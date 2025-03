A-Klasse: Pfiffligheim punktet spät gegen Monsheim

Alzey-Worms. Der TuS Wörrstadt behält mit seinem Sieg seine Vier-Punkte-Führung in der A-Klasse Alzey-Worms. Die Verfolger TSG Pfeddersheim II und TSV Gau-Odernheim II bleiben aber an den Wörrstädtern dran.

TSV Gau-Odernheim II – TuS Framersheim 5:1 (3:0). – Gegen die ersatzgeschwächten Gäste gelang der TSV-Zweiten ein klarer Sieg. „Dabei haben wir nur das Nötigste gemacht, um zu gewinnen“, beschrieb TSV-Trainer Benny Wilhelm. Bis zur Pause hatten Miles Hofmann (12.), Marcel Schölch (30.) und Luca Reinbold (38.) für eine 3:0-Führung der Gastgeber gesorgt. Baran Adsay (82.) und Christian Hensch (88.) legten in der zweiten Halbzeit nach. Tevin Claude, der in der 75. Minute einen Foulelfmeter neben das Tor setzte, nutzte seinen zweiten Strafstoß nach einem Handspiel zum Framersheimer Ehrentreffer (85.). „Der Restart ist gelungen“, freute sich Wilhelm.

SG Weinheim/Heimersheim – SV Horchheim II 2:2 (1:1). – „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Von daher ist das Ergebnis okay“, fand SG-Sprecher Güven Uzpak. Elias Völkl erzielte schnell das 0:1 für die Gäste (4.). Lukas Müller glich bis zur Pause aus (22.). Almedin Hafizovic brachte die SG in Führung (62.), doch Luca Putzer rettete Horchheims Zweite noch den Punkt (86.). „Wir haben die Chance zum 3:1 verpasst. Horchheim hatte aber auch seine Möglichkeiten“, erklärte Uzpak.

TSV Armsheim-Schimsheim – SV Leiselheim 4:2 (2:1). – „Man hat die Krankheitswelle, die im Moment herumgeht, schon gemerkt. Es war aber wichtig, positiv zu starten“, war TSV-Spielertrainer Marco Del Pin zufrieden. Das 1:0 von Tom Klingelschmitt (15.) glich Leiselheims Abdelkader Meslem noch aus (20.). Nicolaj Michel brachte den TSV per Foulelfmeter erneut in Front (25.). Nach der Pause glich Canice Hermantin wieder aus (50.). Nach einer Roten Karte für Leiselheims Philipp Liebisch (58.), nutzte der TSV die Überzahl und kam nach einem Doppelpack von Moritz Schünemann (70., 85.) noch zum Sieg. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, hätten den Sack aber früher zumachen müssen. Da hat das letzte Quäntchen gefehlt“, analysierte Del Pin.

TSG Pfeddersheim II – SG Flonheim/Lonsheim 7:0 (5:0). – Bereits zur Pause war diese Partie entschieden. „Wir waren in der ersten Halbzeit viel zielstrebiger und hätten sogar noch mehr Tore machen müssen“, verdeutlichte TSG-Trainer Björn Miehe die Überlegenheit seiner Mannschaft. Markus Schygulla (6.), Jann-Philip Haas (11.), Nico Schwuchow (25.), Desmond Uyi (27.) und Kevin Hauch (44.) hatten bis zur Halbzeit bereits ein 5:0 für die TSG herausgeschossen. Noch mal Uyi per direkt verwandeltem Freistoß (52.) und Jonas Göhring (54.) sorgten früh für den Endstand. „Danach gab es nur noch Ballgeschiebe“, beschrieb Miehe, der ein großes Kompliment an die Gäste aussprach. „Sie waren immer fair und haben sich gut verkauft.“

SG 1862 Westhofen/Gundheim – Nibelungen Worms 2:1 (1:0). – Das hatte sich die SG wohl einfacher vorgestellt. „In der ersten Halbzeit waren wir noch überlegen, hatten aber kaum etwas Zwingendes“, berichtete SG-Trainer Daniel Sälzer. Daniel Höflich hatte die Gastgeber in Führung gebracht (24.). Kurz vor Schluss gelang dem reaktivierten Oldie Thomas Hagelauer der Ausgleich (80.). Dank des Eigentors von Tobias Kaldschmidt (93.) ging die SG sogar noch als Sieger vom Platz. „Nach der Pause war das zu krampfhaft von uns und die Nibelungen konnten sich angleichen. In der Nachspielzeit hatten sie großes Pech“, hatte Sälzer sogar etwas Mitleid mit den Gästen.

TuS Wörrstadt – SV Gimbsheim II 3:0 (2:0). – „Das war ein typisches erstes Punktspiel. Beide Mannschaften mussten erst mal reinkommen“, erklärte TuS-Trainer Rene Novo. Das gelang dem TuS besser. Leon-Maurice Simon (8.), Adrian Dautovic (30.) und Kevin Tuttas (80.) tüteten den Sieg für den Tabellenführer ein. Vor dem 3:0 setzte Nico Marquardt einen Gimbsheimer Handelfmeter an den Pfosten (72.). „Gimbsheim hat uns das Leben schwer gemacht. Aber am Ende haben wir verdient gewonnen“, war Novo zufrieden.

Normannia Pfiffligheim – TuS Monsheim 1:1 (0:0). – „Das war ein faires Derby mit einem gerechten Ausgang“, fand Normannias Michael Kley. Nach einem Pfostenschuss von Pfiffligheims Eric Finsterle, gelang Erik Rißmann im Gegenzug die Gästeführung (70.). Die konnte Daniel Möbius spät noch ausgleichen (89.). „Unser neuer Torwart Jonas Kursch hat in der Nachspielzeit sensationell gegen den frei stehenden Tobias Hess gerettet“, lobte Kley seinen Schlussmann.

FSV Osthofen – SG Mauchenheim/Freimersheim 5:0 (1:0). – FSV-Trainer Patrik Leonhardt war hochzufrieden. „Das war ein gelungener Sonntag und ein schönes A-Klasse-Spiel.“ Erik Schin traf per Doppelpack (26., 60.) für den FSV. Andre Käsler erhöhte auf 3:0 (68.). Für den 5:0-Endstand war wieder ein Doppelpack verantwortlich. Viktor Hust traf per Foulelfmeter (81.) und aus dem Spiel heraus (85.).