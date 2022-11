A-Klasse: Punkt bringt keinen weiter FSV Bretzenheim und „Kleine Eintracht“ spielen im Kellerduell 3:3

LANGENLONSHEIM. Es hätten drei Big Points werden können, am Ende trennten sich der FSV Bretzenheim und die „Kleine Eintracht“ aber 3:3 (0:0). Es war für beide ein Punkt im Kellerduell, der keinen so wirklich weiterbringt.

In einem intensiven Match waren Tore in der ersten Halbzeit Fehlanzeige. Für Rückhalt sorgte bei den Gästen Andi Christ, der nach seiner Fußverletzung aus dem Spiel gegen Roxheim erstmals seit dem 11. September wieder zwischen den Pfosten stand. Derweil mussten die Bretzenheimer erneut auf einige wichtige Akteure, wie den gesperrten Abwehrchef Burak Ersoy, verzichten. „Wenigstens wieder mit Torwart“, freute sich denn auch SGE-Trainer Ferdi Özcan über des Keepers Rückkehr, weniger aber über den Spielverlauf in Hälfte zwei.

Es hatte etwas von Dejavu: Denn nicht zum ersten Mal gaben die Bad Kreuznacher eine vermeintlich deutliche Führung aus der Hand. Harryson Powell legte für die SGE nach einer Stunde, das 0:1 glich Robert Jakubowski aber nur vier Minuten später schon wieder aus. Nach zwei weiteren Treffern durch Powell (70.) und den eingewechselten Philipp Skiba (74.) sah der Gast mit einem 3:1 im Rücken wie der sichere Sieger aus. Doch zwei Strafstöße in der Schlussphase retteten den Bretzenheimern das Remis. Jakubowski verwandelte erst einen Foulelfmeter (80.), dann einen Handelfmeter (90.), bei dem Lamar Christian Rosskopf auch noch die Gelb-rote Karte quittierte.