahmet Sen Gelb-Rot (30.). Trotzdem lobte Schmitt die Beteiligten. „Das war ein fairer Auftritt von Ataspor.“