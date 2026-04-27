 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

A-Klasse: Pfiffligheim verpasst Bigpoints in der Schlussviertelstunde

In der A-Klasse Alzey-Worms unterliegen die Pfiffligheimer spät der Gimbsheimer Zweitvertretung und bangen weiter um den Klassenerhalt +++ Spannend ist auch das Rennen um Platz zwei

von Perry Eichhorn · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Für Normannia PFiffligheim bleibt es in der A-Klasse Alzey-Worms weiterhin eng.
Für Normannia PFiffligheim bleibt es in der A-Klasse Alzey-Worms weiterhin eng. – Foto: Michael Wolff

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A-Klasse Alzey-Worms
SG RWO Alzey/TV Lonsheim
Atasp. Worms
Pfeddersheim II
SG 1862/1923

Alzey-Worms. In der A-Klasse Alzey-Worms ist die Spannung um Tabellenplatz zwei wenige Spieltage vor Schluss groß. Es tobt ein „Fünfkampf“. Die TSG Pfeddersheim II hat noch mit einem Punkt die Nase vorne. Spannend bleibt auch der Abstiegskampf. Die Begegnung zwischen Tabellenführer TuS Monsheim und dem Tabellenletzten Ataspor Worms wurde abgesagt.

Gestern, 14:45 Uhr
FSV Osthofen
FSV OsthofenFSV Osthofen
TuS Framersheim
TuS FramersheimFramersheim
4
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Abpfiff

Die Osthofener haben ihr kleines Tief scheinbar überwunden. "Wir waren in der ersten Halbzeit klar besser. Framersheim hatte da keine klaren Chancen", berichtete Osthofens Trainer Dennis Steinhauser. Nach einem Doppelschlag von Samet Karaman (25.) und John Brauer (27.) lag der FSV mit 2:0 vorne. Christian Baumann (72.) und Jonas Beckenbach (79. Handelfmeter) konnten jedoch ausgleichen. Osthofen kam aber zurück und gewann durch die Treffer von Erik Schin (85.) und Leon Krasnici (90.) noch mit 4:2. "In der zweiten Halbzeit haben wir um die Gegentreffer gebettelt. Nach dem 2:2 haben wir aber Moral gezeigt. Anhand der Spielanteile war der Sieg verdient", war Steinhauser zufrieden.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Mauchenheim/Freimersheim
SG Mauchenheim/FreimersheimSG Mauchenheim/Freimersheim
TSG Pfeddersheim
TSG PfeddersheimPfeddersheim II
1
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Abpfiff

Mit diesem Sieg ist Mauchenheim/Freimersheim wieder im Rennen um Platz zwei. "Die Partie war über weite Strecken ausgeglichen. Das sah man auch am Chancenverhältnis", erklärte SG-Trainer Heiko Völker. Das Tor des Tages fiel direkt nach der Pause. Nach einem langen Ball von Philipp Fuchs war Leon Becker zur Stelle und erzielte das 1:0 (47.). Dabei blieb es. "Das war eine starke Leistung von meiner Mannschaft. Wenn Pfeddersheim mal durchkam, war Niklas Klemmer im Tor zur Stelle und entschärfte die Bälle", lobte Völker.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Leiselheim
SV LeiselheimLeiselheim
TSV Rhenania Rheindürkheim
TSV Rhenania RheindürkheimRheindürkh.
0
2
Abpfiff

Den Leiselheimers bleibt das Pech treu. "Die Torminuten sprechen Bände. Wir waren total auf Augenhöhe. Rheindürkheim hatte etwas mehr Spielanteile", schilderte Leiselheims Bernd Braun. Jeweils in der Nachspielzeit trafen Robin Pelzl (45.+1) und Jonas Werle (90.+2) für die Rhenania. "Das war maximal bitter. Wir haben zum Schluss aufgemacht und den Konter zum 0:2 kassiert. Der Mannschaft kann ich den Einsatz nicht absprechen", sah Braun sein Team kämpfen.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Rheinhessische Schweiz
SG Rheinhessische SchweizSG Rheinhessische Schweiz
SG 1862/1923
SG 1862/1923SG 1862/1923
2
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Abpfiff

"Man hat gemerkt, dass es für die Gäste um nichts mehr geht, aber meine Mannschaft hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht“, lobte Daniel Unger von der Rheinhessischen Schweiz. Ein Kopfball von Sebastian Baumann (35.) und ein sehenswerter Treffer zum 2:0 durch Dominik Wernersbach (75.), brachten der Heimelf den Sieg. „Wir sind defensiv extrem geschlossen gestanden und haben nichts zugelassen", war Unger zufrieden.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Weinheim / Heimersheim
SG Weinheim / HeimersheimSG Weinheim
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim II
4
1
Abpfiff

Die Begegnung wurde überschattet von der schweren Verletzung von Horchheims Florian Karsch, der mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde. "Die erste Halbzeit ging an Horchheim", äußerte sich Weinheims Güven Uzpak zum Spielgeschehen. Jonas Selbert brachte Horchheim auch in Führung (41.). Doch die Gastgeber kamen zurück. Michael Szymkow (54.), Peter Merz (65., 79.) und David Salfeld (68.) stellten das Ergebnis auf 4:1 für Weinheim/Heimersheim. "In der zweiten Halbzeit haben wir angefangen Druck zu machen und das Spiel noch gedreht", beschrieb Uzpak.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Armsheim/Flonheim
SG Armsheim/FlonheimSG Armsheim/Flonheim
SG RWO Alzey/TV Lonsheim
SG RWO Alzey/TV LonsheimSG RWO Alzey/TV Lonsheim
1
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Abpfiff

Von einem Abnutzungskampf sprach Armsheim/Flonheims Spielertrainer Marco Del Pin. "Das war kein besonders gutes A-Klasse-Spiel. Die beiden Torhüter waren die besten Männer auf dem Platz." Mit einem schönen Fernschuss unter die Latte brachte Marco Klein die Armsheim/Flonheimer in Führung (60.). Sait Yalkin gelang der Ausgleich (75.). "Im Großen und Ganzen war das ein gerechtes Unentschieden", bewertete Del Pin.

Gestern, 15:15 Uhr
SV Normannia Pfiffligheim
SV Normannia PfiffligheimPfiffligheim
SV Gimbsheim
SV GimbsheimGimbsheim II
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Abpfiff

Auch in Pfiffligheim gab es eine schwere Verletzung von Normannias Steffen Graf. "Wir haben in der ersten Halbzeit nichts zugelassen und hatten zwei gute Chancen", berichtete Normannias Michael Kley. Im zweiten Durchgang kamen die Gimbsheimer auf und fuhren durch Nico Marquardt (70.), Daniel Gawlik (80.) und Adriano Fragomeli (85.) noch spät den Sieg ein. "Besonders das 0:1 war sehr unglücklich. Ansonsten haben wir es gut gemacht", sah Kley seine Mannschaft nicht so schlecht.