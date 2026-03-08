A-Klasse: Primus Monsheim muss kämpfen

Dauerduell in Rheindürkheim: Sebastian Desch von Aufsteiger Rhenania (links) versucht, Sait Yalkin von Bezirksliga-Absteiger RWO Alzey/Lonsheim auszutricksen. Am Ende siegten die Gastgeber vom Altrhein. Foto: Andreas Stumpf/pakalski-press

Erbes-Büdesheim. Auch gegen die SG Rheinhessische Schweiz bleibt der TuS Monsheim auf Siegeskurs und dominiert weiterhin die A-Klasse Alzey-Worms. Obwohl spielfrei, kann die TSG Pfeddersheim II den zweiten Tabellenplatz behaupten. Die Begegnung zwischen dem SV Leiselheim und der TSG Pfeddersheim II wurde auf den 22. April verlegt.

Gimbsheims Trainer Nils Albrecht war überhaupt nicht zufrieden. „Framersheim hat auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Was gegen den SV Horchheim noch gut war, hatte heute komplett gefehlt.“ Schon zur Halbzeit hatten Luis Floren (12.), Henri Sachs (20.) und Dominik Hopsch (43.) einen klaren 3:0-Vorsprung für Framersheim herausgeschossen. Im zweiten Durchgang legten Maurice Oehrlein (62.) und nochmal Hopsch (67.) zwei weitere Treffer drauf. „Wir waren heute nicht auf dem Platz. Nächste Woche gegen Ataspor müssen wir mehr Gas geben“, forderte Albrecht.

Auch im neuen Jahr geht es mit den Packungen für Ataspor Worms weiter. „Großen Respekt an Ataspor, dass sie jeden Sonntag noch eine Mannschaft stellen und fair spielen“, lobte Weinheim/Heimersheims Güven Uzpak. David Salfeld (9., 26.), Aaron Stauf (20.), Jannis Flick (27., 58.), Finn Ole Rieck (44.), viermal Peter Merz (49., 69., 74., 85), Marcel Flick (59.) und Daniel Mitkov (71.) schenkten den Gästen ein Dutzend Tore ein. Zum zwischenzeitlichen 1:4 war Ataspors Erol Yildiz erfolgreich (39.). Ein Sonderlob hatte Uzpak für Schiedsrichter Till Bungert. „Er hatte das Spiel im Griff.“

Der Tabellenführer hatte in dieser Partie zu kämpfen. Mit einem bitteren Spielverlauf haderte SG-Sprecher Daniel Unger. „Wir hatten in den ersten Minuten mehrere hundertprozentige Torchancen. Monsheim hatte kaum etwas, kam aber durch einen verdeckten Schuss aus dem Nichts zur Führung.“ Sebastian Reimertz hatte getroffen (12.). Per Foulelfmeter besorgte Raul Escalante das Monsheimer 2:0 (76.). „Der Elfmeter war unglücklich. Aber insgesamt hat die abgeklärtere Mannschaft gewonnen“, räumte Unger ein.

Osthofens Trainer Dennis Steinhauser konnte sich über einen Sieg freuen. „Wir waren klar besser und hätten zur Halbzeit höher führen müssen.“ John Brauer brachte den FSV früh in Führung (8.). Das 2:0 gelang Evangelos Stauffer erst sehr spät (90.+1). Steinhauser, der am Saisonende einen einstelligen Tabellenplatz anstrebt, hatte lobende Worte besonders für seinen Torhüter. „Alexej Kesler hatte stark gehalten. Insgesamt hatten wir mehr Spielanteile und bessere Chancen.“

In Westhofen gab es keine Tore zu sehen. „Auf beiden Seiten gab es mehrere Chancen. Die Gäste waren da sogar etwas besser“, beschrieb Westhofens Trainer Daniel Sälzer. Mit einem Fernschuss-Kracher an die Latte hatte Jose Kaizer Monteiro die beste Chance des Spiels für Horchheim (30.). „Die zweite Halbzeit war ausgeglichener und die Torchancen waren verteilter. Schiedsrichter Dennis Monz war heute klasse“, lobte Sälzer.

Die Rheindürkheimer hatten keinen Grund, die SG RWO Alzey/Lonsheim zu unterschätzen. „Wie bereits im Hinspiel war das heute ein guter Gegner. Wir waren physisch präsent, es hatte uns aber an Konsequenz gefehlt“, erklärte Rheindürkheims Trainer Steffen Keller. Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit durch einen Fernschuss von Jannik Heydasch (55.) und durch Dennis Thiel (78.). „Am Ende stand ein verdientes 2:0. Die Alzeyer hatten sich aber gut verkauft“, lobte Keller.

Pfiffligheims Michael Kley hatte es schon vorher geahnt. „Gegen Mauchenheim/Freimersheim ist nichts zu holen. Sie waren uns in allen Belangen überlegen und hatten eine klare Spielstruktur.“ Peter Hartmann besorgte die SG-Führung (18.). Dennis Frondorf (55.), Gabriel Hanauer (70.) und Klaus Halva (75.) schraubten das Ergebnis noch in die Höhe. „Die beiden ersten Tore waren haltbar. Wir selbst hatten erst in der 89. Minute unseren ersten Torschuss“, haderte Kley.





