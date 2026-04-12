A-Klasse: Punkteteilung in Nieder-Wiesen

Der Tabellenführer der A-Klasse TuS Monsheim gewinnt gegen die SG Armsheim/Flonheim mit 1:0. – Foto: Claus-Walter Dinger (Archiv)

Alzey-Worms. Auch von der SG Armsheim/Flonheim lässt sich der TuS Monsheim nicht zu stoppen. Der Tabellenführer der A-Klasse Alzey-Worms nimmt damit weiter klar Kurs auf die Meisterschaft.

„Obwohl wir überlegen waren, haben wir kein gutes Spiel gemacht“, kritisierte SG-Trainer Heiko Völker. Jannik Arm (5.) und Pascal Arm (34.) legten ein 2:0 vor. Aikout Chousein Oglou erzielte den Anschlusstreffer für Ataspor (36.). Niklas Fritsch (40., 55.) und Nicolas Müller (48.) schossen die Gastgeber danach zum Sieg. Simar Lisan Oglou war nochmal für Ataspor erfolgreich (72.). SG-Spieler Gregor Bischoff schoss noch einen Foulelfmeter über das Tor. Bei dieser Situation sah Ataspors Ahmed Sen Rot (89.). „Wir haben unsere Chancen nicht gemacht und zu viel zugelassen“, monierte Völker.

Ein gutes A-Klasse-Spiel hatte Armsheim/Flonheims Spielertrainer Marco Del Pin gesehen. „Monsheim hat extrem hoch gepresst, Wir sind aber immer gut rausgekommen.“ Das Tor des Tages erzielte Monsheims Nico Hofmann, der über links bedient wurde (30.). „Monsheim hatte mehr Ballbesitz. Trotzdem waren wir besonders in der zweiten Halbzeit auf Augenhöhe. Der Ausgleich wäre möglich gewesen“, bedauerte Del Pin.

Rheindürkheims Trainer Steffen Keller sprach von einem rassigen Derby. „Es gab viele Zweikämpfe. Es hat gedauert, bis wir den Abwehrriegel der Gäste geknackt hatten.“ Sebastian Desch (30.) und David Sackreuther (44.) trafen. Nach Pascal Schäfers Anschlusstreffer (47.), waren Jannik Heydasch (63.) und Jonas Schiller per Freistoß (74.) zum Rheindürkheimer Sieg erfolgreich. „Damit haben wir uns für die Hinspiel-Niederlage revanchiert“, freute sich Keller.

„Die Gimbsheimer hatten Verstärkung aus der ersten Mannschaft dabei. Gegen diese Qualität konnten wir nicht mithalten“, erklärte Leiselheims Bernd Braun. Sinan Cogur (15., 34.), Daniel Gawlik (17., 61.), Kevin Siebert (25.) und Marcel Schuster (37.) schenkten den Leiselheimern ein halbes Dutzend Tore ein. Niklas Schmidt gelang nur noch der Leiselheimer Ehrentreffer (70.). „Das Ergebnis war am Ende zu hoch“, sah Braun seine Mannschaft aber nicht so schlecht.

„Es war ein gerechtes Unentschieden. Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können“, sah SG-Sprecher Heiko Walther ein Spiel auf Augenhöhe. Maximilian Becker schoss zunächst die SG in Führung (20.). Christopher Rupp konnte ausgleichen (30.). Danach brachte Dominik Hopsch die Gäste in Front (55.). Jeromy Van gelang der Ausgleich (65.). „Beide Teams waren am Ende zufrieden. Framersheims Torhüter Lars Schoninger hat stark gehalten“, lobte Walther. Unter anderem hielt Schoninger einen Foulelfmeter von Sebastian Baumann (60.).

„Das war von uns kein gutes Spiel. Wir waren zu ängstlich und zurückhaltend“, berichtete Osthofens Trainer Dennis Steinhauser, der selbst ins Tor musste. Timo Kaufmann brachte den FSV zweimal in Führung (7. Handelfmeter, 54.). Sait Yalkin glich zweimal aus (32., 61.). „Alzey/Lonsheim ist über den Kampf gekommen und wollte hier was holen. Am Ende war das Ergebnis gerecht“, analysierte Steinhauser.

Horchheim war überlegen. Wir haben dagegengehalten. Das kam uns zugute“, beschrieb Pfiffligheims Michael Kley. Rico Spampinatos 1:0 (10.) glich Jose Kaizer Monteiro aus (30.). Die Gästeführung durch Sebastian Bitsch (50.) glich wiederum Ferdinand Gmeiner aus (80.). „Das Tor zum 2:2 war kurios. Es war ein Freistoß aus fünf Metern nach einem Rückpass. Mit dem Punkt sind wir zufrieden“, erklärte Kley.

„Das war Slapstick. Weinheim/Heimersheim traf mit jedem Schuss und wir haben unsere Chancen nicht reingemacht“, beurteilte TSG-Trainer Björn Miehe den 0:4-Pausenrückstand. David Salfeld traf dabei dreimal (19., 35., 37.). Außerdem war Michael Szymkow erfolgreich (28.) Spät erst blies die TSG zur Aufholjagd. Julius Britzius (81.) und Dominik Müller (83., 88.) brachten die TSG auf 3:4 heran. Müllers erster Treffer war ein Foulelfmeter im Nachschuss, nachdem SG-Torwart Marcel Adam zunächst abgewehrt hatte. „Die SG war hinten anfällig, wir haben aber keinen Nutzen draus gezogen“, bemängelte Miehe.