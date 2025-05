Scheibenschießen im Möbusstadion: Die SG Soonwald (weiße Trikots) zerlegte die SG Eintracht Bad Kreuznach II beim 8:0-Auswärtserfolg in seine Einzelteile und bleibt damit dem zweitplatzierten VfL Rüdesheim weiter dicht auf den Fersen. – Foto: Mario Luge

A-Klasse: Pfaffen-Schwabenheim II feiert Kurtoglu, Top-Sieben Siege TuS Winzenheim ist nur noch einen Punktgewinn von der Meisterschaft entfernt +++ Top-Vier hält sich weiter schadlos: Rüdesheim trotzt diskutablen Schiedsrichterentscheidungen +++ Der Spieltagssieger heißt TuS Pfaffen-Schwabenheim II

Bad Kreuznach. Am Wochenende standen in der A-Klasse erneut turbulente Partien auf dem Programm: Die SG Soonwald feierte beim 8:0-Auswärtssieg über Eintracht Bad Kreuznach II ein echtes Schützenfest und untermauerte ihre Ambitionen im Aufstiegskampf. Der VfL Rüdesheim landete beim 2:0-Erfolg bei der SG Gräfenbachtal einen wichtigen Auswärtssieg. Der FC Bad Sobernheim bezwang den SV Medard mit 3:1 und bleibt auf Tuchfühlung mit dem Rang zu den Aufstiegsspielen. Wenig überraschend gelang dem TuS Winzenheim mit dem 4:1-Auswärtssieg bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II ein weiterer Schritt in Richtung Meisterschaft, die die Winzenheimer auch bei nur einem Remis am kommenden Wochenende feiern dürfen. Aus der unteren Tabellenhälfte gewann lediglich Pfaffen-Schwabenheim II: Im Derby der Reserve-Teams setzten sich die abstiegsbedrohten Hausherren mit 2:0 gegen den TuS Hackenheim II durch. Mit 5:3 behielt Karadeniz Bad Kreuznach in einem rasanten Spiel beim TSV Hargesheim die Oberhand. Die SG Alsenztal fuhr beim 2:0 in Roxheim drei Punkte ein, während die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II beim 5:2 in Langenlonsheim ihre Klasse zeigte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Fr., 09.05.2025, 19:30 Uhr TuS Pfaffen-Schwabenheim Pfaffen Sch. II TuS Hackenheim TuS Hackenheim II 2 0 Abpfiff Im Derby setzte sich der TuS Pfaffen-Schwabenheim II mit 2:0 gegen den TuS Hackenheim II durch. In Halbzeit eins bissen sich die Hausherren an der kompakten Defensive der Gäste die Zähne aus. Nach dem Seitenwechsel platzte der Knoten – Abdullah Kurtoglu erzielte erst per platziertem Distanzschuss von der Strafraumgrenze das 1:0, ehe ihm gegen den hochstehenden gegnerischen Torhüter mit einem Lupfer von der Mittellinie ein Traumtor zur Entscheidung gelang. Trainer Serkan Kural lobte den Einsatz seiner Mannschaft, hob aber auch die Unterstützung aus der Bezirksliga hervor: „Seit zwei Wochen helfen uns fünf Spieler der Ersten, die im letzten Jahr allesamt aus der A-Klasse aufgestiegen sind. Das zeigt den Zusammenhalt im Verein.“ Mit dem Sieg verkürzt Pfaffen-Schwabenheim II den Rückstand auf das sicher rettende Ufer auf nur einen Punkt. „Wir haben das vielleicht schwerste Restprogramm (die nächsten Gegner heißen Soonwald und Winzenheim), aber natürlich wollen wir unsere zweite Mannschaft in der A-Klasse halten“, erklärte Kural kämpferisch. Der Spielfilm: 1:0 Kurtoglu (71.), 2:0 Kurtoglu (86.) Gestern, 12:30 Uhr SG Eintracht 02 Bad Kreuznach SG Eintracht II SG Soonwald SG Soonwald 0 8 Abpfiff Ein Offensivfeuerwerk brannte die SG Soonwald bei der zweiten Garde der Eintracht Bad Kreuznach ab – und gewann mit 8:0. Schon in den ersten 30 Minuten dominierten die Gäste die Partie nach Belieben. „Das war unsere beste Anfangsphase der Saison“, sagte Trainer Lars Flommersfeld, der besonders das Umschaltspiel seines Teams hervorhob. In der zweiten Hälfte kontrollierte Soonwald Ball und Gegner „bei gefühlten 90 % Ballbesitz", erzielte noch fünf weitere Treffer und ließ hinten überhaupt nichts anbrennen. Mit Blick auf das Saisonende bleibt Flommersfeld gelassen: „Wir machen unsere Hausaufgaben. Wenn dabei ein Entscheidungsspiel oder sogar direkt der Platz zu den Aufstiegsspielen herausspringt, freuen wir uns – wenn nicht, greifen wir nächste Saison wieder an.“ Der Spielfilm: 0:1 Kellerer (5.), 0:2 Flommersfeld (15.), 0:3 Hain (20.), 0:4 Kellerer (51.), 0:5 Förster (65.), 0:6 Lindner (75.), 0:7 Lindner (80.), 0:8 Kellerer (88.)

Gestern, 15:00 Uhr SG Gräfenbachtal SG Gräfenbachtal VfL Rüdesheim VfL Rüdesheim 0 2 Abpfiff „Das war ein echter Arbeitssieg gegen einen unangenehmen Gegner“, atmete VfL-Trainer Baris Yakut tief durch. Die Rüdesheimer errungen bei der, in der Rückrunde bärenstarken, SG Gräfenbachtal einen verdienten 2:0-Auswärtssieg – in einem Spiel, das Yakut als „ganz eklig“ beschrieb. Matchwinner war Stürmer Semih Celebi, der einen Doppelpack (erst nach einem langen Ball von Alexander Merk, dann nach Steckpass von Cihan Yakut) schnürte. Dennoch blieb es über weite Strecken äußerst emotional, was auch an mehreren umstrittenen Entscheidungen des Schiedsrichters lag.