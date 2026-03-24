A-Klasse: Rhein-Selz siegt in "grauenhaftem" Spiel, FVB weiter top Beim FC Aksu gehen sich im A-Klasse-Duell mit der SG Basara/Moguntia 1896 II zwei Spieler an und fliegen beide vom Feld von Michael Heinze · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Rhein-Selz siegte knapp gegen den FSV Oppenheim. – Foto: Dan Kokoscha (Archiv)

Mainz-Bingen. Bereits seit dem späten Donnerstagabend war klar, dass der Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Mainz-Bingen auch nach dem 22. Spieltag FV Budenheim heißen würde. Während der Ex-Klub von 05-Manager Christian Heidel den Aufsteiger VfL Frei-Weinheim mit 6:0 deklassierte, besiegte die SG FC Basara/Moguntia 1896 Mainz II den FC Aksu im Verfolgerduell klar mit 4:0 – auch weil sich in der 60. Minute mit Vandad Atashkar und Andrea Carista zwei Aksu-Kicker eine handfeste Auseinandersetzung lieferten und die Rote Karte sahen (ausführlicher Bericht siehe hier). Basara hat damit weiter einen Punkt Rückstand auf den FVB. Die Partie zwischen der SG Harxheim/Gau-Bischofsheim und dem FC Schwabsburg wurde kurzfristig auf Dienstag (19.30 Uhr) verlegt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Do., 19.03.2026, 19:45 Uhr FV Budenheim Budenheim VfL Frei-Weinheim Frei-Weinhei 6 0 Abpfiff „Heute hat einfach alles gepasst“, schwärmte Budenheims Coach Daniel Kittl. „Genau so wollen wir auftreten – konzentriert, hungrig und konsequent. Das Ergebnis spricht für sich.“ Frei-Weinheims Sportlicher Leiter Pascal Berg antwortete auf die Frage, wie es zu diesem Debakel kommen konnte: „Vom Ergebnis her war es eine klare Sache. Jedoch hatten unsere Jungs vor allem in der ersten Halbzeit drei, vier hochkarätige Chancen. Mit dem letzten Aufgebot hat unsere Mannschaft alles reingeworfen.“ Bergs Fazit: „Diese Niederlage wirft uns nicht um. Im Gegenteil, ich bin sicher, dass wir sehr schwer zu bespielen sind – wenn wir wieder alle an Bord haben.“ Torfolge: 1:0 Leon Brunnett (8.), 2:0 Dominik Knob (25.), 3:0 Finn Boyens (38.), 4:0 Christian Simon (56.), 5:0 Brunnett (59.), 6:0 Christof Reiferscheid (88.). Zuschauer: 35.

„Unentschieden in einem Sechs-Punkte-Spiel“, konstatierte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer. „Wenn man beide Halbzeiten nimmt, ist das auch das gerechte Ergebnis. Auch wenn sich mit Sicherheit beide den Sieg vorgenommen hatten, konnte sich keine Mannschaft wirkliche Vorteile erspielen.“ Gelb-Rot: Akif Isiktas (SVW) wegen Reklamierens (90.). Tore: 0:1 Janik Maier (16.), 1:1 Moritz Hartmann (80.). Zuschauer: 50.

„Entscheidend war, dass wir in der ersten Halbzeit endlich mal unsere Chancen eiskalt genutzt haben“, befand Gau-Algesheims Coach Steffen Reischmann. „Ansonsten war es 70 Minuten ein ordentliches Spiel von uns – danach haben wir leider stark nachgelassen. Am Ende ein ungefährdeter Sieg gegen eine sehr ersatzgeschwächte Ober-Olmer Elf.“ Tore: 1:0 Johannes Kull (15.), 1:1 Vincent Feyerabend (20.), 2:1, 3:1 Rafael Gomez (20., 29.), 4:1 Kull (43.), 5:1 Patrick Schön (55., Freistoß), 5:2 Jonas Werum (80.). Zuschauer: 60. SG-Trainer Timm Bocian: „Ein grauenhaftes Spiel“

„Ein grauenhaftes Spiel“, redete SG-Coach Timm Bocian Klartext. „Wir haben in der ersten Halbzeit mehrere Riesenchancen, die wir einfach nicht nutzen – dazu haben wir die Oppenheimer mit dem Halbzeitpfiff nochmal rankommen lassen. Nach der Pause haben die Gäste mehr Risiko genommen, wir konnten das Ergebnis aber verteidigen. Allerdings haben wir den Sack auch nicht zu gemacht – Chancen dazu waren da.“ Tore: 1:0 Corvin Storbeck (17.), 2:0 Karsten Schömbs (25.), 2:1 Jannick Böhm (35.), 3:1 Justus Krebs (45.+1), 3:2 Böhm (45.+3). Zuschauer: 250.

Basara-Spielertrainer Alessio Elbert sprach von einem „hochverdienten Sieg. Wir haben das Spiel an uns genommen und es bis zum Ende kontrolliert“. Die Defensivarbeit seiner Jungs sei absolut top gewesen. Und nach der Pause hätten sie dazu einen guten Torriecher bewiesen. Überschattet worden sei das Spiel von Handgreiflichkeiten zweier Aksu-Spieler nach dem 2:0. Fakt war, dass Schiri Ralf Lind Aksu-Torwart Vandad Atashkar sowie Andrea Carista in der 60. Minute jeweils die Rote Karte zeigte. Anschließend hatten Basara in 11:9-Überzahl relativ leichtes Spiel mit den dezimierten Gästen. Tore: 1:0 Toma Shimamura (36.), 2:0 Natsuto Ueki (60.), 3:0 Jinta Tsukui (77.), 4:0 Rui Sekoguchi (83.). Zuschauer: 150. Wie der FC Aksu auf den Vorfall reagiert, lest ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.