A-Klasse: Pfiffligheim verpasst Bigpoints in der Schlussviertelstunde In der A-Klasse Alzey-Worms unterliegen die Pfiffligheimer spät der Gimbsheimer Zweitvertretung und bangen weiter um den Klassenerhalt +++ Spannend ist auch das Rennen um Platz zwei von Perry Eichhorn · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Für Normannia PFiffligheim bleibt es in der A-Klasse Alzey-Worms weiterhin eng. – Foto: Michael Wolff

Alzey-Worms. In der A-Klasse Alzey-Worms ist die Spannung um Tabellenplatz zwei wenige Spieltage vor Schluss groß. Es tobt ein „Fünfkampf“. Die TSG Pfeddersheim II hat noch mit einem Punkt die Nase vorne. Spannend bleibt auch der Abstiegskampf. Die Begegnung zwischen Tabellenführer TuS Monsheim und dem Tabellenletzten Ataspor Worms wurde abgesagt.

Die Osthofener haben ihr kleines Tief scheinbar überwunden. "Wir waren in der ersten Halbzeit klar besser. Framersheim hatte da keine klaren Chancen", berichtete Osthofens Trainer Dennis Steinhauser. Nach einem Doppelschlag von Samet Karaman (25.) und John Brauer (27.) lag der FSV mit 2:0 vorne. Christian Baumann (72.) und Jonas Beckenbach (79. Handelfmeter) konnten jedoch ausgleichen. Osthofen kam aber zurück und gewann durch die Treffer von Erik Schin (85.) und Leon Krasnici (90.) noch mit 4:2. "In der zweiten Halbzeit haben wir um die Gegentreffer gebettelt. Nach dem 2:2 haben wir aber Moral gezeigt. Anhand der Spielanteile war der Sieg verdient", war Steinhauser zufrieden.

Mit diesem Sieg ist Mauchenheim/Freimersheim wieder im Rennen um Platz zwei. "Die Partie war über weite Strecken ausgeglichen. Das sah man auch am Chancenverhältnis", erklärte SG-Trainer Heiko Völker. Das Tor des Tages fiel direkt nach der Pause. Nach einem langen Ball von Philipp Fuchs war Leon Becker zur Stelle und erzielte das 1:0 (47.). Dabei blieb es. "Das war eine starke Leistung von meiner Mannschaft. Wenn Pfeddersheim mal durchkam, war Niklas Klemmer im Tor zur Stelle und entschärfte die Bälle", lobte Völker.

Den Leiselheimers bleibt das Pech treu. "Die Torminuten sprechen Bände. Wir waren total auf Augenhöhe. Rheindürkheim hatte etwas mehr Spielanteile", schilderte Leiselheims Bernd Braun. Jeweils in der Nachspielzeit trafen Robin Pelzl (45.+1) und Jonas Werle (90.+2) für die Rhenania. "Das war maximal bitter. Wir haben zum Schluss aufgemacht und den Konter zum 0:2 kassiert. Der Mannschaft kann ich den Einsatz nicht absprechen", sah Braun sein Team kämpfen.

"Man hat gemerkt, dass es für die Gäste um nichts mehr geht, aber meine Mannschaft hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht“, lobte Daniel Unger von der Rheinhessischen Schweiz. Ein Kopfball von Sebastian Baumann (35.) und ein sehenswerter Treffer zum 2:0 durch Dominik Wernersbach (75.), brachten der Heimelf den Sieg. „Wir sind defensiv extrem geschlossen gestanden und haben nichts zugelassen", war Unger zufrieden.

Die Begegnung wurde überschattet von der schweren Verletzung von Horchheims Florian Karsch, der mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde. "Die erste Halbzeit ging an Horchheim", äußerte sich Weinheims Güven Uzpak zum Spielgeschehen. Jonas Selbert brachte Horchheim auch in Führung (41.). Doch die Gastgeber kamen zurück. Michael Szymkow (54.), Peter Merz (65., 79.) und David Salfeld (68.) stellten das Ergebnis auf 4:1 für Weinheim/Heimersheim. "In der zweiten Halbzeit haben wir angefangen Druck zu machen und das Spiel noch gedreht", beschrieb Uzpak. Gestern, 15:00 Uhr SG Armsheim/Flonheim SG Armsheim/Flonheim SG RWO Alzey/TV Lonsheim SG RWO Alzey/TV Lonsheim 1 1 Abpfiff Von einem Abnutzungskampf sprach Armsheim/Flonheims Spielertrainer Marco Del Pin. "Das war kein besonders gutes A-Klasse-Spiel. Die beiden Torhüter waren die besten Männer auf dem Platz." Mit einem schönen Fernschuss unter die Latte brachte Marco Klein die Armsheim/Flonheimer in Führung (60.). Sait Yalkin gelang der Ausgleich (75.). "Im Großen und Ganzen war das ein gerechtes Unentschieden", bewertete Del Pin.